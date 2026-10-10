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ERC y Bildu reeditarán su coalición al Senado: “La unión de fuerzas ha dado sus frutos durante las últimas legislaturas”

Los partidos afirman que su propuesta se centrará en los derechos de los vascos y los catalanes, la ampliación de las coberturas sociales y la oposición al “bloque reaccionario”

Bildu y ERC, en 2025. (Europa Press)
Bildu y ERC, en 2025. (Europa Press)
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ERC y EH Bildu reeditarán su coalición al Senado para las elecciones del 29 de noviembre, con una propuesta común centrada en los derechos de vascos y catalanes, la ampliación de las coberturas sociales y la oposición al “bloque reaccionario”.

Las dos formaciones volverán a concurrir juntas a la Cámara Alta tras la alianza que mantuvieron en los comicios de 2023. Según informaron en un comunicado conjunto difundido por EFE, consideran que esa cooperación permitió reforzar la defensa de sus posiciones durante las últimas legislaturas. Así, ERC y EH Bildu sostienen que su candidatura busca responder a una coyuntura en la que identifican riesgos para los derechos sociales y nacionales. Las organizaciones plantean sumar representación institucional para defender la vivienda, unas condiciones de vida dignas y la capacidad de decisión de ambos pueblos. Las formaciones justificaron la reedición del acuerdo porque “la unión de fuerzas ha dado sus frutos durante las últimas legislaturas”.

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La coalición pretende mantener una fórmula que, a juicio de ambos partidos, resultó útil para defender “los intereses de ambos pueblos y de sus mayorías sociales”. El comunicado sitúa la próxima cita electoral como un escenario de disputa entre las izquierdas soberanistas vasca y catalana y las fuerzas a las que ambas organizaciones agrupan bajo la expresión “bloque reaccionario”. “Ante la amenaza que supondría un Gobierno del bloque reaccionario en el Estado, las izquierdas soberanistas vasca y catalana tienen claro que el próximo 29 de noviembre hay partido. Y que es posible ganarlo”.

Las organizaciones añaden que, para alcanzar ese objetivo, resulta necesario “sumar fuerzas, unir voluntades y poner por delante aquello que comparten nuestros pueblos”. Entre esos elementos, enumeraron la defensa de los derechos, de unas condiciones de vida dignas y de la capacidad de decidir el futuro. ERC y EH Bildu también señalan que “esta coyuntura histórica exige altura de miras y responsabilidad” para construir una alternativa frente a sus adversarios políticos. La vivienda ocupa un lugar específico en el acuerdo. Ambas formaciones describen la situación como una “emergencia habitacional” y se comprometen a actuar para contribuir a garantizar ese derecho. “La libertad de nuestras naciones y la ampliación de los derechos de la ciudadanía son objetivos que merecen todo el esfuerzo compartido”, concluyen las dos organizaciones.

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Movimiento Sumar ha acordado situar a su coordinadora y portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, como su referente electoral para integrarse en las futuras listas de Frente Amplio y reclama a sus aliados políticos negociar con "discreción y generosidad" la confección de la candidatura.

Fechas clave de la campaña electoral

Las elecciones generales del 29 de noviembre contarán con tres debates televisivos los días 16, 23 y 26 de noviembre. El último encuentro se celebrará tres días antes de los comicios, mientras que la primera cita será un cara a cara entre el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez.

El debate entre Feijóo y Sánchez se emitirá el 16 de noviembre en Mediaset, primer lunes de campaña, mientras que RTVE reunirá el 23 de noviembre a los portavoces de los grupos parlamentarios y Atresmedia acogerá el 26 de noviembre un encuentro con candidatos de los principales partidos de ámbito nacional. El Partido Popular ha confirmado en un comunicado que participará en las tres citas pactadas para la campaña electoral. La formación ha aceptado la propuesta de Mediaset para el duelo directo entre los líderes de PP y PSOE, un formato que ya se celebró en las elecciones de 2023.

La cita del 16 de noviembre será la única limitada a los dos candidatos. El resto de debates incorporará a representantes de las formaciones mayoritarias con presencia parlamentaria.

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