La DGT fija nuevas reglas para los ciclistas desde el 1 de octubre: cambios en adelantamientos, protección y circulación urbana

La DGT cambiará la normativa para adelantar ciclistas el 1 de octubre: hasta 200 euros de multa (PICRYL)

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Desde este jueves 1 de octubre, adelantar a una bicicleta fuera de poblado obligará a reducir la velocidad al menos 20 km/h respecto al límite de la vía antes de iniciar la maniobra y durante todo su recorrido. La reforma del Reglamento General de Circulación también fija nuevas obligaciones para los ciclistas en ciudad y carretera.

La modificación, recogida en el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, refuerza la protección de los usuarios vulnerables de la vía. Entre otras medidas, regula la distancia que deben mantener los vehículos a motor con las bicicletas en ciudad, elimina excepciones al uso del casco en vías interurbanas y habilita nuevos supuestos de circulación urbana para los ciclistas.

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En una carretera limitada a 90 km/h, por ejemplo, un conductor que vaya a adelantar a una bicicleta no podrá superar los 70 km/h durante la maniobra. La norma establece que la reducción deberá producirse antes del adelantamiento y mantenerse hasta completarlo.

Nuevas distancias y reglas urbanas

La rebaja de velocidad se añade al resto de requisitos que ya se aplicaban al adelantamiento de ciclistas. El vehículo deberá dejar una separación lateral mínima de 1,5 metros y no podrá poner en peligro ni obstaculizar a quienes circulen en sentido contrario, aunque lo hagan por el arcén.

Si la vía cuenta con más de un carril por sentido, el conductor tendrá que ocupar por completo el carril contiguo para adelantar. No será suficiente con desplazarse parcialmente dentro del mismo carril. Cuando circulen varios ciclistas juntos, la normativa los considera una única unidad móvil a estos efectos, por lo que la maniobra deberá respetar la distancia de seguridad durante todo el rebase del grupo.

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El incumplimiento de las reglas de adelantamiento puede constituir una infracción grave, sancionada con 200 euros. La Ley sobre Tráfico contempla además la retirada de seis puntos cuando se adelante con peligro o entorpecimiento para los ciclistas o sin respetar la distancia lateral mínima.

En la imagen de archivo, un hombre se desplaza con una bicicleta. EFE/Zipi

La reforma incorpora una nueva distancia de seguridad para las vías urbanas. Los vehículos a motor que circulen detrás de una bicicleta en el mismo carril deberán mantener al menos cinco metros de separación.

Los ciclistas podrán situarse preferentemente en la parte central del carril cuando la seguridad lo permita. Esta posición también se aplicará en vías de un único carril por sentido, donde la circulación junto al borde derecho puede aumentar el riesgo por la apertura de puertas de vehículos estacionados o por adelantamientos demasiado próximos.

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Un ciclista de Glovo viaja entre autobuses públicos en la plaza de Cibeles en Madrid, España, 10 de octubre de 2024. REUTERS/Susana Vera

En calles con dos o más carriles por sentido, las bicicletas deberán utilizar normalmente el carril de la derecha, salvo que necesiten cambiar de dirección, efectuar un giro o concurran razones de seguridad. La nueva regulación reconoce de forma expresa la posibilidad de que los ciclistas avancen entre vehículos a motor inmovilizados, tanto por la derecha como por la izquierda.

La elección deberá responder a cuál de las dos opciones ofrezca mayores condiciones de seguridad. La medida contempla situaciones habituales en la circulación urbana, como las retenciones o las detenciones ante un semáforo. Las bicicletas también podrán utilizar las zonas de espera adelantadas habilitadas en las intersecciones.

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Los ayuntamientos podrán autorizar además que las bicicletas circulen en ambos sentidos en calles de un solo carril cuyo límite de velocidad sea de 30 km/h o inferior. Cada municipio deberá establecerlo mediante la señalización correspondiente, por lo que la circulación en sentido contrario no estará permitida de forma automática en todas esas vías.

Casco obligatorio y prioridad ciclista

Otra de las novedades afecta al uso del casco, ya que los ciclistas deberán llevarlo en cualquier vía interurbana, sin las excepciones que hasta ahora permitían prescindir de él en subidas prolongadas, durante episodios de calor extremo o por razones médicas acreditadas.

Los repartidores que utilicen bicicletas para trabajar deberán emplear casco y chaleco reflectante durante su actividad. La regulación incorpora ambas prendas como requisitos para los desplazamientos profesionales sobre dos ruedas.

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Las bicicletas seguirán sin poder circular por las aceras, salvo los menores de 12 años. Podrán acceder a otras zonas peatonales siempre que respeten la prioridad de los peatones y las restricciones que fijen los municipios.

La reforma también mantiene la prioridad de los ciclistas cuando circulen por un carril bici, un paso para ciclistas o un arcén señalizado. La tendrán, además, cuando un vehículo vaya a girar para incorporarse a otra vía y haya una bicicleta próxima, así como en determinados casos de circulación en grupo en cruces y glorietas.