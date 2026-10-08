España

Juanjo Jiménez, mecánico: “Las cadenas de distribución ya no son para toda la vida. Antiguamente eran tres veces más anchas”

A pesar de que ya no sean tan duraderas como antes, el mantenimiento regular de estos componentes puede hacer que duren mucho más, pese a que ahora sean más finas para reducir el rozamiento y el consumo

Juanjo Jiménez, mecánico, explica por qué las correas de distribución de los motores "ya no son para toda la vida" (Montaje Infobae)
Juanjo Jiménez, mecánico, explica por qué las correas de distribución de los motores "ya no son para toda la vida" (Montaje Infobae)
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“Las cadenas de distribución ya no son para toda la vida”, asegura Juanjo Jiménez, mecánico y creador de contenido en redes sociales, en una publicación reciente en su perfil de TikTok, @jcautomotivetop, en el que cuenta con casi 36.000 seguidores. “Y déjame explicarte por qué”, continúa.

La cadena de distribución es un componente esencial del motor de cualquier coche. Sincroniza el movimiento del cigüeñal con el árbol o los árboles de levas del motor, un eje metálico provisto de protuberancias, llamadas levas, cuya función es controlar la apertura y el cierre de las válvulas de admisión y de escape en el motor de combustión interna. Gracias a esa sincronización, se regula el momento exacto en que se abren y cierran las válvulas de cada cilindro, de modo que los pistones no las golpeen durante su recorrido.

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En la práctica, esto permite controlar la entrada de aire y combustible necesarios para la combustión, así como la salida de los gases residuales generados tras cada ciclo. Sin este mecanismo, el motor perdería la coordinación entre sus piezas móviles y no podría funcionar correctamente.

Las correas de distribución son tres veces más finas en los coches modernos (@jcautomotivetop)
Las correas de distribución son tres veces más finas en los coches modernos (@jcautomotivetop)

Las correas de distribución son ahora más pequeñas para reducir la fricción y el consumo

El mecánico pone como ejemplo la cadena de un motor Renault para explicar por qué habrá que cambiarla en algún momento. “Fíjate en la anchura que tiene”, dice. “Es prácticamente como la uña de mi dedo meñique, un poco más ancha”. Antiguamente, explica, “eran supergrandes, superanchas, eran básicamente como tres veces más anchas que esta”, asegura. Ahora, sin embargo, “todas las marcas” utilizan correas más finas. “Pero, ¿por qué? ¿Por qué han decidido hacerlas tan finas?"

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La respuesta está, asegura el creador de contenido, en las normativas europeas que obligan a reducir emisiones. “De toda la potencia que tiene mi coche, ¿cuántos caballos hacen falta para mantenerlo encendido?“. Según explica Juanjo Jiménez, que las correas de distribución sean ahora más pequeñas responde a una necesidad de reducir rozamientos y reducir peso en algunos componentes del motor para que el consumo y, por tanto, las emisiones fuesen menores. “Las cadenas de distribución ya no podían ser para toda la vida; tenían que ser más livianas para evitar el rozamiento y más ligeras para quitar peso, de tal forma que ese vehículo consumía mucho menos para mantenerse encendido”, explica el mecánico.

“Ahí lo tenéis”, sentencia el mecánico. De cualquier manera, matiza, que las cadenas de distribución vengan de fábrica con la obsolescencia programada no significa que no pueda alargarse su esperanza de vida: “Si tu coche tiene una cadena como esta y quieres que te dure muchísimos años, lo que tienes que hacer es llevar al día el mantenimiento en tiempo y forma”. Esto no asegura que no se acabe estirando o rompiendo, “pero sí que es cierto que si lo haces así, te va a durar muchísimos años”.

Juanjo Jiménez cierra su video compartiendo la manera de detectar que la cadena de distribución está ya en mal estado y pidiendo un cambio: si cuando uno arranca en frío “se escucha un ‘ta, ta, ta, ta’”, eso quiere decir que ”la cadena se ha estirado y necesita sustitución".

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