España

La agenda oficial de los reyes en Ceuta: visitarán un cementerio musulmán donde están enterradas las víctimas de la entrada masiva

Los reyes visitarán Ceuta y Melilla los próximos días 13 y 14 de octubre en el primer viaje oficial de Felipe VI y Letizia a las dos ciudades autónomas. Será el primer jefe de Estado de la democracia en pasar la noche en la ciudad autónoma

La reina Letizia
La reina Letizia y Felipe VI en la cena de Estado en Helsinki. (Grosby Group)
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Ya empiezan a conocerse los detalles de la agenda del histórico viaje de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta y Melilla los próximos días 13 y 14 de octubre. Los reyes pasarán la noche en Ceuta, y será la primera vez en democracia que un jefe del Estado duerma en la ciudad autónoma.

Según fuentes del Palacio de la Zarzuela consultadas por EFE, el viaje llevaba tiempo en preparación entre la Moncloa y Casa Real, incluso antes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta que se produjo este verano. Felipe VI y la reina Letizia realizarán así su primer viaje oficial a ambas ciudades casi dos décadas después de la visita de Juan Carlos I y doña Sofía, que provocó una crisis diplomática con Marruecos. La decisión de pernoctar en Ceuta no es una decisión cualquiera, ya que en el viaje de Juan Carlos I y Sofía, se decidió que ambos pernoctaran en Málaga. Esta visita de Felipe VI y Letizia ha sido consensuada con el Gobierno y no contará con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Tumbas, marcadas con números, que contienen los cuerpos de migrantes que murieron al intentar cruzar hacia Ceuta, en el cementerio musulmán "Sidi Embarek" de la ciudad. (REUTERS/Jon Nazca)
Tumbas, marcadas con números, que contienen los cuerpos de migrantes que murieron al intentar cruzar hacia Ceuta, en el cementerio musulmán "Sidi Embarek" de la ciudad. (REUTERS/Jon Nazca)

En Ceuta, los reyes se reunirán a puerta cerrada con las autoridades locales y mantendrán otro encuentro con representantes de la sociedad, ante quienes el monarca pronunciará unas palabras. También acudirán al cementerio musulmán de Sidi Embarek, donde están enterradas las víctimas de la entrada masiva que la ciudad vivió entre finales de julio y comienzos de agosto, según adelanta El País. Al día siguiente desarrollarán una agenda similar en Melilla.

La Casa Real dará a conocer los actos concretos en su agenda semanal. Un día antes, el 12 de octubre, los reyes recibirán en el Palacio Real a representantes de la sociedad civil de Ceuta y Melilla durante la recepción por la Fiesta Nacional.

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El pasado 5 de octubre, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, aplaudía que desde el Palacio de la Zarzuela se quiera “normalizar” la presencia de los reyes en Ceuta y Melilla porque que los monarcas viajen a ambas ciudades autónomas debe ser “la misma rutina que ir a Cuenca o a Toledo”.

A preguntas de los periodistas, Imbroda dijo que “le parece muy bien” que se contemple “como una visita rutinaria” el viaje oficial y adelantaba que aunque protocolo de Casa Real debe comunicar aún la agenda, habrá un “acto masivo” como recepción a la representación de la sociedad melillense en general, que será por la tarde en un salón grande porque acudirán “cientos de personas” y “parece ser que ahí es cuando el rey hablará para todos”.

Con información de la Agencia EFE

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