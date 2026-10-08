Cómo hacer alitas de pollo al ajillo utilizando el horno, una receta fácil para sorprender

Las alitas de pollo son una de las partes más ricas y socorridas de este animal, una pieza jugosa y fácil de cocinar que hoy prepararemos usando el horno. Esta receta consiste en preparar unas riquísimas alitas de pollo al ajillo, creando una sencilla salsa de ajo y vino blanco con la que bañaremos la carne durante sus últimos minutos de cocción. Con este añadido, conseguiremos que las alitas se caramelicen y absorban todo el sabor de la salsa, asegurándonos un resultado de sobresaliente.
Es una receta sencilla, económica y perfecta para compartir o para protagonizar una sencilla cena en casa, pues quedan de maravilla acompañadas con unas patatas al horno o con una ensalada fresca. Incluso, si no eres muy amigo de las alitas, esta preparación se puede replicar con cualquier parte del pollo, como la pechuga, los muslos o los jamoncitos.
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Si, en lugar del horno, prefieres utilizar una sartén, la receta es igual de sencilla. Para prepararla, limpia las alitas de pollo y condiméntalas antes de pochar los dientes de ajo en una cazuela con aceite a fuego bajo. Cuando estos estén dorados, retíralos, sube el fuego y añade las alitas para sellarlas por ambos lados. Finalmente, habrá que agregar el vino blanco y devolver los dientes de ajo para dejar el pollo cocinarse y absorber todos los sabores. Solo queda servir y disfrutar.
Receta de alitas de pollo al ajillo
Las alitas se cocinan en el horno con aceite, sal, ajo picado y vino blanco. Primero se asan para que la piel quede dorada y después se gratinan para concentrar el aroma del ajo y el vino.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 55-60 minutos.
- Tiempo activo: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 45-50 minutos.
Ingredientes
- 1 kg de alitas de pollo
- 4 dientes de ajo
- 1 vasito de vino blanco, unos 100 ml
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal al gusto
Cómo hacer alitas de pollo al ajillo, paso a paso
- Limpia las alitas y retira los restos de plumas que puedan tener.
- Precalienta el horno a 175 ºC, con calor arriba y abajo.
- Unta una bandeja con el aceite de oliva.
- Coloca las alitas en la bandeja, sin amontonarlas.
- Añade sal por ambos lados.
- Hornea durante 20 minutos.
- Da la vuelta a las alitas y hornea otros 20 minutos.
- Pela los ajos y pícalos en trozos grandes.
- Reparte el ajo sobre las alitas y vierte el vino blanco por la bandeja.
- Sube la función del horno a gratinado.
- Gratina durante 5 minutos por cada lado, hasta que las alitas tengan un tono dorado.
- Sirve las alitas recién hechas con el jugo de ajo y vino de la bandeja.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones como aperitivo o plato para compartir.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación por porción:
- Calorías: 430 kcal.
- Proteínas: 32 g.
- Grasas: 31 g.
- Hidratos de carbono: 2 g.
- Fibra: 0,5 g.
- Sal: depende de la cantidad añadida y del tamaño de las alitas.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda las alitas en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.
Para recalentarlas, utiliza el horno o la freidora de aire. Así recuperarás parte de la textura crujiente.
No las dejes a temperatura ambiente durante más de 2 horas. Si hace mucho calor, reduce ese tiempo a 1 hora.
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