El Rayo Vallecano de Martín Presa acusa a Bukaneros de planificar la suspensión del partido y anuncia que identificará a los “vándalos”

El Rayo responde a las peñas. (Composición Infobae)

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El Rayo Vallecano ha respondido con un extenso comunicado a la suspensión del partido ante el Athletic. La entidad que preside Raúl Martín Presa condena lo ocurrido en Vallecas “con total rotundidad y sin ningún género de dudas” y acusa a integrantes del grupo ultra Bukaneros de organizar y ejecutar una protesta cuyo objetivo, según el club, era impedir que el partido terminara.

“No se trata de hechos fortuitos u ocasionales, sino de actuaciones previamente ideadas y planificadas por los líderes intelectuales de un grupo organizado”, sostiene el texto. El Rayo afirma que los responsables actuaron de forma coordinada y que los lanzamientos se repitieron con la intención de provocar la suspensión, que llegó con el marcador en 0-0 y por decisión del árbitro, José María Sánchez Martínez.

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Para el club, lo sucedido puso en peligro a los jugadores, al equipo arbitral y a los aficionados que fueron al estadio, “cuyo único interés era ver un partido de fútbol”, además de dañar gravemente su imagen.

Los empleados recogiendo los objetos tirados. (EFE/ Mariscal)

Un supuesto asalto al palco y avisos a las autoridades

El comunicado recuerda que los hechos llegan una semana después de un “intento fallido de asalto al palco”. Según el club, más de medio centenar de presuntos miembros de Bukaneros, “en su mayoría encapuchados”, habrían intentado agredir a la directiva y, en especial, a Presa.

Durante esta semana, asegura, alertó a la Delegación del Gobierno, a la Policía Nacional, a la Policía Municipal y al Departamento de Seguridad de LaLiga, porque los comunicados de Bukaneros y de organizaciones vinculadas, como Plataforma ADRV y la Federación de Peñas, hacían prever “una situación de gran hostilidad”.

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La entidad añade que también puso en conocimiento de la Policía la concentración celebrada el viernes por miembros de esos grupos. Su objetivo, según el Rayo, era vender productos “presuntamente ilegales” que podrían constituir “un presunto delito de odio” contra el presidente y contra el club.

La afición del Rayo, protestando en el encuentro contra el Athletic de Bilbao. (EFE)

Lo que el club dice que hizo durante el partido

El Rayo asegura que intentó evitar la suspensión en todo momento. Emitió mensajes por megafonía y en el videomarcador, con la advertencia de que el partido podía suspenderse, y movilizó a voluntarios y recogepelotas para limpiar el césped. Además, destaca que sus futbolistas fueron a hablar con “unos vándalos” para que “cesaran en esas actitudes”.

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“El tercer partido en los últimos 15 años”

El club enmarca lo ocurrido en un conflicto que, según su relato, se prolonga desde hace más de quince años. Recuerda que ya hubo suspensiones en el Rayo-Real Madrid de septiembre de 2012 y en el Rayo-Albacete de 2019, y las atribuye a quienes se oponen a la directiva por la negativa del club a «plegarse a sus extorsiones».

Para la entidad, lo de este sábado es “la respuesta a la rabia” que provoca en esos grupos el regreso a Vallecas, cuya concesión califica de “indebidamente” suspendida.

La defensa de la gestión de Presa

El Rayo aprovecha el texto para reivindicar a la directiva. Dice que recibió una entidad en “quiebra técnica”, con más de 100 millones de euros de pasivo, y que la ha convertido en un club saneado. Además, añade que el coste de la plantilla ha aumentado más de un 300%, y que el equipo suma 12 temporadas en Primera, unas semifinales de Copa del Rey y un reciente subcampeonato europeo.

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Pintadas contra el presidente Presa. (Rayo Vallecano/Europa Press)

Qué pide ahora el club

A las instituciones les reclama que acaben con “cualquier forma de connivencia con grupos ultras” o con las organizaciones en las que se camuflan, y que no les den apoyo, financiación ni promoción. “Quienes ostentan responsabilidades públicas deben actuar con firmeza frente a estas conductas y evitar cualquier gesto que pueda servir de amparo o legitimación a quienes recurren a la intimidación y a la violencia”, señala.

El Rayo anuncia que pedirá a las autoridades las imágenes de vídeo para identificar a quienes lanzaron objetos desde el fondo y aplicarles el régimen interno del club.