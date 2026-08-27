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El chamán Durek Verrett, marido de la princesa Marta Luisa de Noruega, trasplantado de un riñón: “Le ha dado una segunda oportunidad”

El estadounidense se encuentra hospitalizado en el Rikshospitalet, el Hospital Universitario de Oslo, el mismo centro sanitario en el que permanece ingresado actualmente el rey Harald

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett en 'Realeza rebelde: Una insólita historia de amor'. (Netflix)
Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett en 'Realeza rebelde: Una insólita historia de amor'. (Netflix)
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La preocupación por la salud de varios miembros de la familia real noruega suma ahora un nuevo capítulo. Mientras el rey Harald continúa hospitalizado y la princesa heredera Mette-Marit avanza en su recuperación tras el trasplante de pulmón al que se sometió el pasado mes de junio, Durek Verrett, marido de la princesa Marta Luisa, también ha pasado por quirófano. En su caso, el motivo ha sido un trasplante de riñón que supone una nueva oportunidad después de años marcados por problemas renales.

La intervención se llevó a cabo en el Rikshospitalet, el Hospital Universitario de Oslo, el mismo centro sanitario en el que permanece ingresado actualmente el rey Harald. La noticia ha sido confirmada por Carina Scheele Carlsen, representante de Marta Luisa y Durek, al medio noruego VG, que ha avanzado los detalles de la operación.

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La intervención se desarrolló sin complicaciones y tanto Durek como la princesa han recibido la noticia con enorme alivio. En el comunicado difundido tras la operación, la pareja quiso poner el foco en la persona que hizo posible el trasplante al convertirse en donante.

La princesa Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verrett en una imagen de redes sociales. (instagram.com/shamandurek)
La princesa Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verrett en una imagen de redes sociales. (instagram.com/shamandurek)

“Sentimos una enorme gratitud hacia alguien que se haya ofrecido como donante”, señalaron, destacando el valor de un gesto que, en sus propias palabras, resulta difícil de explicar. Para el marido de Marta Luisa, el nuevo órgano representa mucho más que una intervención médica: “Es difícil expresar con palabras lo que significa semejante regalo. El nuevo riñón le ha dado a Durek una segunda oportunidad, y jamás lo daremos por sentado”.

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Verrett vive en Noruega desde 2024 y está integrado en el sistema sanitario del país. Su representante ha explicado que el procedimiento se realizó siguiendo los criterios médicos establecidos y las normas de prioridad vigentes para los trasplantes en Noruega.

El propio Durek ha aprovechado para agradecer públicamente la atención recibida por los profesionales sanitarios. Aunque ha sido tratado en distintos países a lo largo de su vida, asegura que la experiencia en Noruega ha sido especialmente significativa para él. “La forma en que los médicos y enfermeras me han cuidado, tanto como paciente como persona, me ha conmovido profundamente. Han sido mis ‘angelitos’ durante un momento muy difícil”, ha compartido.

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett, el día de su boda. (Netflix)
Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett, el día de su boda. (Netflix)

Una enfermedad que viene de lejos

El trasplante actual no es el primero al que se enfrenta Durek Verrett. El chamán ya recibió otro riñón en 2012, por lo que conoce de primera mano el largo y complejo proceso que acompaña a una intervención de estas características.

Su hermano, Lars Berteig, ha querido compartir parte de esta experiencia a través de las redes sociales. Junto a una fotografía en la que aparece con Durek en el hospital, ha recordado los años de tratamientos que ha atravesado su hermano y el esfuerzo que ha supuesto mantener su vida cotidiana mientras se sometía periódicamente a diálisis.

La princesa Mette-Marit de Noruega ha sufrido un agravamiento de su fibrosis pulmonar crónica y tendrá que someterse a un trasplante. (Europa Press)

Un nuevo problema de salud para la familia real noruega

El ingreso de Durek se produce en un momento especialmente delicado para la familia del rey Harald. El monarca permanece hospitalizado mientras recibe tratamiento por una infección bacteriana en la sangre, después de que se le diagnosticara una anemia hemolítica.

A esta situación se suma la recuperación de Mette-Marit, que en junio recibió un trasplante pulmonar después de años de problemas de salud. Precisamente esta semana, además, la princesa heredera y Haakon han celebrado sus 25 años de matrimonio, aunque han optado por mantener la conmemoración en un ámbito estrictamente privado debido a las circunstancias familiares.

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