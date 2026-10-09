Los militares sí trabajarán solo 35 horas a la semana: el Ministerio de Defensa aprueba la reducción de su jornada laboral

Desfile del Día de las Fuerzas Armadas en 2025. (Europa Press)

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Buenas noticias para los militares, justo antes del desfile del próximo 12 de octubre. El Ministerio de Defensa ha aprobado una jornada general de 35 horas semanales para los miembros de las Fuerzas Armadas y ha ampliado las medidas de flexibilidad horaria destinadas a militares con responsabilidades de cuidado.

La modificación, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado, adapta la regulación de 2016 a las instrucciones vigentes para el personal de la Administración General del Estado. El cambio busca equiparar las condiciones laborales de los militares con las del resto de empleados públicos, ya que el Gobierno aprobó en abril esa jornada laboral para los funcionarios. La norma establece una jornada de trabajo efectivo de promedio anual de 1.533 horas, salvo que las instrucciones generales de la Administración modifiquen esa referencia. La disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación oficial.

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La jornada de mañana tendrá un tramo fijo de presencia entre las 9.00 y las 14.00, de lunes a viernes. El resto de las horas se podrá completar dentro de las franjas de flexibilidad previstas por la norma. En los puestos con jornada de mañana y tarde, el horario fijo será de 9.00 a 16.30 de lunes a jueves, con una pausa mínima de media hora para la comida que no contará como tiempo de trabajo efectivo. Los viernes, ese régimen finalizará a las 14.00. La orden mantiene la posibilidad de establecer horarios especiales para destinos en los que el jefe de unidad considere necesaria una regulación distinta.

La disposición conserva la adaptación de los horarios a las necesidades operativas de las unidades, a los servicios, las guardias y los períodos de instrucción continuada. El régimen ordinario no altera esas exigencias vinculadas al funcionamiento de las Fuerzas Armadas.

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El Ministerio de Defensa ha remitido este miércoles a la Fiscalía y el Juzgado de Guardia de Ceuta las torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de militares a migrantes en Ceuta que denuncia Amnistía Internacional, al tiempo que ha encargado una investigación interna para dilucidar responsabilidades individuales.

Los puestos de especial dedicación tendrán una jornada de 37,5 horas

El personal militar que ocupe puestos clasificados como de especial dedicación tendrá una jornada de 37,5 horas semanales. La medida sustituye el régimen anterior y mantiene la posibilidad de prolongar el horario en circunstancias excepcionales.

El nuevo marco también modifica el régimen de jornada reducida. Esa modalidad no podrá combinarse con las reducciones reconocidas en otra orden de Defensa de 2015, aunque sí será compatible con las medidas de flexibilidad horaria.

Por otro lado, los militares con personas mayores, hijos menores de 12 años, menores sujetos a tutela o acogimiento y personas con discapacidad a su cargo podrán flexibilizar una hora diaria de la parte fija de su horario. El derecho también alcanza a quienes tengan bajo su cuidado directo a familiares con enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

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La nueva disposición incorpora además a quienes atiendan a otras personas dependientes que vivan en el mismo domicilio y no puedan valerse por sí mismas por edad, accidente o enfermedad. En esos casos, el personal deberá justificar las circunstancias que sustenten la solicitud.

El Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas emitió su informe sobre la disposición. La norma pasó además por el trámite de audiencia e información pública previsto para este tipo de iniciativas. La orden fue aprobada con la conformidad previa del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y de acuerdo con el Consejo de Estado. La ministra de Defensa, Margarita Robles, firmó la disposición el 2 de octubre.

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