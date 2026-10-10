Todo lo que tienes que tener en cuenta de la operación especial de tráfico de la DGT por la festividad del Pilar y el Día de la Hispanidad este 12 de octubre

Varios vehículos en la A6, en Madrid. (Diego Radamés/Europa Press)

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Llega el primer puente desde las vacaciones de verano, y se prevén más de cinco millones de desplazamientos por carretera en estos días. Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una operación especial desde las 15 horas del viernes y hasta la medianoche del lunes, con motivo de las celebraciones del Pilar y el Día de la Hispanidad.

“Durante estos cuatro días, están previstos 5.760.000 movimientos de largo recorrido por carretera -con una media de 1.440.000 cada día-, fundamentalmente hacia zonas de descanso en costa y montaña, segundas residencias y poblaciones que celebran sus fiestas patronales, sobre todo en Zaragoza y en la comunidad valenciana, donde el día 9 es festivo”, comenta la DGT en un comunicado.

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La Dirección General de Tráfico paralizará las obras que puedan afectar a la circulación y limitará el tránsito de determinados vehículos: la medida contempla restricciones para camiones, transportes especiales y vehículos que lleven mercancías peligrosas en los tramos, fechas y horarios establecidos en la resolución.

Para el lunes 12, festivo nacional, cuando se realizará la ‘operación retorno’, el dispositivo incluye carriles adicionales y reversibles en sentido contrario al habitual, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan. También prevé medidas de ordenación en los puntos con mayor intensidad de circulación e itinerarios alternativos para las rutas más saturadas.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, la Unidad de Medios Aéreos, los centros de gestión de tráfico, los equipos de mantenimiento y los servicios de emergencia participarán en el despliegue. El organismo utilizará radares fijos y móviles, helicópteros, drones y cámaras destinadas a controlar el uso del teléfono móvil y del cinturón de seguridad.

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Operativo de la Guardia Civil tras la huida de tres ocupantes de un coche robado que repostaron sin pagar en una gasolinera de Cáceres. Las imágenes incluyen el despliegue inicial y el rescate de uno de los detenidos, que saltó del vehículo en marcha e intentó ocultarse entre unas zarzas. (Guardia Civil)

La lluvia, la niebla y la menor luz de otoño exigen reducir la velocidad

La DGT afirma que los fenómenos meteorológicos adversos pueden aparecer de forma repentina durante el otoño. La reducción de las horas de luz añade un elemento de riesgo para quienes circulen por carretera. El organismo aconseja consultar las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología y revisar el vehículo antes de salir. En caso de lluvia o niebla, recomienda extremar la precaución, reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.

Ante una incidencia en carretera, será obligatorio utilizar la baliza V-16. El sistema permite alertar a otros usuarios a través de paneles de mensaje variable y navegadores para que adopten medidas de precaución.

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La campaña especial de control de distracciones permanecerá activa hasta el domingo. El organismo identifica esta conducta como el factor concurrente más habitual en los siniestros viales y el más frecuente en los accidentes mortales. La recomendación para los conductores es preparar el viaje con antelación y evitar, cuando sea posible, los periodos de mayor tráfico. Antes de iniciar el trayecto, también aconseja consultar el estado de las carreteras y las incidencias disponibles.

Durante el trayecto, los conductores deberán adaptar la conducción al estado de la vía y a la intensidad de la circulación. El organismo pide evitar el uso del móvil, el consumo de alcohol o drogas y el incumplimiento de los límites de velocidad.

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