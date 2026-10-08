Cómo hacer alitas de pollo al ajillo utilizando el horno, una receta fácil para sorprender

Alitas de pollo al horno con ajo y vino blanco (Magnific)

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Las alitas de pollo son una de las partes más ricas y socorridas de este animal, una pieza jugosa y fácil de cocinar que hoy prepararemos usando el horno. Esta receta consiste en preparar unas riquísimas alitas de pollo al ajillo, creando una sencilla salsa de ajo y vino blanco con la que bañaremos la carne durante sus últimos minutos de cocción. Con este añadido, conseguiremos que las alitas se caramelicen y absorban todo el sabor de la salsa, asegurándonos un resultado de sobresaliente.

Es una receta sencilla, económica y perfecta para compartir o para protagonizar una sencilla cena en casa, pues quedan de maravilla acompañadas con unas patatas al horno o con una ensalada fresca. Incluso, si no eres muy amigo de las alitas, esta preparación se puede replicar con cualquier parte del pollo, como la pechuga, los muslos o los jamoncitos.

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Si, en lugar del horno, prefieres utilizar una sartén, la receta es igual de sencilla. Para prepararla, limpia las alitas de pollo y condiméntalas antes de pochar los dientes de ajo en una cazuela con aceite a fuego bajo. Cuando estos estén dorados, retíralos, sube el fuego y añade las alitas para sellarlas por ambos lados. Finalmente, habrá que agregar el vino blanco y devolver los dientes de ajo para dejar el pollo cocinarse y absorber todos los sabores. Solo queda servir y disfrutar.

Receta de alitas de pollo al ajillo

Las alitas se cocinan en el horno con aceite, sal, ajo picado y vino blanco. Primero se asan para que la piel quede dorada y después se gratinan para concentrar el aroma del ajo y el vino.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 55-60 minutos . Tiempo activo: 10 minutos. Tiempo de cocción: 45-50 minutos.



Ingredientes

1 kg de alitas de pollo

4 dientes de ajo

1 vasito de vino blanco, unos 100 ml

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal al gusto

Cómo hacer alitas de pollo al ajillo, paso a paso

Limpia las alitas y retira los restos de plumas que puedan tener. Precalienta el horno a 175 ºC, con calor arriba y abajo. Unta una bandeja con el aceite de oliva. Coloca las alitas en la bandeja, sin amontonarlas. Añade sal por ambos lados. Hornea durante 20 minutos. Da la vuelta a las alitas y hornea otros 20 minutos. Pela los ajos y pícalos en trozos grandes. Reparte el ajo sobre las alitas y vierte el vino blanco por la bandeja. Sube la función del horno a gratinado. Gratina durante 5 minutos por cada lado, hasta que las alitas tengan un tono dorado. Sirve las alitas recién hechas con el jugo de ajo y vino de la bandeja.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como aperitivo o plato para compartir.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción:

Calorías: 430 kcal.

Proteínas: 32 g.

Grasas: 31 g.

Hidratos de carbono: 2 g.

Fibra: 0,5 g.

Sal: depende de la cantidad añadida y del tamaño de las alitas.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las alitas en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.

Para recalentarlas, utiliza el horno o la freidora de aire. Así recuperarás parte de la textura crujiente.

No las dejes a temperatura ambiente durante más de 2 horas. Si hace mucho calor, reduce ese tiempo a 1 hora.