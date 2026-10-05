Más lluvias y tormentas en España: la dana mantendrá la inestabilidad hasta el martes

Vecinos limpian el barro acumulado tras las lluvias torrenciales en Montornès del Vallès, Barcelona. (Lorena Sopêna / Europa Press)

Guardar

Una dana formada el domingo al oeste de Portugal mantendrá este lunes a España bajo una situación de inestabilidad, con chubascos, tormentas y granizo en amplias zonas, tras un episodio de lluvias torrenciales, favorecidas por la temperatura excepcionalmente alta del Mediterráneo, que aporta más humedad y energía a la atmósfera.

Las lluvias y tormentas dejan a lo largo de la jornada de hoy intervalos de alertas amarillas y naranja en algunas zonas del país, e incluso todavía alerta roja hasta las 10 horas en Barcelona con una precipitación acumulada de 90 litros por metro cuadrado. Este fin de semana el temporal de lluvias ha dejado dos fallecidos y miles de incidencias.

PUBLICIDAD

Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha precisado que el municipio de Vilassar de Dalt, en la provincia de Barcelona, ha registrado 226 litros por metro cuadrado desde la medianoche del viernes hasta las 21.00 horas del domingo: 176 de esos litros han caído en solo seis horas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. La estación de Drassanes, también en Barcelona, ha acumulado 202 litros por metro cuadrado durante ese mismo periodo, mientras que este domingo en Barcarrota, Badajoz, han caído 70 litros por metro cuadrado en una hora durante un chubasco torrencial.

El episodio también ha afectado a zonas de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia el jueves y el viernes, añade la Aemet en un comunicado. A finales de septiembre, el mar Balear, situado entre la costa oriental peninsular y las Islas Baleares, superaba los 26 grados, una temperatura más propia de finales de agosto y récord para esas fechas.

PUBLICIDAD

Montornès del Vallès, Barcelona, tras el temporal de lluvias. (Lorena Sopêna / Europa Press)

Qué explica las lluvias torrenciales en el Mediterráneo

Aemet explica que unas aguas marinas tan cálidas aportan energía a las tormentas y favorecen la evaporación, lo que aumenta la humedad del aire. Si el viento sopla del mar hacia tierra y encuentra montañas próximas al litoral, pueden formarse núcleos tormentosos capaces de descargar grandes cantidades de agua.

Aunque Del Campo advierte que será necesario investigar con más profundidad las causas de este episodio, la situación evidencia que el calentamiento del mar impulsado por el cambio climático antropogénico puede agravar los fenómenos de lluvia torrencial.

La dana dejará este lunes chubascos en extensas áreas de la Península, que poodrán ser fuertes y acompañarse de granizo en el interior y el este de Cataluña, mientras que serán menos probables en el tercio sur. También podría caer algún chubasco en las islas más montañosas de Canarias, donde habrá calima. Las temperaturas subirán y en el valle del Guadalquivir se superarán los 32 grados.

PUBLICIDAD

El martes aumentará la inestabilidad en la Península y los chubascos tormentosos serán más generalizados, con posibilidad de que se produzcan en casi cualquier punto. Las precipitaciones tendrán mayor intensidad en el tercio norte y en el centro peninsular, con acumulados relevantes en Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha y el entorno del sistema Central.

Las tormentas del martes también podrán dejar granizo. En Baleares no se descarta algún chubasco y en Canarias volverá a llover en todo el archipiélago.

La localidad albaceteña de Madrigueras ha sufrido la mayor riada que se recuerda en el pueblo desde los años 50 del siglo pasado, un episodio de lluvias que comenzó este viernes por la tarde y ha propiciado que en algunas casas haya habido "hasta dos metros de agua". Este episodio de lluvias torrenciales ha provocado el fallecimiento de una anciana que se encontraba en su domicilio y no pudo ponerse a salvo, según ha informado el Gobierno de Castilla-La Mancha. (Fuente: Guardia Civil / La Moncloa)

El miércoles bajan las temperaturas

Las temperaturas bajarán el martes en toda España salvo en el área mediterránea, donde subirán. En el sur de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia las máximas rondarán los 30 grados, mientras que en el interior de Galicia apenas se alcanzarán los 20 grados.

PUBLICIDAD

El miércoles continuará el descenso térmico, más acusado en el norte peninsular y en Canarias. La inestabilidad persistirá en la mayor parte del país y las lluvias más abundantes se concentrarán en el tercio norte.

En el Cantábrico, el nordeste peninsular y Baleares, las precipitaciones podrán ser fuertes o muy fuertes, persistentes y acompañadas de tormenta y granizo. También lloverá en el resto de la mitad norte, la zona centro y el interior oriental, mientras que por el oeste y el sur los cielos tenderán a quedar poco nubosos.

En Canarias lloverá en el norte de las islas, aunque no se descartan precipitaciones en el resto del archipiélago. A partir del jueves irá imponiéndose de forma gradual un tiempo anticiclónico, aunque todavía podrán registrarse lluvias intensas en el extremo norte, Cataluña y Baleares.

PUBLICIDAD