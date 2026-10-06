La princesa Marta Luisa de Noruega y Durek Verret exigen más de 71 millones de euros por difamación: la hermana del chamán está entre los demandados

La princesa noruega Marta Luisa y Durek Verrett llevarán un caso a juicio. (EFE/EPA/HEIKO JUNGE)

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Marta Luisa de Noruega y su marido, Durek Verrett, han decidido plantar cara a las críticas y llevar a los tribunales el acoso mediático y las supuestas mentiras que afirman haber sufrido en los últimos años. Tal y como revela la revista alemana Bunte, la pareja ha presentado una monumental demanda en el Tribunal Superior de California, en Los Ángeles, en la que reclaman una indemnización que supera los 80 millones de dólares (más de 71 millones de euros). Con este contundente paso judicial, Marta Luisa y el chamán buscan frenar las declaraciones difamatorias que, según sostienen, han perjudicado gravemente su reputación y sus negocios a ambos lados del Atlántico.

El momento elegido para registrar la demanda no ha estado exento de dramatismo. La acción legal se presentó el pasado 14 de septiembre, pocos días después del funeral del rey Harald de Noruega y mientras el país guardaba luto oficial tras el reciente fallecimiento de la princesa Astrid. A esta difícil situación familiar se sumaban los graves problemas de salud de Verrett, quien acababa de someterse a un trasplante de riñón tras meses de diálisis.

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La cantidad total exigida, superior a los 71 millones de euros, se divide de forma detallada entre los tres demandantes: Durek Verrett exige más de 30 millones de dólares, Marta Luisa reclama otros 20 millones y la productora de ambos, Ohana Productions LLC, solicita más de 30 millones adicionales. La demanda se dirige contra cuatro personas concretas de su antiguo círculo de confianza, entre ellas una exnovia de Verrett, su hermana por parte de madre, Demetria Farmer Oster, y dos excolaboradoras del equipo, además de incluir a otras diez personas cuya identidad aún no ha sido revelada formalmente.

Ingresos arruinados y una caída en ventas del 96 %

El argumento central de la demanda sostiene que antiguos amigos, familiares y socios comerciales de la pareja difundieron afirmaciones falsas y perjudiciales aprovechando el acceso privilegiado que tenían a su vida privada. Según detallan los abogados de la pareja, varios de los acusados violaron acuerdos de confidencialidad vigentes para difundir rumores en redes sociales y medios de comunicación. Estas actuaciones habrían provocado pérdidas personales y financieras devastadoras para el matrimonio entre 2025 y 2026.

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Estos son los miembros de la familia real de Noruega

El impacto financiero reflejado en los documentos judiciales es especialmente llamativo. Durek afirma que sus ingresos se desplomaron drásticamente, registrando caídas de ventas de hasta un 96 % en algunas de sus áreas de negocio. Además, el chamán vio cómo se cancelaban casi por completo sus conferencias pagadas como orador, así como acuerdos de patrocinio, apariciones en televisión y contratos editoriales. Por su parte, Marta Luisa argumenta que la permanente cobertura mediática negativa redujo considerablemente su valor comercial, privándola de valiosas oportunidades profesionales.

Un proceso judicial a las puertas

La envergadura del conflicto queda patente en el volumen del expediente judicial tramitado en Estados Unidos. La demanda principal consta de 88 páginas, alcanzando un total de 242 folios si se contabilizan los anexos probatorios aportados ante el juez. Asimismo, el equipo legal de la pareja ha solicitado formalmente que el caso sea resuelto mediante un juicio con jurado popular.

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La primera cita con el tribunal será el 17 de diciembre. (EFE/Carina Johansen)

La primera cita preparatoria ante el Tribunal Superior de California está fijada para el próximo 17 de diciembre, fecha en la que se organizará el calendario de un proceso que ha generado una enorme conmoción en Noruega por ser una ofensiva judicial sin precedentes en el entorno de la familia real.