La Aemet prevé un cambio de tiempo a partir del jueves: tiempo en general más estable, pero con lluvias aún intensas en estas zonas de España

Una persona se protege de la lluvia con un paraguas en Castellón. (Andreu Esteban/EFE)

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El claro protagonista de los últimos días ha sido el agua. Las lluvias y tormentas han afectado a buena parte del país, dejando calles anegadas y destrozos en algunas ciudades españolas, así como dos víctimas mortales y un desaparecido en Cataluña.

Esta zona continúa viviendo las consecuencias del temporal, donde los acumulados continúan siendo significativos, pero ya menores que los de los días previos, cuando se llegaron a superar más de 200 litros por metro cuadrado en algunas localidades, como Vilassar de Dalt (Barcelona), con 226 l/m2 desde la medianoche del viernes al sábado hasta las 21.00 horas del domingo, o la estación de Drassanes (Barcelona), con 202 l/m2 en el mismo espacio temporal.

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Durante este miércoles, el tiempo volverá a ser en general inestable, a la espera de que este jueves ya comience a imponerse un ambiente anticiclónico. Así, se esperan chubascos y tormentas fuertes en el Cantábrico, en el nordeste y sudeste de la península y en las islas.

En algunos lugares, además, se pueden producir acumulados significativos, con tormenta y ocasionalmente granizo, según ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Este será el caso del Cantábrico, el norte de Galicia, los Pirineos y, con menor probabilidad, en Canarias.

Avisos meteorológicos por lluvias y tormentas este miércoles 7 de octubre de 2026. (Aemet)

Y es que una vaguada continuará afectando a todo el territorio, dejando un aporte de humedad en el extremo norte peninsular. Mientras tanto, en el resto de la península, las precipitaciones serán menos intensas y abundantes, con una tendencia a quedar el cielo poco nuboso por el oeste y el sur a lo largo del día.

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Este miércoles, la Aemet ha activado alertas meteorológicas por lluvias y/o tormentas en las siguientes provincias: en amarillo se encuentran Huesca, Ibiza y Formentera, Menorca, Burgos, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Navarra, Álava, Gipuzkoa, Bizkaia, Alicante, Castellón y Valencia; en nivel naranja, Asturias, Mallorca y Cantabria.

Además de las precipitaciones, el organismo público ha destacado que se va a producir un descenso de las temperaturas máximas en la mayor parte del país, de forma más acusada en la mitad norte peninsular e incluso notable en el Cantábrico. Sin embargo, en los litorales mediterráneos no se esperan cambios.

Por tanto, no se superarán los 25 grados en muchas de las capitales de provincia españolas, como Ávila (18), Bilbao (24), Cáceres (24), Cuenca (20) o Cádiz (24). Con respecto a las mínimas, también se producirá un descenso prácticamente generalizado, lo que dejará alguna helada débil en los Pirineos.

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Las fuertes lluvias de este lunes generan en Granollers (Barcelona) diversas incidencias por inundaciones en puntos bajos urbanos

Menos lluvias a partir del jueves

A partir de este jueves se espera que comience a producirse un cambio de tiempo, imponiéndose ya un ambiente más estable. Sin embargo, todavía será necesario el paraguas en algunas zonas, ya que todavía pueden producirse lluvias intensas en el extremo norte, en Cataluña y en Baleares, por lo que deberá volver a extremarse la precaución.

Durante el próximo viernes y el fin de semana, las precipitaciones irán a menos en España. Con respecto a las temperaturas, se prevé que los termómetros marquen valores incluso frescos para la época del año, aunque ya en este tramo final de la semana es posible que el mercurio vuelva a empezar a experimentar ascensos.

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