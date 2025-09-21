Marta Luisa de Noruega cumple 54 años: la vida de una princesa ‘rebelde’ que renunció a su puesto en la familia real

Marta Luisa de Noruega, en una imagen de archivo. (Shutterstock España)

La princesa Marta Luisa de Noruega celebra su 54 cumpleaños este lunes. Una edad a la que llega en un momento clave para la monarquía noruega, quien se encuentra atravesando una de sus peores crisis con el proceso judicial de Marius Borg, el hijo de la princesa Mette-Marit.

A lo largo de su vida, la primogénita de los reyes Harald V y Sonia de Noruega ha estado expuesta al foco público. Y es que, pese a ser un miembro de la monarquía, su día a día ha acaparado los titulares de la prensa nacional e internacional. Desde su nacimiento en Oslo en 1971, la princesa se ha abierto camino dentro y fuera de la familia real, alternando los deberes institucionales con una vida personal que, en más de una ocasión, ha despertado atención y debate.

Mayo de 2002. La princesa Marta Luisa de Noruega y su marido, Ari Behn, se besan en el balcón de la residencia real de Stiftsgarden en Trondheim, tras concretarse su matrimonio. (Reuters)

Apodada como la princesa ‘rebelde’ debido a que acostumbra a llevar una vida al margen de las reglas de la monarquía —además de renunciar a su tratamiento como Alteza Real para poder trabajar al margen de la corona— su faceta sentimental siempre se ha situado en el centro de los focos. La primera vez que Marta Luisa de Noruega pasó por el altar fue en el año 2002 con Ari Behn, con quien formó una familia con la llegada de sus tres hijas, Leah Isadora, Emma Tallulah y Maud Angélica.

Sin embargo, el escritor danés nunca contó con el beneplácito de sus suegros, quienes en más de una ocasión dejaron claro que él no formaba parte de la familia real. Y es que, al igual que su mujer, este rompía con todas las normativas propias de la monarquía noruega, pues deambulaba por las calles de Londres pidiendo limosna o se disfrazaba de drag queen en Barcelona, entre otras acciones que no eran consentidas por la realeza. De esta manera, los dos formaban una de las parejas más atípicas de la realeza, pues, además, ambos mantenían una relación abierta.

Un segundo matrimonio marcado por la polémica

En agosto de 2016, tras 14 años de matrimonio, decidieron continuar sus vidas por separado. El motivo se encontraba en la depresión que padecía Behn, quien concedió distintas entrevistas en los medios de comunicación para hablar de esta dura realidad. La crisis le llevó a abandonar el país e instalarse en Londres. Mientras tanto, Marta Luisa se centró en su empresa, Astarte Inspiration, y en sus talleres motivacionales y sus libros espirituales.

Precisamente su contacto con el mundo espiritual le permitió conocer al autoproclamado chamán Durek Verrett, con quien oficializó su relación en 2019. Desde el minuto uno, su historia de amor ha estado marcada por la polémica debido al cuestionable pasado del estadounidense. Sin embargo, los dos decidieron unir sus vidas en matrimonio y el 31 de octubre de 2024 celebraron su boda ante 380 invitados.

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett, el día de su boda. (Netflix)

Pero su gran día tampoco estuvo exento de polémica, pues lejos de abrir las puertas a la ciudadanía y a los medios, como se ha hecho tradicionalmente en cada boda real noruega, la royal noruega y su ya marido optaron por vender su enlace a la revista internacional Hello! y ¡Hola! Esto generó una gran desazón en el seno de la familia real, quienes no aprobaban su decisión.

Recientemente, se ha conocido que los dos han dado el salto al mundo del cine y han realizado un documental sobre su historia de amor. Rebel Royals – An Unlikely Love Story (Miembros de la realeza rebeldes – Una historia de amor improbable) muestra “una mirada íntima” de su relación.