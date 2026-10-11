La situación económica de Carmen Borrego al cumplir 60 años: sin ahorros tras gastarse más de 8 millones de euros de su época como directora

Carmen Borrego, en imagen de archivo. (Europa Press)

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Carmen Borrego, hija menor de María Teresa Campos, cumple 60 años este 11 de octubre tras haber confesado en el pasado la pérdida de una fortuna que, según sus propias palabras, superó los 8 millones de euros. La colaboradora de televisión, una presencia habitual en los platós de Telecinco, admitió en una entrevista con Kiko Hernández para la revista Diez Minutos que la mala gestión económica y un estilo de vida desbordante terminaron por consumir unos ingresos que en su momento parecían inagotables.

La hermana pequeña de Terelu Campos construyó ese patrimonio a lo largo de dos décadas como directora de programas, antes de pasar delante de las cámaras para acudir a programas como tertuliana, entrevistada y vender exclusivas. Sin embargo, reconoció que el deseo de sostener un nivel de vida alto, sumado a la falta de previsión financiera, la llevó a un punto crítico. Viajes, propiedades, automóviles y artículos de lujo formaron parte de su cotidianidad sin que mediara una planificación a largo plazo.

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“He sido muy caprichosa, no he querido que les faltara de nada a mis hijos y he hecho lo que me ha dado la gana, lo cual está muy mal hecho”, confesó la colaboradora en esa entrevista con Hernández. Y agregó: “No tengo grandes ambiciones, solo quiero vivir tranquila, no deber dinero y poder ayudar a mis hijos”. Ante la falta de ahorros, Borrego ha recurrido de forma sistemática a la venta de su vida privada como sostén económico. Eso sí, la propia colaboradora llegó a admitir que, si la familia Campos hubiera cobrado por cada aparición mediática a lo largo de los años, viviría sin preocupaciones económicas.

Carmen Borrego como directora de 'Sálvame'. (Mediaset España)

Los ingresos de Carmen Borrego

Uno de los episodios que más repercusión tuvo fue el intento de vender a la prensa la boda de su hijo, José María Almoguera, una operación que terminó por deteriorar su vínculo tanto con él como con su entonces nuera, Paola Olmedo. En el verano de 2024 trascendió además que cobró alrededor de 40.000 euros por llevar a su esposo, José Carlos Bernal, al programa ¡De viernes!, una muestra más de su estrategia para monetizar los asuntos domésticos.

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Pese a los reveses económicos y familiares, Borrego continúa activa en televisión. Este año participó en GH Dúo, programa que abandonó de forma anticipada en enero, al igual que hizo en Supervivientes, y actualmente figura como colaboradora en La tarde se mueve y en El tiempo justo, dos espacios de Telecinco. Su trayectoria mediática, que comenzó detrás de cámaras como productora y directora de programas, se transformó en 2016 con el estreno del docu-reality Las Campos.

El hijo de Carmen Borrego se sienta en el espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta para “quitar muchas caretas” y “demostrar quién miente y quién dice la verdad”.

El piso de María Teresa Campos

A pesar de las críticas recibidas, la colaboradora se mantiene firme en su postura. “Que me quiten lo bailao”, aseguró a Kiko Hernández, al tiempo que reconoció no conservar ahorros, pero haber disfrutado cada euro gastado. La situación económica de Borrego volvió a quedar expuesta en julio de este año, cuando salió a la luz que ella y su hermana, Terelu Campos, hipotecaron por 200.000 euros el ático que heredaron de su madre en el barrio malagueño de Pedregalejo.

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Según informó Europa Press, la operación se formalizó en marzo y conlleva una cuota mensual de aproximadamente 2.300 euros hasta 2034, un préstamo que no respondía al pago del impuesto de sucesiones. La controversia se intensificó cuando la vivienda apareció publicada en un portal inmobiliario con un precio de 1.525.000 euros.

Ambas hermanas negaron haber autorizado la difusión de esas fotografías y afirmaron que únicamente habían permitido mostrar la propiedad a un matrimonio interesado en adquirirla. “Si recibiésemos una buena oferta, a lo mejor la venderíamos”, reconoció Borrego entonces, aunque insistió en que el inmueble no estaba formalmente en el mercado.

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