Receta de cheesecake de plátano sin horno: fácil y rápida para un antojo dulce

Este cheesecake de plátano sin horno combina una base crujiente de galleta con un relleno suave, fresco y muy cremoso. Es una opción rápida para aprovechar plátanos maduros y preparar un postre casero sin encender el horno.
El plátano aporta dulzor natural y una textura densa que queda muy bien con el queso crema y el yogur griego. Sírvelo bien frío, solo o con unas rodajas de plátano y un poco de cacao espolvoreado.
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Receta de cheesecake de plátano sin horno
Esta tarta se prepara con una base de galletas trituradas y mantequilla. El relleno lleva queso crema, plátano maduro y gelatina, que ayuda a mantener la tarta firme después del reposo en la nevera.
Tiempo de preparación
- Tiempo activo: 25 minutos.
- Tiempo de cocción: 1 minuto para disolver la gelatina.
- Tiempo de reposo: 6 horas.
- Tiempo total: 6 horas y 26 minutos.
Ingredientes
- 230 g de galletas Digestive.
- 100 g de mantequilla.
- 20 g de cacao puro en polvo.
- 20 g de azúcar.
- 300 g de queso crema.
- 500 g de plátano maduro, sin piel.
- 200 g de yogur griego natural.
- 105 g de azúcar.
- 9 hojas de gelatina.
- 20 ml de zumo de limón.
- Las semillas de ¼ de vaina de vainilla o 1 cucharadita de extracto de vainilla.
- Plátano deshidratado o fresco para decorar, opcional.
Cómo hacer cheesecake de plátano sin horno, paso a paso
- Forra la base de un molde desmontable de 23 cm con papel de horno.
- Tritura las galletas hasta obtener una textura fina, similar a la arena.
- Añade el cacao, los 20 g de azúcar y la mantequilla fundida. Mezcla hasta conseguir una masa húmeda y uniforme.
- Reparte la mezcla en el molde. Presiona bien con el dorso de una cuchara para formar una base compacta y nivelada.
- Introduce el molde en la nevera durante 1 hora.
- Pon las hojas de gelatina en un cuenco con agua fría durante 5 minutos para hidratarlas.
- Tritura los plátanos con el zumo de limón, la vainilla, los 105 g de azúcar y la mitad del yogur.
- Añade el queso crema y tritura hasta obtener una crema lisa, sin grumos.
- Calienta la otra mitad del yogur sin que llegue a hervir. Escurre la gelatina y disuélvela en el yogur caliente.
- Deja templar la gelatina unos minutos antes de incorporarla. Así evitarás que el contraste de temperatura afecte a la crema.
- Vierte el yogur con gelatina sobre la mezcla de plátano y queso. Tritura de nuevo hasta integrar todos los ingredientes.
- Saca la base de la nevera y vierte encima la crema de plátano.
- Alisa la superficie con una espátula y cubre el molde con film transparente.
- Guarda la tarta en la nevera durante un mínimo de 6 horas. Para obtener un corte más limpio, déjala reposar toda la noche.
- Desmolda con cuidado y decora con rodajas de plátano fresco o plátano deshidratado justo antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 12 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 305 kcal.
- Proteínas: 6 g.
- Grasas: 18 g.
- Hidratos de carbono: 31 g.
- Azúcares: 19 g.
- Fibra: 2 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Conserva el cheesecake en la nevera, dentro de un recipiente hermético o cubierto con film transparente.
Se mantiene en buenas condiciones durante 3 días. Añade el plátano de decoración justo antes de servir para evitar que se oxide y oscurezca.
No se recomienda dejarlo a temperatura ambiente durante más de 2 horas, especialmente en días calurosos.
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