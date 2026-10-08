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La trayectoria académica de Shakira: dos títulos universitarios y siete idiomas que compaginó con su papel de madre y estrella internacional

La colombiana, que visitará esta noche ‘La Revuelta’, pasó por la Universidad de California en Los Ángeles

Shakira recrea su meme viral (Instagram)
Shakira recrea su meme viral (Instagram)
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Shakira estará esta noche en La Revuelta, en una entrega especial que David Broncano grabará desde Macondo Park, a pocos días de cerrar su gira de conciertos en Madrid. Según ha anunciado este jueves RTVE, el encuentro era “una de las fantasías” del formato desde sus inicios en La 1, después de varias menciones, un saludo grabado y una entrevista por videollamada realizada el pasado mes de julio.

La visita llega en medio de uno de los años más destacados de la carrera de la cantante colombiana, sobre todo en cuanto a su relación con sus fans españoles y europeos. Sin embargo, su carrera no ha sido solo musical, sino también universitaria.

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Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Saltó a la fama internacional en la década de 1990 con el álbum Pies Descalzos y desde entonces se consolidó como una de las artistas latinas más influyentes. No obstante, su trayectoria no se limitó al ámbito musical: la cantante acumula varios títulos académicos que enriquecieron su perfil profesional y la llevaron a incursionar en distintas áreas del conocimiento.

Cobertura especial con el testimonio de los fanáticos durante la residencia de Shakira en Madrid. Los asistentes repasan el legado de la colombiana, su vigencia en la cultura latina y las canciones que marcaron su infancia y juventud.

Los estudios de Shakira

Uno de esos capítulos se desarrolló en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), donde se especializó en Historia de la Civilización Occidental. La artista cursó esos estudios cuando ya era una figura reconocida a nivel mundial, por lo que debió recurrir a gorras de béisbol y prendas amplias para pasar desapercibida entre sus compañeros. El disfraz funcionó: otros estudiantes del campus no lograban identificarla durante sus clases.

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En diversas ocasiones, Shakira ha compartido en sus redes sociales imágenes y videos de sus regresos al campus de UCLA, a veces acompañada de sus hijos. El paso por Los Ángeles también sirvió para profundizar una habilidad que la cantante cultivó desde bien pequeña en el colegio, el aprendizaje de idiomas. Durante ese período, se dedicó a perfeccionar su manejo de distintas lenguas hasta llegar a dominar el español, el inglés, el portugués, el francés, el italiano, el catalán y el árabe.

Ese dominio de lenguas combina el español como lengua materna, adquirida en su Barranquilla natal, con un inglés de fluidez total que perfeccionó para su ingreso al mercado anglosajón. El portugués lo incorporó desde sus primeras giras por Brasil, a los 18 años, mientras que el italiano lo desarrolló a nivel conversacional a partir de viajes e inmersión prolongada en el idioma. Su paso por Barcelona, donde residió durante años junto a Piqué, le permitió alcanzar fluidez en catalán, y a eso se suma un nivel intermedio de francés. El árabe, por su parte, lo aprendió como herencia familiar, debido al origen libanés de su padre, y lo mantiene en un nivel básico.

Los títulos de Shakira

Ese interés por los idiomas no fue el único logro académico que sorprendió a sus seguidores. En 2020, en plena pandemia, la artista publicó en Instagram una foto con su diploma de un curso de Filosofía Antigua de la Universidad de Pensilvania. “Acabo de graduarme de un curso de filosofía antigua. Ya sé que mis hobbies no son prácticos, pero me tomó horas después de poner a dormir a los niños. Gracias a Platón, sus predecesores y a la Universidad de Pennsylvania por la ‘diversión’ de estas cuatro semanas”, escribió entonces.

La inclinación por el aprendizaje se trasladó también a su trabajo filantrópico. Shakira ha insistido en que la educación es una herramienta central para combatir la pobreza, idea que la llevó a fundar la Fundación Pies Descalzos en 1997, una organización dedicada a mejorar la calidad educativa en comunidades vulnerables de Colombia.

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