Marta Luisa de Noruega provoca la primera gran polémica del reinado de su hermano Haakon con una decisión inesperada

Marta Luisa de Noruega y su marido, Durek Verrett, en una imagen de archivo. (Europa Press)

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Marta Luisa de Noruega vuelve a estar en el centro de la atención por un movimiento que ha generado un intenso debate en su país. La hija de Harald V y hermana del actual rey Haakon ha emprendido acciones legales junto a su marido, Durek Verrett, en una demanda millonaria que ha terminado poniendo el foco sobre una cuestión que parecía cerrada desde hace varios años.

La pareja ha presentado en Los Ángeles una demanda conjunta contra familiares y amigo en la que reclama alrededor de 71 millones de euros por los daños que, según sostienen, les habrían causado diferentes acusaciones difundidas a través de medios de comunicación, páginas web, redes sociales y grabaciones. La empresa de Durek Verrett, Ohana Productions LLC, también figura en la acción judicial.

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La ofensiva legal llega, además, acompañada de un detalle que no ha pasado desapercibido en Noruega. Marta Luisa aparece en los documentos judiciales utilizando de nuevo su condición de princesa, a pesar de que hace años dejó de desempeñar funciones oficiales para la Casa Real y asumió públicamente determinados compromisos respecto al uso de su título.

La princesa Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verrett en una imagen de redes sociales. (instagram.com/shamandurek)

Una demanda millonaria que vuelve a ponerla bajo el foco

La demanda sostiene que las declaraciones y acusaciones que ambos consideran falsas y difamatorias habrían tenido consecuencias económicas para la pareja. Entre ellas, la pérdida de oportunidades relacionadas con conferencias, televisión y diferentes colaboraciones empresariales.

El caso ha adquirido una dimensión mayor por la forma en la que Marta Luisa ha decidido identificarse en los documentos. La hija de Harald V dejó de formar parte de la actividad oficial de la familia real en noviembre de 2022, cuando se anunció que ya no representaría a la institución. En aquel momento también se estableció que no utilizaría su título de princesa con fines comerciales.

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Precisamente por eso, su firma en esta nueva demanda ha provocado preguntas entre expertos y medios noruegos. El debate no gira únicamente en torno al conflicto judicial con sus familiares, amigos y antiguos colaboradores, sino también sobre los límites de la posición que ocupa actualmente Marta Luisa dentro de la familia real.

El asuntoresulta especialmente delicada porque la princesa ya había protagonizado en el pasado una importante controversia por la manera en la que compatibilizaba su título con sus actividades profesionales. Su decisión de apartarse de los compromisos oficiales buscaba precisamente establecer una separación más clara entre su vida personal y empresarial y la institución monárquica.

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El debate sobre su título vuelve a la familia real

En Noruega ya han comenzado a escucharse voces que consideran que la situación debería revisarse. Tove Taalesen, experta en la Casa Real y antigua jefa de protocolo, se ha mostrado partidaria de retirar a Marta Luisa el título de princesa.

“Ya he dicho que se le debería retirar el título y mantengo esa postura. El rey Harald sostenía que ella era princesa por ser su hija. Hoy Haakon es el rey. Creo que debería reabrir el debate”, ha señalado en el diario Se og Hør.

Estos son los miembros de la familia real de Noruega

Sus palabras reflejan una discusión que vuelve a cobrar fuerza ahora que Haakon se encuentra al frente de la institución. Marta Luisa mantiene, por su parte, que su condición de princesa forma parte de su identidad y de su historia familiar. Así lo expresó anteriormente en el programa danés Insider, donde defendió su postura con claridad: “Es parte de quién soy, de mí, de mi familia”. También respondió a quienes cuestionan sus decisiones: “Por supuesto, hay gente que no está de acuerdo con nosotros, pero ¿por qué debería referirme a ellos?”.

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