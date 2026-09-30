México

Receta de cheesecake de plátano sin horno: fácil y rápida para un antojo dulce

Esta receta es una opción rápida para aprovechar plátanos maduros y preparar un postre casero sin encender el horno

Una rebanada de tarta con rodajas de plátano y caramelo en un plato de cerámica junto a un tenedor y varios plátanos.
Una porción de tarta de queso con plátano y caramelo reposa sobre un plato cerámico en el comedor de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Este cheesecake de plátano sin horno combina una base crujiente de galleta con un relleno suave, fresco y muy cremoso. Es una opción rápida para aprovechar plátanos maduros y preparar un postre casero sin encender el horno.

El plátano aporta dulzor natural y una textura densa que queda muy bien con el queso crema y el yogur griego. Sírvelo bien frío, solo o con unas rodajas de plátano y un poco de cacao espolvoreado.

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Tarta de queso y plátano con base de galleta sobre un plato blanco, con una porción cortada y rodajas de fruta encima.
Un cheesecake de plátano elaborado sin horno presenta una base de galleta y una cobertura decorada con rodajas de la misma fruta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de cheesecake de plátano sin horno

Esta tarta se prepara con una base de galletas trituradas y mantequilla. El relleno lleva queso crema, plátano maduro y gelatina, que ayuda a mantener la tarta firme después del reposo en la nevera.

Tiempo de preparación

  • Tiempo activo: 25 minutos.
  • Tiempo de cocción: 1 minuto para disolver la gelatina.
  • Tiempo de reposo: 6 horas.
  • Tiempo total: 6 horas y 26 minutos.

Ingredientes

  1. 230 g de galletas Digestive.
  2. 100 g de mantequilla.
  3. 20 g de cacao puro en polvo.
  4. 20 g de azúcar.
  5. 300 g de queso crema.
  6. 500 g de plátano maduro, sin piel.
  7. 200 g de yogur griego natural.
  8. 105 g de azúcar.
  9. 9 hojas de gelatina.
  10. 20 ml de zumo de limón.
  11. Las semillas de ¼ de vaina de vainilla o 1 cucharadita de extracto de vainilla.
  12. Plátano deshidratado o fresco para decorar, opcional.

Cómo hacer cheesecake de plátano sin horno, paso a paso

  1. Forra la base de un molde desmontable de 23 cm con papel de horno.
  2. Tritura las galletas hasta obtener una textura fina, similar a la arena.
  3. Añade el cacao, los 20 g de azúcar y la mantequilla fundida. Mezcla hasta conseguir una masa húmeda y uniforme.
  4. Reparte la mezcla en el molde. Presiona bien con el dorso de una cuchara para formar una base compacta y nivelada.
  5. Introduce el molde en la nevera durante 1 hora.
  6. Pon las hojas de gelatina en un cuenco con agua fría durante 5 minutos para hidratarlas.
  7. Tritura los plátanos con el zumo de limón, la vainilla, los 105 g de azúcar y la mitad del yogur.
  8. Añade el queso crema y tritura hasta obtener una crema lisa, sin grumos.
  9. Calienta la otra mitad del yogur sin que llegue a hervir. Escurre la gelatina y disuélvela en el yogur caliente.
  10. Deja templar la gelatina unos minutos antes de incorporarla. Así evitarás que el contraste de temperatura afecte a la crema.
  11. Vierte el yogur con gelatina sobre la mezcla de plátano y queso. Tritura de nuevo hasta integrar todos los ingredientes.
  12. Saca la base de la nevera y vierte encima la crema de plátano.
  13. Alisa la superficie con una espátula y cubre el molde con film transparente.
  14. Guarda la tarta en la nevera durante un mínimo de 6 horas. Para obtener un corte más limpio, déjala reposar toda la noche.
  15. Desmolda con cuidado y decora con rodajas de plátano fresco o plátano deshidratado justo antes de servir.
Infografía con ilustraciones y texto explicativo sobre los pasos para elaborar una tarta de plátano sin horno.
Una infografía de Infobae detalla el procedimiento paso a paso para elaborar un cheesecake de plátano sin horno que requiere al menos seis horas de refrigeración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 12 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 305 kcal.
  • Proteínas: 6 g.
  • Grasas: 18 g.
  • Hidratos de carbono: 31 g.
  • Azúcares: 19 g.
  • Fibra: 2 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva el cheesecake en la nevera, dentro de un recipiente hermético o cubierto con film transparente.

Se mantiene en buenas condiciones durante 3 días. Añade el plátano de decoración justo antes de servir para evitar que se oxide y oscurezca.

No se recomienda dejarlo a temperatura ambiente durante más de 2 horas, especialmente en días calurosos.

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