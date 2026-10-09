El rey Mohamed VI de Marruecos habla por primera vez de Ceuta: reprocha la “instrumentalización” de la crisis y advierte de que no caben “chantajes” en la relación con España

El rey Mohamed VI de Marruecos (centro), el príncipe heredero Moulay El Hassan (izquierda) y el príncipe Moulay Rachid asisten a la sesión inaugural del Parlamento recién elegido, en el edificio parlamentario de Rabat, el 9 de octubre de 2026. (ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP)

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En una intervención muy esperada, el rey Mohamed VI ha advertido este viernes que la relación con España es una “elección soberana” y no puede quedar sometida a “amenazas” o “chantajes”. El monarca hizo estas declaraciones durante el discurso de apertura de la nueva legislatura, tras las elecciones del 23 de septiembre, y cuestionó la “instrumentalización” política de la crisis migratoria en Ceuta, aunque no citó expresamente a la ciudad autónoma. Es la primera vez desde la crisis migratoria de Ceuta a finales de julio que el monarca menciona en público el asunto y también el estado de las relaciones entre Marruecos y España.

“Ante las declaraciones irresponsables de ciertos medios políticos y mediáticos y a su instrumentalización flagrante de la situación, afirmamos que la asociación es una elección soberana y un compromiso voluntario, que no puede ser objeto de ninguna presión ni amenaza, ni de ningún chantaje”, declaró el monarca ante el Parlamento con motivo de la nueva sesión parlamentaria.

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Mohamed VI reconoció avances en la cooperación bilateral, incluida la lucha contra la inmigración irregular, pero señaló que esa colaboración enfrenta desafíos por “ciertas disposiciones legales anticuadas y decisiones judiciales alejadas de la realidad”. Según el rey, esa situación dificulta la repatriación de menores y de personas que “usurpan el estatus de refugiados”, además de favorecer a las redes criminales.

El monarca se refirió por primera vez en público a los hechos del verano pasado, cuando más de 80.000 migrantes entraron desde Marruecos a Ceuta, aunque no mencionó expresamente a la ciudad autónoma. Mohamed VI denunció las “declaraciones irresponsables de ciertos medios políticos y mediáticos” (a lo que no citó) y la “instrumentalización flagrante de la situación”.

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