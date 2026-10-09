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El rey Mohamed VI de Marruecos habla por primera vez de Ceuta: reprocha la “instrumentalización” de la crisis y advierte de que no caben “chantajes” en la relación con España

El rey marroquí reconoció avances en la cooperación bilateral, incluida la lucha contra la inmigración irregular, pero señaló que esa colaboración enfrenta desafíos por “ciertas disposiciones legales anticuadas”

El rey Mohamed VI de Marruecos (centro), el príncipe heredero Moulay El Hassan (izquierda) y el príncipe Moulay Rachid asisten a la sesión inaugural del Parlamento recién elegido, en el edificio parlamentario de Rabat, el 9 de octubre de 2026. (ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP)
El rey Mohamed VI de Marruecos (centro), el príncipe heredero Moulay El Hassan (izquierda) y el príncipe Moulay Rachid asisten a la sesión inaugural del Parlamento recién elegido, en el edificio parlamentario de Rabat, el 9 de octubre de 2026. (ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP)
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En una intervención muy esperada, el rey Mohamed VI ha advertido este viernes que la relación con España es una “elección soberana” y no puede quedar sometida a “amenazas” o “chantajes”. El monarca hizo estas declaraciones durante el discurso de apertura de la nueva legislatura, tras las elecciones del 23 de septiembre, y cuestionó la “instrumentalización” política de la crisis migratoria en Ceuta, aunque no citó expresamente a la ciudad autónoma. Es la primera vez desde la crisis migratoria de Ceuta a finales de julio que el monarca menciona en público el asunto y también el estado de las relaciones entre Marruecos y España.

“Ante las declaraciones irresponsables de ciertos medios políticos y mediáticos y a su instrumentalización flagrante de la situación, afirmamos que la asociación es una elección soberana y un compromiso voluntario, que no puede ser objeto de ninguna presión ni amenaza, ni de ningún chantaje”, declaró el monarca ante el Parlamento con motivo de la nueva sesión parlamentaria.

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Mohamed VI reconoció avances en la cooperación bilateral, incluida la lucha contra la inmigración irregular, pero señaló que esa colaboración enfrenta desafíos por “ciertas disposiciones legales anticuadas y decisiones judiciales alejadas de la realidad”. Según el rey, esa situación dificulta la repatriación de menores y de personas que “usurpan el estatus de refugiados”, además de favorecer a las redes criminales.

El monarca se refirió por primera vez en público a los hechos del verano pasado, cuando más de 80.000 migrantes entraron desde Marruecos a Ceuta, aunque no mencionó expresamente a la ciudad autónoma. Mohamed VI denunció las “declaraciones irresponsables de ciertos medios políticos y mediáticos” (a lo que no citó) y la “instrumentalización flagrante de la situación”.

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