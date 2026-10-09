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Receta de bombones de dátiles y chocolate amargo, rápida y fácil

Esta propuesta dulce está combinada con frutos secos picados y una intensa cobertura derretida. Se prepara en quince minutos y resulta ideal para compartir en cualquier reunión

Bombones de chocolate, dátiles enteros, trozos de cacao y granos de sal sobre una tabla de madera.
La receta requiere dátiles deshuesados rellenos con nueces mariposa y bañados en chocolate con un mínimo de 70 por ciento de cacao - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los dátiles rellenos bañados en chocolate aparecieron en las mesas argentinas de la mano de las dietas más conscientes, pero conquistaron también a los golosos de toda la vida. Esa mezcla de dulzor natural y amargor intenso resulta difícil de resistir.

Se trata de un bocado que ganó terreno en cumpleaños, mesas dulces y meriendas, sobre todo entre quienes buscan opciones sin horno. No hace falta ser pastelero para lograrlos: la clave está en la calidad del chocolate y en dátiles bien carnosos.

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Receta de bombones de dátiles y chocolate amargo

Estos bombones de dátiles y chocolate amargo son pequeños bocados sin cocción, elaborados con dátiles deshuesados rellenos de un fruto seco o pasta de maní, y bañados en una cobertura de chocolate derretido. La textura combina lo masticable del dátil con el crocante que aporta la cobertura una vez fría.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 25 minutos. Se necesitan 15 minutos de preparación activa (deshuesado, relleno y baño en chocolate) y 10 minutos de reposo en heladera para que la cobertura solidifique.

Ingredientes

  • 20 dátiles grandes, sin carozo
  • 20 nueces mariposa (o almendras, o maní)
  • 200 gramos de chocolate amargo (mínimo 70% cacao), picado
  • 1 cucharada de aceite neutro (opcional, para brillo)
  • 1 pizca de sal fina o flor de sal
  • Coco rallado o pistacho picado, cantidad necesaria (opcional, para decorar)
Bombones de chocolate espolvoreados con cacao sobre una tabla de madera, acompañados por dátiles y un recipiente con chocolate derretido.
El uso de una cucharada de aceite neutro en la mezcla derretida otorga mayor brillo y una textura fluida a la cobertura - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer bombones de dátiles y chocolate amargo, paso a paso

  1. Con un cuchillo pequeño, hacer un corte longitudinal en cada dátil y retirar el carozo con cuidado de no partirlo por completo.
  2. Rellenar cada dátil con una nuez mariposa y presionar suavemente para cerrar.
  3. Picar el chocolate amargo en trozos parejos para que se derrita de manera uniforme.
  4. Derretir el chocolate a baño maría o en microondas, de a intervalos de 20 segundos, revolviendo entre cada uno para que no se queme.
  5. Si se usa, agregar la cucharada de aceite neutro al chocolate derretido y mezclar bien: esto aporta brillo y una textura más fluida para el baño.
  6. Con la ayuda de un tenedor, sumergir cada dátil relleno en el chocolate derretido hasta cubrirlo por completo.
  7. Dejar escurrir el exceso de chocolate antes de retirar el dátil, para evitar que se forme una base muy gruesa.
  8. Apoyar los bombones sobre una fuente cubierta con papel manteca.
  9. Espolvorear de inmediato con una pizca de sal fina, coco rallado o pistacho picado, antes de que el chocolate endurezca.
  10. Llevar la fuente a la heladera por 10 minutos, hasta que la cobertura esté firme al tacto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 20 bombones, ideales para servir como mesa dulce o para compartir en 6 a 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por porción (2 bombones):

  • Calorías: 160 kcal
  • Grasas: 9 gramos
  • Carbohidratos: 20 gramos
  • Proteínas: 2 gramos

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los bombones se conservan en la heladera, dentro de un recipiente hermético, hasta 10 días. También admiten freezer por hasta 2 meses: conviene separarlos con papel manteca entre capas para que no se peguen.

No hace falta ser pastelero para lograrlos: la clave está en la calidad del chocolate y en dátiles bien carnosos.

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