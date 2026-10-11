Receta de albóndigas de patata y atún, un plato sencillo y nutritivo que se elabora con pocos ingredientes básicos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Crujientes por fuera, suaves por dentro y con un sabor marinero muy familiar, estas albóndigas de patata y atún son una forma sencilla de convertir ingredientes básicos en un aperitivo o plato ligero.

La mezcla de patata cocida, atún, cebolla y perejil recuerda a las recetas caseras de aprovechamiento. Se pueden servir calientes con una ensalada, una salsa de tomate o una mayonesa ligera.

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Receta de albóndigas de patata y atún

Son unas pequeñas bolas de masa de patata y atún, rebozadas en huevo y pan rallado. La técnica principal consiste en cocer la patata, formar la mezcla y dorar las albóndigas en el horno.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 10 minutos.

Preparación activa: 30 minutos.

Cocción: 30 minutos.

Reposo: 10 minutos.

Ingredientes

2 patatas medianas, unos 300 g. 150 g de atún al natural, bien escurrido. 1 huevo para la mezcla. 1 huevo para el rebozado. ½ cebolla. 100 g de pan rallado. 1 cucharada de perejil fresco picado. 1 cucharada de aceite de oliva. Sal al gusto. Pimienta negra al gusto.

Cómo hacer albóndigas de patata y atún, paso a paso

Pela las patatas y córtalas en trozos regulares. Cuécelas en agua con sal durante 15-20 minutos, hasta que estén tiernas. Escúrrelas bien y aplástalas con un tenedor hasta obtener un puré. Deja que el puré se enfríe durante unos minutos. Pica la cebolla muy fina. Añádela al puré junto con el atún escurrido y desmenuzado. Incorpora 1 huevo, el perejil, una pizca de sal y pimienta. Mezcla hasta obtener una masa homogénea. Si queda demasiado blanda, añade 1 o 2 cucharadas de pan rallado. Deja reposar la masa en la nevera durante 10 minutos. Este paso ayuda a formar las albóndigas con más facilidad. Forma bolas del tamaño de una nuez. Puedes hacerlas redondas u ovaladas. Bate el huevo restante en un plato. Pasa cada albóndiga por el huevo batido y después por el pan rallado. Colócalas sobre una bandeja de horno cubierta con papel vegetal. Rocía las albóndigas con el aceite de oliva. Hornéalas a 200 °C durante 15-20 minutos, hasta que estén doradas. Dales la vuelta a mitad de la cocción para que se doren por ambos lados. Sírvelas calientes, acompañadas de ensalada, salsa de tomate o una salsa de yogur.

En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york o el menú del día hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 14 albóndigas, equivalentes a 4 porciones como entrante o acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por 1 de las 4 porciones:

Calorías: 245 kcal.

Proteínas: 16 g.

Hidratos de carbono: 33 g.

Grasas: 6 g.

Fibra: 3 g.

Sal: depende de la cantidad añadida y del tipo de atún utilizado.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las albóndigas en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 2-3 días.

También puedes congelarlas una vez formadas y rebozadas, antes de hornearlas. Colócalas separadas en una bandeja, congélalas y después pásalas a una bolsa apta para congelación. Para cocinarlas, hornéalas directamente congeladas durante 25-30 minutos a 200 °C.

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