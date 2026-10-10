El PSOE abre la precampaña para el 29N con Sánchez como “un perro que no tiene amo” que promete que “la política de vivienda no tiene fecha de caducidad”

Pedro Sánchez participa en el primer acto de precampaña en Dos Hermanas, Sevilla (María José López / Europa Press)

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Comienza la precampaña con vistas a las elecciones del 29 de noviembre. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, protagoniza este sábado un mitin en Dos Hermanas (Sevilla) para dar el pistoletazo de salida a uno de los primeros grandes actos de la carrera hacia las urnas. El acto, celebrado en el auditorio municipal Los del Río, en el parque de La Alquería, coincidió con el primer fin de semana del calendario electoral tras el anuncio oficial de la convocatoria. Paralelamente se celebraba el primer mitin de precampaña del PP en el Ifema de Madrid.

El municipio sevillano, considerado uno de los principales bastiones socialistas de Andalucía, volvió a reunir a los dirigentes del partido, con la participación de María Jesús Montero, secretaria general del PSOE de Andalucía y vicesecretaria general del partido a nivel federal; y de Francisco Rodríguez, alcalde de Dos Hermanas y secretario de Organización del PSOE-A.

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Comienza la precampaña con vistas al 29N

El primero en intervenir ha sido Francisco Rodríguez, quien ha asegurado que el proyecto de Pedro Sánchez sigue vivo pese a que muchos lo han dado por terminado hace años, y que si continúa gobernando es porque lo hace “para la gente”. Ha contrapuesto un “liderazgo con rumbo, la mayoría social” a un PP que, a su juicio, “no tiene proyecto”, sino “rabia y maldad”, y que solo puede seguir a Vox y hacer política “de la mano de los poderosos”. “Hay un proyecto, hay un presidente, y un partido que no se arrodilla ante los poderosos, porque cuando gana el PSOE, gana la gente”, ha afirmado.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en el primer acto de precampaña de las elecciones del 29N (María José López / Europa Press)

A continuación ha intervenido María Jesús Montero, quien ha asegurado que el partido va “a por todas”. Ha dado después las gracias a Rodríguez y a Sánchez, a este último por “volver a elegir Dos Hermanas” y por “estos años de Gobierno” que, a su juicio, han demostrado que “desde la izquierda” y las “políticas progresistas” se puede “crecer más, redistribuir mejor, avanzar en derechos de los trabajadores y tener voz propia en el ámbito internacional”, pese a que la derecha “ataque, amenace, insulte, ladre, cacaree cada día”.

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Ha mencionado insultos “desmerecidos”, “el bulo, la mentira” y “sobre todo el ataque personal a tu familia”, y ha dado con ello las “gracias a Begoña”. Ha explicado que la mayoría social ganará las próximas elecciones porque “vivimos tiempos complejos” y de “incertidumbre”, un escenario que, a su parecer, favorece el tipo de política que hace la derecha.

Ha seguido ensalzando después a Sánchez como el único líder del país “con valentía” y como el gobernante que ha hecho “políticas más progresistas en cualquier materia” de cualquier lugar del mundo: “En avances sociales, lucha contra el cambio climático, impulso a la democracia o transparencia, la paz y el multilateralismo como forma de resolver problemas”. A su juicio, ha tenido el mayor protagonismo a nivel mundial “en políticas de izquierdas”, “en Gaza, en el reconocimiento del Estado palestino, oponiéndose a la guerra de Irán y a la invasión de Ucrania”.

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Tras criticar la inacción de Moreno Bonilla en materia de vivienda y referirse al desahucio de Maricarmen en Madrid, ha exigido el cese del alcalde de Benalmádena por sus declaraciones sobre la octogenaria; y del alcalde de Algeciras por un “comportamiento más que complicado” hacia mujeres. Ha concluido su intervención con un llamamiento a convertir “la energía social también en electoral”: “La mayoría social de este país va a ganar las próximas elecciones”.

El PSOE inaugura la precampaña con un acto en Dos Hermanas, Sevilla (María José López / Europa Press)

La vivienda, punto central de la campaña

Finalmente ha salido Pedro Sánchez al podio, desde donde ha dado las gracias a María Jesús Montero y Francisco Rodríguez por sus intervenciones previas. Ha vaticinado que la oposición seguirá siéndolo “cuatro años más por no haber hecho los deberes”.

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“La política de vivienda no tiene fecha de caducidad”, ha afirmado al arrancar su discurso. Ha prometido que, con una mayoría progresista, “el próximo Parlamento, con una amplia mayoría progresista, y el Gobierno progresista reforzarán y mantendrán este real decreto ley de vivienda que protege a los pequeños propietarios y a los inquilinos frente a la especulación”. Ha recordado que ese decreto fue rechazado la semana pasada en el Congreso, aunque ha confiado en sacarlo adelante, con algunos cambios, mediante una votación en la Diputación Permanente del Congreso.

Ha sostenido que cada generación tiene su propia lucha y que la de esta época es la vivienda. También ha rendido homenaje a Maricarmen, la mujer fallecida esta semana tras ser desalojada de su casa en Madrid, de quien ha dicho que, junto a quienes se movilizan por una vivienda justa, “abrió el camino”.

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Ha acusado después al PP y a Vox de haber cambiado de estrategia por miedo a perder las elecciones: “Estos de que ‘el que pueda hacer, que haga’, ahora son los de ‘cuantos menos voten, mejor’”, ha advertido, antes de añadir: “Os voy a decir una cosa, tienen razón en tener miedo, porque unas urnas llenas las ganan las gentes y las urnas vacías ganan los que mueven los hilos”. Ha atribuido “lo que están diciendo de mentiras, de bulos” sobre el voto por correo al miedo de ambos partidos a perder, porque, ha sostenido, “efectivamente, van a perder las elecciones” generales. Ha pedido entonces ir “a votar todos el 29 de noviembre” para garantizar, según ha dicho, una victoria del PSOE.

Ha comparado también las críticas que recibe con la “fábula de Pedro y el lobo”, que, según ha dicho, repiten representantes del PP y Vox en su contra. Se ha definido, en esa misma línea, como un líder para “la gente de a pie”, y ha dicho que el lobo de la fábula es la oposición y él, en todo caso, “un perro que no tiene amo”. Ha pronosticado que el PSOE “va a ganar” las elecciones generales y podrá seguir gobernando “cuatro años más para la gente de a pie”.

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El PSOE inaugura la precampaña con un acto en Dos Hermanas, Sevilla (PSOE)

Lo que dicen las últimas encuestas

El sondeo de 40dB. para la Cadena Ser y El País, que sí tiene vocación estrictamente electoral, es menos favorable para el PSOE y las izquierdas. El estudio se realizó los días 7 y 8 de octubre, con 800 entrevistas en línea, apenas unos días después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre.

El PP se sitúa primero, con el 31,9% de los votos, lo que le daría entre 123 y 140 diputados, con una cifra más probable de 132. Vox queda tercero, pero es el partido que más crece: con el 18,9% de los votos, podría obtener entre 63 y 74 escaños, el doble de los 33 que logró en las últimas elecciones generales de 2023.

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El PSOE, en tanto, queda en segundo lugar con el 28,1% de los votos, una leve mejora respecto a sondeos anteriores, aunque insuficiente para igualar a sus rivales. Esa cifra le daría entre 105 y 117 diputados, por debajo de los 121 que obtuvo en 2023.

La clave del sondeo está en la suma de los dos partidos de derecha. Juntos, el PP y Vox reunirían entre 186 y 214 escaños, muy por encima de los 176 que hacen falta para lograr la mayoría absoluta en el Congreso. Del otro lado, el bloque de izquierda sumaría 119 diputados: 112 del PSOE, 5 del Frente Amplio —la nueva marca bajo la que concurre Sumar— y 2 de Podemos, una distancia que ningún otro partido podría compensar.

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La encuesta también probó qué pasaría si el Frente Amplio y Podemos se presentaran juntos en una sola candidatura, en lugar de hacerlo por separado. En ese escenario, el espacio a la izquierda del PSOE crecería de 7 a 15 escaños, aunque el PSOE perdería unos pocos diputados propios y quedaría en 106. Aun así, ese cambio no alteraría el resultado final: la mayoría absoluta de PP y Vox apenas se resentiría, hasta los 196 escaños.