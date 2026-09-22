Los dos matrimonios de la princesa Marta Luisa de Noruega: del excéntrico escritor Ari Behn al ‘reptiliano’ chamán Durek Verrett

La princesa Marta Luisa con su exmarido Ari Behn y su actual marido el chamán Durek Verret (MONTAJE INFOBAE).

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Marta Luisa de Noruega nunca ha encajado del todo en el molde tradicional de una princesa. Primogénita de Harald V y Sonia de Noruega, nació el 22 de septiembre de 1971 y, durante sus primeros años, ocupó una posición especialmente relevante dentro de la sucesión. Sin embargo, el nacimiento de su hermano, el ahora rey Haakon VIII, cambió aquel escenario, ya que la normativa sucesoria vigente entonces otorgaba preferencia a los varones.

Con el paso de los años, Marta Luisa fue construyendo una trayectoria alejada de los caminos habituales de una integrante de la realeza. Estudió Literatura en Oxford, se formó como fisioterapeuta y posteriormente desarrolló proyectos relacionados con los cuentos, la cultura y la espiritualidad. Precisamente esta última faceta provocaría algunas de las primeras controversias que rodearon su figura.

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Pero fueron sus dos matrimonios los que terminaron situándola en el centro de numerosas polémicas. Primero llegó el escritor Ari Behn, con quien tuvo tres hijas y protagonizó un matrimonio que acabó en divorcio. Después apareció Durek Verrett, un chamán estadounidense cuya relación con la princesa provocó nuevas críticas y ha terminado llevando a Marta Luisa a apartarse de sus funciones oficiales.

Ari Behn, un matrimonio alejado de los convencionalismos

Marta Luisa conoció a Ari Behn a finales de los años noventa gracias a Marianne, la madre del escritor, que había sido profesora de la princesa durante su formación. La relación comenzó a hacerse pública a comienzos de la década de 2000 y pronto quedó claro que Behn no respondía al perfil tradicional de un miembro de una familia real.

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Escritor, artista y de personalidad provocadora, Behn había protagonizado algunas declaraciones y apariciones públicas que generaban titulares en Noruega. Aun así, Marta Luisa defendió públicamente su relación y ambos anunciaron su compromiso a finales de 2001.

Mayo de 2002. La princesa Marta Luisa de Noruega y su marido, Ari Behn, se besan en el balcón de la residencia real de Stiftsgarden en Trondheim, tras concretarse su matrimonio (Reuters)

La boda se celebró el 24 de mayo de 2002 en la catedral de Nidaros, en Trondheim. La ceremonia reunió a miembros de varias casas reales europeas y contó con la presencia del entonces príncipe Felipe como representante de la familia real española.

Harald V decidió que su hija conservaría su título de princesa y no adoptaría el apellido de su marido. Behn, además, nunca pasó a formar parte oficialmente de la Familia Real ni asumió funciones de representación institucional.

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La pareja tuvo tres hijas: Maud Angélica, nacida en 2003; Leah Isadora, en 2005; y Emma Tallulah, en 2008. Durante esos años, la familia llevó una vida relativamente alejada de los actos oficiales, aunque la personalidad de Behn continuó generando controversia.

La princesa Marta Luisa y Ari Behn en una imagen de archivo.

Una relación abierta y un divorcio histórico

Uno de los aspectos que más llamó la atención sobre el matrimonio fue la propia descripción que Behn hizo de su relación. El escritor explicó públicamente que él y Marta Luisa mantenían una relación abierta y que ambos tenían libertad para relacionarse con otras personas.

Sus declaraciones rompían con la imagen tradicional asociada a los matrimonios de las familias reales y contribuyeron a alimentar el interés mediático por la pareja. A ello se sumaron diferentes episodios protagonizados por Behn, incluidas fotografías sexuales junto a otras mujeres consumiendo sustancias, vestirse de drag queen junto a Carmen de Mairena por Barcelona o actuar como un mendigo por las calles de Londres.

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Ari Behn y Marna Haugen (Redes Sociales)

En 2016, después de varios años de matrimonio, Marta Luisa y Ari Behn anunciaron su separación. El divorcio se convirtió en un acontecimiento especialmente significativo para la monarquía noruega, al tratarse del primer divorcio de un miembro de la familia real en aproximadamente dos siglos.

Tres años después, la tragedia volvió a golpear a la familia. El 25 de diciembre de 2019 se comunicó la muerte de Ari Behn, que se quitó la vida a los 47 años. El escritor llevaba años enfrentándose a problemas relacionados con la depresión. Su fallecimiento afectó especialmente a sus hijas y también a Marta Luisa, que siempre mantuvo con él el vínculo familiar derivado de sus tres hijas.

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Durek Verrett, una relación marcada por la espiritualidad

Después de su divorcio, Marta Luisa volvió a encontrar el amor en Durek Verrett. Ambos se conocieron en 2019 gracias a una amiga común y su relación evolucionó rápidamente.

Verrett, estadounidense y conocido por presentarse públicamente como chamán, aseguraba desde joven tener capacidades espirituales y ser una “especie híbrida de reptil y andrómeda”. Su actividad profesional y algunas de sus afirmaciones relacionadas con la medicina alternativa provocaron críticas desde el comienzo de su relación con la princesa, como su negativa a los tratamientos tradicionales contra el cáncer o su ‘capacidad’ para hablar con los espíritus.

El chamán Durek y la princesa Märtha Louise de Noruega asisten a la Gala Starlite el 11 de agosto de 2019 en Marbella, España. (STARLITE MARBELLA)

La pareja, sin embargo, decidió continuar adelante pese a la presión mediática. Marta Luisa defendió su derecho a elegir libremente a su pareja y recordó en distintas ocasiones una enseñanza de su padre: ser fiel a uno mismo. El compromiso llegó en 2022. Para entonces, la relación ya había provocado un importante debate en Noruega debido a las actividades comerciales de ambos y a la utilización de los títulos reales de Marta Luisa en proyectos relacionados con Verrett.

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La controversia llevó finalmente a la princesa a tomar una decisión trascendental. En noviembre de 2022 anunció que abandonaba sus funciones oficiales para concentrarse en sus actividades empresariales y en su vida privada. Desde entonces dejó de representar oficialmente a la Corona, aunque mantuvo su título de princesa.

La princesa Marta Luisa y Durek Verret el día de su boda (HELLO!)