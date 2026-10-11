La evolución de estilo de la reina Letizia cada 12 de octubre: de su fidelidad a Felipe Varela a su atrevimiento más cromático

El estilo de la reina Letizia cada 12 de octubre a lo largo de los años (MONTAJE INFOBAE).

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Cada 12 de octubre, la reina Letizia convierte su presencia en el desfile de la Fiesta Nacional en una de las citas más esperadas del calendario de moda institucional. Más allá de la solemnidad del acto, celebrado en Madrid ante la mirada de autoridades y ciudadanos, sus estilismos permiten seguir la transformación de su imagen desde que llegó a la familia real hasta su consolidación como reina. En más de dos décadas, ha pasado de los conjuntos clásicos de sus primeros años a propuestas más modernas, con nuevos diseñadores, colores llamativos y prendas que reflejan una personalidad estética cada vez más definida.

2004-2009: los primeros años y la fidelidad a Felipe Varela

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El debut de Letizia en el desfile tuvo lugar en 2004, apenas cinco meses después de su boda con el entonces príncipe Felipe. Para la ocasión eligió un conjunto morado de chaqueta entallada y falda firmado por Felipe Varela, creador que se convertiría en uno de sus grandes aliados. El cinturón marcaba la cintura y los complementos discretos reforzaban una imagen clásica, acorde con sus primeros pasos en la institución.

La reina Letizia el 12 de octubre de 2005 (CASA REAL).

En 2005, durante la recta final de su primer embarazo, apostó por un vestido plisado en tono crema y un abrigo beige de corte bajo el pecho. La comodidad también estuvo presente en 2006, cuando esperaba a la infanta Sofía y escogió un vestido rojo con abrigo largo beige, nuevamente de Varela.

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Un año después sorprendió con un vestido azul adornado con grandes piedras en la cintura y un abrigo más claro. En 2008 recuperó una estética más sobria mediante un diseño gris azulado con brocados, zapatos nacarados de Magrit, bolso oscuro y pendientes de diamantes y perlas australianas.

La reina Letizia el 12 de octubre de 2008 (CASA REAL).

Para 2009, la entonces princesa de Asturias se decantó por un vestido malva con detalles decorativos y chaqueta a juego. Durante la recepción posterior se quitó esta última, dejando a la vista un diseño sin mangas y de cuello redondo. Los salones rosas y los pendientes de Chanel completaron el conjunto.

2010-2013: nuevas siluetas antes de convertirse en reina

El año 2010 marcó una de sus decisiones más comentadas. Letizia se apartó de la tradicional combinación de falda y chaqueta y apareció con pantalones grises de pata de elefante y una blusa rosa empolvado. La elección generó debate por su ruptura con los códigos habituales del acto, aunque los zapatos nude y un amplio chal mantuvieron el equilibrio del estilismo.

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La reina Letizia el 12 de octubre de 2010 (CASA REAL).

En 2011 volvió a una propuesta más discreta con un traje de tweed y una blusa drapeada. Los zapatos de Magrit y el bolso de Malababa acompañaban un conjunto sin grandes estridencias.

El rosa y el lila protagonizaron su look de 2012, un dos piezas de Felipe Varela con inspiración francesa, salones nude y bolso de Adolfo Domínguez. En 2013, durante su último desfile como princesa de Asturias, combinó una chaqueta rosa pálido con un vestido granate de encaje. Al retirarse la prenda exterior para la recepción, mostró las mangas francesas de encaje transparente.

La reina Letizia el 12 de octubre de 2012 (CASA REAL).

2014-2019: la sofisticación de una reina

Su primer 12 de octubre como reina llegó en 2014. Para estrenarse en este papel, eligió un vestido verde de tweed y crepé de lana, decorado con un galón trenzado en la parte delantera. Los zapatos y la cartera de Magrit reforzaron la armonía del conjunto.

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En 2015 volvió al azul noche con un vestido de doble crepé y chaqueta a juego. Los complementos en azul Prusia y los pendientes de aguamarina y diamantes aportaron distinción. Un año después, un abrigo-vestido de tweed blanco, adornado con cristales y detalles negros en forma de flores, mostró su atención por los acabados.

La reina Letizia el 12 de octubre de 2015 (CASA REAL).

La sobriedad continuó en 2017 con un conjunto azul de cheviot, falda con vuelo y chaqueta entallada con cinturón. Los pendientes de perlas y un broche heredado de la reina Sofía introdujeron un guiño a la tradición familiar.

En 2018, Letizia eligió un vestido midi de encaje Chantilly en tono arena, con falda plisada y chaqueta cruzada de crepé. Al prescindir de ella durante la recepción, dejó al descubierto el cinturón que definía la silueta. En 2019, en cambio, apostó por un vestido camisero rosa empolvado, confeccionado en seda y tul bordado con mariposas. Los zapatos destalonados, el bolso rosa fresa de Magrit, los pendientes de la reina Sofía y un moño alto completaron una imagen delicada y juvenil.

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2020-2023: colores nuevos y diseñadores diferentes

La pandemia también tuvo su reflejo en el armario de la reina. En 2020 recuperó un conjunto de Felipe Varela estrenado en 2017, compuesto por un vestido burdeos de terciopelo y un abrigo rojo carmín con cintas delanteras. Los accesorios neutros y los pendientes largos de Aldao acompañaron una elección marcada por la continuidad.

La reina Letizia el 12 de octubre de 2020. (EFE).

En 2021 llegó uno de sus cambios más visibles: Letizia dejó atrás a Varela para estrenar un diseño de María Barragán. El vestido azul celeste, con escote en V, drapeado lateral y cinturón a juego, aportaba frescura y modernidad. Un bolso marrón de Magrit y pendientes de Bulgari completaron el estilismo.

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En 2022 recurrió a la firma sevillana Vogana con un vestido verde de gasa y lunares blancos, escote cruzado y una silueta fluida. La cartera y los zapatos blancos contrastaban con el estampado, mientras que los pendientes de perlas y diamantes añadían un toque clásico.

El diseñador Juan Vidal tomó el relevo en 2023 con un vestido azul de estampado floral, mangas abullonadas y corte camisero. Los frunces bajo el pecho definían la figura y los zapatos nude destalonados de Carolina Herrera, junto con los pendientes de diamantes, completaban una propuesta de aire primaveral en pleno otoño.

La reina Letizia el 12 de octubre de 2023 (EFE).

2024-2025: regreso al color

La meteorología condicionó la elección de 2024. Para el desfile, Letizia llevó una gabardina larga de Hugo Boss en colaboración con Caro Daur, acompañada de un bolso tipo clutch y zapatos cómodos de Magrit. Sin embargo, fue durante la recepción en el Palacio Real cuando se descubrió el vestido que llevaba debajo: un diseño rojo midi de Poète, con lazada en el cuerpo y mangas abullonadas. La reina ya lo había estrenado en marzo de 2023. Los pendientes de rubíes de Aldao y la cartera roja completaron el conjunto.

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En 2025, el verde esmeralda volvió a situarse en el centro de su imagen. Letizia eligió un vestido de tweed con finas líneas negras, cuello a la caja, manga francesa y falda trapecio de largo midi. Un cinturón estrecho acentuaba la cintura y los pendientes largos de esmeraldas, regalados por Tous con motivo de su 50 cumpleaños en 2022, aportaban luminosidad. El anillo de Coreterno, el bolso negro Victoria Insignia de Carolina Herrera y unos zapatos slingback negros de tacón medio cerraron el estilismo.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía y el escritor Álvaro Pombo durante el besamanos del 12 de octubre, 2025. (A. Pérez Meca - Europa Press).