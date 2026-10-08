España

Cómo hacer alitas de pollo al ajillo utilizando el horno, una receta fácil para sorprender

Con solo un puñado de ingredientes podemos preparar esta receta sencilla, económica y perfecta para compartir

Alitas de pollo al horno con ajo y vino blanco (Magnific)
Alitas de pollo al horno con ajo y vino blanco (Magnific)
Guardar

Las alitas de pollo son una de las partes más ricas y socorridas de este animal, una pieza jugosa y fácil de cocinar que hoy prepararemos usando el horno. Esta receta consiste en preparar unas riquísimas alitas de pollo al ajillo, creando una sencilla salsa de ajo y vino blanco con la que bañaremos la carne durante sus últimos minutos de cocción. Con este añadido, conseguiremos que las alitas se caramelicen y absorban todo el sabor de la salsa, asegurándonos un resultado de sobresaliente.

Es una receta sencilla, económica y perfecta para compartir o para protagonizar una sencilla cena en casa, pues quedan de maravilla acompañadas con unas patatas al horno o con una ensalada fresca. Incluso, si no eres muy amigo de las alitas, esta preparación se puede replicar con cualquier parte del pollo, como la pechuga, los muslos o los jamoncitos.

PUBLICIDAD

Si, en lugar del horno, prefieres utilizar una sartén, la receta es igual de sencilla. Para prepararla, limpia las alitas de pollo y condiméntalas antes de pochar los dientes de ajo en una cazuela con aceite a fuego bajo. Cuando estos estén dorados, retíralos, sube el fuego y añade las alitas para sellarlas por ambos lados. Finalmente, habrá que agregar el vino blanco y devolver los dientes de ajo para dejar el pollo cocinarse y absorber todos los sabores. Solo queda servir y disfrutar.

Receta de alitas de pollo al ajillo

Las alitas se cocinan en el horno con aceite, sal, ajo picado y vino blanco. Primero se asan para que la piel quede dorada y después se gratinan para concentrar el aroma del ajo y el vino.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 55-60 minutos.
    • Tiempo activo: 10 minutos.
    • Tiempo de cocción: 45-50 minutos.

Ingredientes

  • 1 kg de alitas de pollo
  • 4 dientes de ajo
  • 1 vasito de vino blanco, unos 100 ml
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal al gusto

Cómo hacer alitas de pollo al ajillo, paso a paso

  1. Limpia las alitas y retira los restos de plumas que puedan tener.
  2. Precalienta el horno a 175 ºC, con calor arriba y abajo.
  3. Unta una bandeja con el aceite de oliva.
  4. Coloca las alitas en la bandeja, sin amontonarlas.
  5. Añade sal por ambos lados.
  6. Hornea durante 20 minutos.
  7. Da la vuelta a las alitas y hornea otros 20 minutos.
  8. Pela los ajos y pícalos en trozos grandes.
  9. Reparte el ajo sobre las alitas y vierte el vino blanco por la bandeja.
  10. Sube la función del horno a gratinado.
  11. Gratina durante 5 minutos por cada lado, hasta que las alitas tengan un tono dorado.
  12. Sirve las alitas recién hechas con el jugo de ajo y vino de la bandeja.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como aperitivo o plato para compartir.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción:

  • Calorías: 430 kcal.
  • Proteínas: 32 g.
  • Grasas: 31 g.
  • Hidratos de carbono: 2 g.
  • Fibra: 0,5 g.
  • Sal: depende de la cantidad añadida y del tamaño de las alitas.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las alitas en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.

Para recalentarlas, utiliza el horno o la freidora de aire. Así recuperarás parte de la textura crujiente.

No las dejes a temperatura ambiente durante más de 2 horas. Si hace mucho calor, reduce ese tiempo a 1 hora.

Temas Relacionados

PolloRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Loren, neurocientífica: “Tu cerebro piensa más en la muerte de lo que crees. Saber que nuestra vida tiene un final influye en cómo vemos el mundo”

La experta explica cómo la conciencia de nuestra propia mortalidad influye en nuestras creencias, decisiones y forma de relacionarnos con los demás

Loren, neurocientífica: “Tu cerebro piensa más en la muerte de lo que crees. Saber que nuestra vida tiene un final influye en cómo vemos el mundo”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada jueves, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Lotería Nacional sábado 3 de octubre: compruebe los resultados del último sorteo

Aquí tienes la lista de los números ganadores del sorteo de hoy, donde puedes comprobar si tu dígito ha resultado premiado

Lotería Nacional sábado 3 de octubre: compruebe los resultados del último sorteo

Resultados de EuroDreams: ganadores y números premiados

Como cada lunes, aquí están los ganadores del premio de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados de EuroDreams: ganadores y números premiados

Sebastián Yatra, cansado de que le señalen por la supuesta infidelidad a Aitana: “No sé si es que me molesta, pero son mentiras”

El colombiano ha roto su silencio tras la exposición de Aitana en el confesionario de Rosalía durante el ‘LUX Tour’

Sebastián Yatra, cansado de que le señalen por la supuesta infidelidad a Aitana: “No sé si es que me molesta, pero son mentiras”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno avisa al Supremo que no puede revisar a tiempo los casos de la ‘ley de nietos’ antes de las elecciones

El Gobierno avisa al Supremo que no puede revisar a tiempo los casos de la ‘ley de nietos’ antes de las elecciones

Guía de la huelga general del 11 de noviembre: derechos de los trabajadores, avisos a la empresa y descuentos salariales

Europa retrasa la votación sobre el futuro de los coches de combustión en 2035 ante la falta de acuerdo político

Italia aprueba la polémica reforma electoral de Meloni que premia al partido ganador con más escaños

Hacienda revela el dinero que recibirán los partidos políticos para la carrera electoral: 32 céntimos por voto y 21.167,64 euros por escaño en el Congreso o Senado

ECONOMÍA

Compartir piso ya no es cosa de jóvenes: uno de cada cinco inquilinos supera los 35 años y aumenta la demanda de los mayores de 60

Compartir piso ya no es cosa de jóvenes: uno de cada cinco inquilinos supera los 35 años y aumenta la demanda de los mayores de 60

Yolanda Díaz busca aprobar una subida del SMI antes de las elecciones generales para compensar la inflación

Qué puedes hacer si hay pisos turísticos ilegales en tu edificio: así es como debe actuar la comunidad

Qué cambia para caseros e inquilinos con el adelanto electoral: las medidas de los decretos que siguen vigentes y las que necesitan confirmación

El Gobierno pone la lupa sobre el aceite de oliva y refuerza los controles: estas son las obligaciones que tendrán que cumplir los operadores

DEPORTES

Un luchador de la UFC dice lo que necesita Topuria después de la derrota en Casa Blanca: “Necesita una pelea fácil para retomar el ritmo, su confianza está destrozada”

Un luchador de la UFC dice lo que necesita Topuria después de la derrota en Casa Blanca: “Necesita una pelea fácil para retomar el ritmo, su confianza está destrozada”

Qué fue de Joel González: del oro olímpico en taekwondo a cuidar a futbolistas y competir en golf

La reflexión del jugador Marc Cucurella sobre la vida de los futbolistas: “También tenemos nuestros problemas e inseguridades”

Carlos Alcaraz avisa de que quiere “ganar todos los torneos al menos una vez”: estos son los que le faltan

La reflexión de Borja Iglesias sobre los impuestos: “La mitad vuelve al Estado para reinvertir en cosas y me parece la hostia”