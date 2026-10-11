Receta de albóndigas de patata y atún, un plato sencillo y nutritivo que se elabora con pocos ingredientes básicos

Crujientes por fuera, suaves por dentro y con un sabor marinero muy familiar, estas albóndigas de patata y atún son una forma sencilla de convertir ingredientes básicos en un aperitivo o plato ligero.
La mezcla de patata cocida, atún, cebolla y perejil recuerda a las recetas caseras de aprovechamiento. Se pueden servir calientes con una ensalada, una salsa de tomate o una mayonesa ligera.
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Receta de albóndigas de patata y atún
Son unas pequeñas bolas de masa de patata y atún, rebozadas en huevo y pan rallado. La técnica principal consiste en cocer la patata, formar la mezcla y dorar las albóndigas en el horno.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora y 10 minutos.
- Preparación activa: 30 minutos.
- Cocción: 30 minutos.
- Reposo: 10 minutos.
Ingredientes
- 2 patatas medianas, unos 300 g.
- 150 g de atún al natural, bien escurrido.
- 1 huevo para la mezcla.
- 1 huevo para el rebozado.
- ½ cebolla.
- 100 g de pan rallado.
- 1 cucharada de perejil fresco picado.
- 1 cucharada de aceite de oliva.
- Sal al gusto.
- Pimienta negra al gusto.
Cómo hacer albóndigas de patata y atún, paso a paso
- Pela las patatas y córtalas en trozos regulares.
- Cuécelas en agua con sal durante 15-20 minutos, hasta que estén tiernas.
- Escúrrelas bien y aplástalas con un tenedor hasta obtener un puré.
- Deja que el puré se enfríe durante unos minutos.
- Pica la cebolla muy fina. Añádela al puré junto con el atún escurrido y desmenuzado.
- Incorpora 1 huevo, el perejil, una pizca de sal y pimienta.
- Mezcla hasta obtener una masa homogénea. Si queda demasiado blanda, añade 1 o 2 cucharadas de pan rallado.
- Deja reposar la masa en la nevera durante 10 minutos. Este paso ayuda a formar las albóndigas con más facilidad.
- Forma bolas del tamaño de una nuez. Puedes hacerlas redondas u ovaladas.
- Bate el huevo restante en un plato.
- Pasa cada albóndiga por el huevo batido y después por el pan rallado.
- Colócalas sobre una bandeja de horno cubierta con papel vegetal.
- Rocía las albóndigas con el aceite de oliva.
- Hornéalas a 200 °C durante 15-20 minutos, hasta que estén doradas.
- Dales la vuelta a mitad de la cocción para que se doren por ambos lados.
- Sírvelas calientes, acompañadas de ensalada, salsa de tomate o una salsa de yogur.
En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york o el menú del día hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 14 albóndigas, equivalentes a 4 porciones como entrante o acompañamiento.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación aproximada por 1 de las 4 porciones:
- Calorías: 245 kcal.
- Proteínas: 16 g.
- Hidratos de carbono: 33 g.
- Grasas: 6 g.
- Fibra: 3 g.
- Sal: depende de la cantidad añadida y del tipo de atún utilizado.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda las albóndigas en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 2-3 días.
También puedes congelarlas una vez formadas y rebozadas, antes de hornearlas. Colócalas separadas en una bandeja, congélalas y después pásalas a una bolsa apta para congelación. Para cocinarlas, hornéalas directamente congeladas durante 25-30 minutos a 200 °C.
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