La reflexión de Gerard Piqué sobre sus inversiones: “Mucha gente emprende para ganarse la vida, yo lo hago para pasármelo bien”

Gerard Piqué. (EFE/Carlos Díaz)

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El pasado 6 de octubre, Gerard Piqué y Shakira se reencontraron en los juzgados de Barcelona para revisar el régimen de visitas de sus dos hijos, Milán, de 13 años, y Sasha, de 11. Los menores viven con la cantante en Miami desde abril de 2023, después de una separación anunciada en junio de 2022.

En un comunicado, Shakira aclaró que su propuesta no pretende “reducir el tiempo que los niños comparten con su padre”. Lo que busca es repartir el esfuerzo de los viajes entre Miami y Barcelona. Para las vacaciones de pocos días, plantea que sea Piqué quien cruce el Atlántico y evitar así trayectos cortos a los menores. En julio, el exfutbolista había visto con ellos la final del Mundial entre España y Argentina, mientras Shakira actuaba en el primer espectáculo de medio tiempo de una final mundialista.

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A sus 39 años y casi cuatro después de su retirada, en noviembre de 2022, Piqué sigue ligado al deporte desde los despachos. Él mismo lo resumió en un encuentro sobre inversión en Málaga: “Mucha gente emprende para ganarse la vida, yo lo hago para pasármelo bien. Intento ganar dinero con ello, pero esa no es la finalidad”.

Shakira en los juzgados de Barcelona. (Europa Press)

Kosmos, el paraguas

Casi todo cuelga de Kosmos, la compañía que fundó en 2017 para gestionar negocios deportivos y mediáticos. Con ella firmó en 2018 el acuerdo para organizar la Copa Davis, que terminó en enero de 2023. A Forbes España le contó que la montó “para pasármelo bien” y que “lo que importa es el viaje”. Su método es mirar hacia dónde va el entretenimiento y llegar pronto: “Si vemos que algo nuevo está tirando, apostamos”.

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Gerard Piqué. (AP Foto/Manu Fernández)

La Kings League, de la revolución al reajuste

Su escaparate es la Kings League, que nació en 2022 junto a Ibai Llanos con fútbol siete, reglas distintas, retransmisiones digitales y 12 equipos presididos por creadores de contenido y exfutbolistas. Después llegó la Queens League y la competición llegó a seis países: España, Italia, Francia, Alemania, México y Brasil.

Ahora toca ajustar. En junio, la organización anunció una reestructuración con un ERE para 41 trabajadores, y el torneo español no volverá, en principio, hasta 2027. El objetivo es revisar el formato y preparar una nueva propuesta, porque con la estructura actual la liga todavía no era rentable. Desde 2024 ha destinado 60 millones a su estrategia internacional, lo que la ha llevado a números rojos. Sus propios datos hablan de más de 150 millones de horas vistas en directo el año pasado.

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El plan de expansión sigue adelante. Piqué habló en su día de “ocho o diez ligas en los países más importantes del mundo” y de una competición internacional con los mejores equipos de cada país. La liga nombró a un director para Estados Unidos que prepara el desembarco desde Nueva York, y presume de que el Kings World Cup Nations 2026, en Brasil, fue su mayor éxito hasta ahora.

Gerard Piqué. (REUTERS/Amanda Perobelli)

Del chocolate al ajedrez

Fuera del fútbol, Piqué también invierte en hoteles y tecnología, y ha pasado por Harvard como profesor invitado. El 5 de octubre, él e Ibai Llanos lideraron una ronda de 3,75 millones de euros para Plesh, una empresa barcelonesa de snacks de chocolate sin azúcares añadidos. Los dos entran como socios y cofundadores para impulsar su crecimiento y su expansión nacional e internacional.

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En agosto se anunció su entrada como accionista estratégico de Fyers American Gambits, una franquicia de la Global Chess League. Es el ajedrez sumándose a un catálogo en el que el deporte sigue siendo el punto de partida.

Con el dinero ya se movía así de futbolista. “Cuando me fui al Manchester United me ofrecían tres veces más de lo que le pedí al Barça por quedarme”, recordó en Forbes. No se lo dieron y se marchó, porque sentía que no le valoraban.