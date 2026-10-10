España

Receta de bolitas crujientes de chocolate para acompañar tu café, con solo tres ingredientes y sin horno

Una chef francesa revela el truco de las rosas del desierto en versión bocadito, ideales para mojar en el café

Varios bombones de chocolate rellenos de copos de maíz en un plato blanco junto a una taza de café sobre una mesa de madera.
Un postre sencillo de preparar para quienes les guste un toque final de chocolate y crujiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un café, un bocado crujiente y tres minutos de espera. Eso es todo lo que hace falta para transformar la merienda en algo especial, sin encender el horno ni ensuciar media cocina.

La creadora de contenido Katy, chef y responsable de la cuenta Un día, una receta en YouTube, presenta estas bolitas crujientes de chocolate como un guiño a dos clásicos. En Francia se las conoce como rosas del desierto; en el Reino Unido, como chocolate cornflake cakes. Ella las convierte en una versión de dos capas, ideal para acompañar el café de la merienda o terminar la comida con un bocado dulce que no empacha.

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Receta de bolitas crujientes de chocolate

cereales de maíz
Las bolitas de chocolate son sencillísimas de preparar. (Youtube/Un día, una receta)

Esta receta se basa en una técnica de capas frías. Primero se forma una base crujiente con copos de maíz y chocolate blanco dentro de un molde de semiesferas. Después se cubre con chocolate con leche fundido, que aporta brillo y una textura que cruje al morder antes de fundirse en la boca.

Tiempo de preparación

  • El tiempo total ronda los 20 minutos de trabajo activo, más el tiempo de reposo en frío.
    • Preparación y montaje: 15 a 20 minutos
    • Primer enfriado (base de copos de maíz): 30 minutos en heladera o 10 minutos en congelador
    • Segundo enfriado (capa de chocolate con leche): 1 hora en heladera o 15 minutos en congelador

Ingredientes

Tres cuencos sobre una mesa de madera contienen copos de maíz, trozos de chocolate blanco y cuadros de chocolate con leche.
Para las bolitas de chocolate crujiente se necesitan sólo 3 ingredientes y un poco de paciencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 70 g de copos de maíz (corn flakes) sin azúcar añadido
  • 100 g de chocolate blanco
  • 180 g de chocolate con leche (puede sustituirse por chocolate negro)

Cómo hacer bolitas crujientes de chocolate, paso a paso

  • Tritura los 70 gramos de copos de maíz con las manos hasta obtener trozos pequeños. Si prefieres rapidez, usa una procesadora o un palo de amasar.
  • Derrite el chocolate blanco a baño María hasta que quede completamente líquido.
  • Vierte el chocolate blanco sobre los copos de maíz triturados. Mezcla bien. Comprueba que cada trocito quede impregnado, porque eso es lo que mantendrá unida la pieza al enfriarse.
  • Rellena cada cavidad de un molde de pequeñas semiesferas con la mezcla.
  • Lleva el molde a la nevera durante al menos 30 minutos, o al congelador durante 10 minutos si tienes prisa.
  • Desmolda las semiesferas de copos de maíz y resérvalas.
  • Derrite los 180 gramos de chocolate con leche a baño María. Katy explica “quería conservar ese costado suave y goloso, pero sin que quedara demasiado dulce”.
  • Vierte el chocolate fundido en una manga pastelera y rellena de nuevo cada cavidad del molde.
  • Coloca encima, de inmediato, la semiesfera crujiente de copos de maíz. No presiones, según advierte la propia chef en el vídeo.
  • Vuelve a llevar el molde a la nevera durante 1 hora, o al congelador durante 15 minutos.
  • Desmolda las piezas terminadas y sírvelas junto al café.

Katy también sugiere variaciones. “Puedes cambiar fácilmente la receta”, explica, y propone sustituir los copos de maíz por arroz inflado o usar una masa de galletas ya horneada dentro del molde.

Usar un molde de silicona para el chocolate facilita sacar el postre después. (Youtube/Un día, una receta)
Usar un molde de silicona para el chocolate facilita sacar el postre después. (Youtube/Un día, una receta)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde aproximadamente 12 unidades, dependiendo del tamaño del molde de semiesferas utilizado.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías, 148 kcal
  • Grasas, 8 g
  • Carbohidratos, 17 g
  • Azúcares, 12 g
  • Proteínas, 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las bolitas se conservan en un recipiente hermético dentro de la nevera hasta 5 días. También admiten congelación hasta 1 mes; solo hace falta dejarlas atemperar unos minutos antes de comerlas.

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