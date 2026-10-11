España

Receta de albóndigas de patata y atún, un plato sencillo y nutritivo que se elabora con pocos ingredientes básicos

Se trata de un plato fácil, económico y lleno de sabor que sirve como aperitivo, entrante o cena ligera

Albóndigas redondas doradas en un plato con dos recipientes de salsa, ensalada y tomates en una mesa de madera.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Crujientes por fuera, suaves por dentro y con un sabor marinero muy familiar, estas albóndigas de patata y atún son una forma sencilla de convertir ingredientes básicos en un aperitivo o plato ligero.

La mezcla de patata cocida, atún, cebolla y perejil recuerda a las recetas caseras de aprovechamiento. Se pueden servir calientes con una ensalada, una salsa de tomate o una mayonesa ligera.

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Receta de albóndigas de patata y atún

Son unas pequeñas bolas de masa de patata y atún, rebozadas en huevo y pan rallado. La técnica principal consiste en cocer la patata, formar la mezcla y dorar las albóndigas en el horno.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora y 10 minutos.
  • Preparación activa: 30 minutos.
  • Cocción: 30 minutos.
  • Reposo: 10 minutos.

Ingredientes

  1. 2 patatas medianas, unos 300 g.
  2. 150 g de atún al natural, bien escurrido.
  3. 1 huevo para la mezcla.
  4. 1 huevo para el rebozado.
  5. ½ cebolla.
  6. 100 g de pan rallado.
  7. 1 cucharada de perejil fresco picado.
  8. 1 cucharada de aceite de oliva.
  9. Sal al gusto.
  10. Pimienta negra al gusto.

Cómo hacer albóndigas de patata y atún, paso a paso

  1. Pela las patatas y córtalas en trozos regulares.
  2. Cuécelas en agua con sal durante 15-20 minutos, hasta que estén tiernas.
  3. Escúrrelas bien y aplástalas con un tenedor hasta obtener un puré.
  4. Deja que el puré se enfríe durante unos minutos.
  5. Pica la cebolla muy fina. Añádela al puré junto con el atún escurrido y desmenuzado.
  6. Incorpora 1 huevo, el perejil, una pizca de sal y pimienta.
  7. Mezcla hasta obtener una masa homogénea. Si queda demasiado blanda, añade 1 o 2 cucharadas de pan rallado.
  8. Deja reposar la masa en la nevera durante 10 minutos. Este paso ayuda a formar las albóndigas con más facilidad.
  9. Forma bolas del tamaño de una nuez. Puedes hacerlas redondas u ovaladas.
  10. Bate el huevo restante en un plato.
  11. Pasa cada albóndiga por el huevo batido y después por el pan rallado.
  12. Colócalas sobre una bandeja de horno cubierta con papel vegetal.
  13. Rocía las albóndigas con el aceite de oliva.
  14. Hornéalas a 200 °C durante 15-20 minutos, hasta que estén doradas.
  15. Dales la vuelta a mitad de la cocción para que se doren por ambos lados.
  16. Sírvelas calientes, acompañadas de ensalada, salsa de tomate o una salsa de yogur.

En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york o el menú del día hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 14 albóndigas, equivalentes a 4 porciones como entrante o acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por 1 de las 4 porciones:

  • Calorías: 245 kcal.
  • Proteínas: 16 g.
  • Hidratos de carbono: 33 g.
  • Grasas: 6 g.
  • Fibra: 3 g.
  • Sal: depende de la cantidad añadida y del tipo de atún utilizado.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las albóndigas en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 2-3 días.

También puedes congelarlas una vez formadas y rebozadas, antes de hornearlas. Colócalas separadas en una bandeja, congélalas y después pásalas a una bolsa apta para congelación. Para cocinarlas, hornéalas directamente congeladas durante 25-30 minutos a 200 °C.

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