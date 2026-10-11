Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 12 al viernes 16 de octubre: Curro promete vengar la muerte de Jana y Máximo rompe su compromiso

Curro cuenta a Manuel que Leocadia mató a Jana en 'La Promesa' (RTVE).

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La luna de miel de Curro y Ángela en Lisboa dará un giro inesperado en los próximos capítulos de La Promesa. El comportamiento del joven preocupará cada vez más a su esposa y obligará a Manuel a viajar hasta Portugal para descubrir qué está ocurriendo. Sin embargo, la llegada del heredero del marquesado traerá consigo una revelación devastadora: Curro conoce la identidad de la persona que acabó con la vida de Jana.

Mientras tanto, en el palacio, el embarazo de Martina amenaza con hacer saltar por los aires su compromiso con Jacobo, especialmente tras la llegada de Casilda. Además, Leocadia volverá a utilizar sus amenazas para forzar la boda de María y Carlo, aunque sus propios planes matrimoniales también sufrirán un revés. Estos son los avances de los capítulos del 12 al 16 de octubre.

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Lunes 12 de octubre: no habrá capítulo de ‘La Promesa’

Con motivo del festivo nacional, La Promesa no emitirá un nuevo episodio el lunes 12 de octubre. La serie retomará su emisión habitual el martes, con nuevas tensiones en Lisboa y en el palacio de los Luján.

Curro planta cara a Leocadia en 'La Promesa' (RTVE).

Capítulo 926 del martes 13 de octubre

Ángela se quedará desconcertada cuando Curro le proponga instalarse definitivamente en Lisboa. Aunque la decisión la aleja todavía más de su vida en La Promesa, terminará aceptando, al menos temporalmente, mientras espera que Manuel llegue para ayudarla a comprender el extraño comportamiento de su marido. Por si fuera poco, João anunciará que ha organizado una recepción con los contactos de Máximo sin consultarles, provocando el enfado de los recién casados.

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Antes de viajar a Portugal, Manuel dejará la gestión del palacio en manos de Máximo y se despedirá de Julieta. Ella interpretará su marcha como un intento de distanciarse después de lo sucedido entre ambos.

En La Promesa, Leocadia seguirá presionando a María Fernández y Carlo para que formalicen su relación cuanto antes. La señora de Figueroa también aceptará las condiciones de Máximo para casarse con él, pero exigirá que la boda se celebre cuanto antes.

Por otro lado, Jacobo intentará asimilar que Martina espera un hijo de Adriano. La situación se complicará con la llegada de su madre, Casilda, a quien Adriano recibirá de malas maneras sin saber quién es. Además, el joven teme no poder reconocer al bebé, mientras la inminente visita familiar aumenta la presión sobre los tres.

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Adriano recibe a Casilda, la madre de Jacobo en 'La Promesa' (RTVE).

Capítulo 927 del miércoles 14 de octubre

Jacobo se apresurará a disculparse con Casilda por la desafortunada bienvenida que le ha dispensado Adriano. La duquesa mostrará especial interés por Máximo, aunque la cena organizada para recibirla contará con menos invitados de los esperados.

Mientras tanto, Leocadia recordará al duque que ella ya ha aceptado sus condiciones matrimoniales y que ahora le corresponde cumplir su parte del acuerdo. Máximo, sin embargo, no parecerá demasiado convencido.

Ciro también empezará a inquietarse al enterarse de que Manuel ha abandonado el palacio. Temerá que su marcha esté relacionada con el fraude de los manuales, especialmente cuando Julieta le pregunte por qué se pagó el doble por ellos. El joven tratará de justificar el sobrecoste como un error del contable.

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En Lisboa, Curro descubrirá por João que Máximo ha regalado su palacio a Ángela. Sorprendido porque su esposa no se lo ha contado, le pedirá explicaciones y ambos acabarán discutiendo. La tensión se interrumpirá con la llegada de Manuel, decidido a descubrir qué oculta su hermano.

En el palacio, la situación de María también empeorará. Leocadia le mostrará una carta anónima que amenaza con quitarles a Janita si ella y Carlo no se casan cuanto antes. Además, Tomasa revelará a Simona que Candela está dolida por la falta de reconocimiento, mientras Julio fingirá encontrarse afectado para ganarse la confianza de Teresa.

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Curro y Manuel regresan al palacio para hacer justicia por la muerte de Jana en 'La Promesa' (RTVE).

Capítulo 928 del jueves 15 de octubre

Leocadia llevará al límite a María al insistir en que debe casarse con Carlo para evitar perder a Janita. La doncella, acorralada por la amenaza, pedirá a Samuel que agilice los trámites, aunque eso suponga renunciar a la relación que había comenzado con él. Ciro, por su parte, conseguirá esquivar las preguntas de Julieta sobre los manuales con una explicación que atribuye el sobrecoste a un error administrativo.

La llegada de Casilda también tendrá consecuencias. La madre de Jacobo exigirá a su hijo que se case con Martina y le advertirá de que, si no lo hace, tendrá que regresar a casa para casarse con la mujer a la que Adriano ha dejado embarazada. Mientras Martina alerta a Adriano sobre las verdaderas intenciones de Casilda, Tomasa seguirá intentando sembrar discordia entre Simona y Candela, sin conseguir romper su amistad. En paralelo, Leocadia continuará preparando su boda con Máximo, pero el duque terminará plantándose y romperá el compromiso.

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El gran giro llegará en Lisboa. Curro confesará a Manuel que ha descubierto quién mató realmente a Jana: Leocadia. Su hermano se quedará en shock al conocer una verdad que podría cambiarlo todo y que explica por qué Curro necesitaba alejarse de la señora de Figueroa.

Leocadia enseña a María una carta anónima: o se casa o les quitarán a Janita en 'La Promesa' (RTVE).

Capítulo 929 del viernes 16 de octubre

Manuel necesitará tiempo para asimilar la confesión de Curro, pero ambos acabarán tomando una decisión: regresarán juntos a La Promesa para enfrentarse a Leocadia y hacer justicia por la muerte de Jana. De momento, optarán por no contarle nada a Ángela, para evitar que descubra la implicación de su madre antes de tiempo.

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Mientras tanto, Máximo amenazará a Leocadia con revelar a Ángela que la utilizó como moneda de cambio para conseguir el matrimonio. Cristóbal aconsejará a la señora de Figueroa que disimule su rabia y no permita que el duque descubra cuánto le ha afectado la ruptura.

Casilda seguirá presionando a Jacobo para que concrete su boda con Martina. Los tres intentarán encontrar una salida, pero el embarazo y las exigencias familiares complicarán cualquier acuerdo. Martina, cada vez más desbordada, terminará pagando su frustración con Jacobo.

Por último, Samuel comenzará los trámites para la boda de María y Carlo. Sin embargo, Martina y Julieta se enfrentarán a la doncella para convencerla de que no debe casarse por miedo a perder a Janita. Ambas le prometerán protegerla hasta que Manuel regrese, con la esperanza de impedir que Leocadia vuelva a salirse con la suya.

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Manuel llega a Lisboa dispuesto a descubrir la verdad en 'La Promesa' (RTVE).