Las lluvias y tormentas seguirán afectando a España hasta mediados de la semana: la Aemet pone en alerta a 12 comunidades

Lluvias en Barcelona la semana pasada. (Toni Albir/EFE)

Guardar

Tras un fin de semana y un lunes marcado por un importante episodio de lluvias torrenciales, que han descargado especialmente con fuerza en Cataluña, la inestabilidad continuará en los próximos días. Así lo ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología, que ha indicado que este martes se prevé que aumente en la península.

Tendemos chubascos con tormentas generalizados, por lo que podrán caer casi en cualquier parte. Sin embargo, se espera una mayor intensidad en zonas del tercio norte y del centro del área peninsular. “Podrán ser fuertes e incluso muy fuertes, con acumulados importantes en zonas de Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha y en torno al Sistema Central”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, que también ha añadido que podrán ir acompañados de granizo y podrá caer algún chubascos en Baleares y Canarias.

PUBLICIDAD

Ante este escenario, se han activado alertas naranjas por lluvias y tormentas en las provincias de Huesca, Asturias, Ciudad Real, Toledo, Tarragona, Badajoz, Cáceres, A Coruña, Lugo, Madrid, Navarra y La Rioja. A estas se suman en nivel amarillo Sevilla, Zaragoza, Ávila, León, Salamanca, Segovia, Zamora, Guadalajara, Barcelona, Girona, Lleida, Ourense y Pontevedra, así como las islas de Gran Canaria, El Hierro y Tenerife.

Avisos por lluvias y tormentas el martes 6 de octubre de 2026. (Aemet)

El portavoz del organismo público señala que todavía es necesario investigar con mayor profundidad el motivo de estas fuertes precipitaciones que están afectando a España. Sin embargo, apunta a las altas temperaturas del mar de incluso finales de septiembre.

PUBLICIDAD

“Unas aguas tan cálidas suponen un extraordinario aporte de energía, favoreciendo la formación de estas tormentas tan intensas”, a lo que se suma una mayor evaporación que hace que el aire esté más húmedo, un viento que sopla de mar a tierra y la presencia de montañas en zonas prelitorales, lo que provoca “la formación de núcleos tormentosos capaces de dejar mucha cantidad de precipitación sin que, a priori, las condiciones atmosféricas fueran las más favorables para ello”.

“Pone de manifiesto cómo el calentamiento de las aguas del mar, impulsado por el cambio climático antropogénico, puede hacer, de hecho hace, que las situaciones de lluvias torrenciales sean más adversas”.

PUBLICIDAD

Varias jóvenes corren bajo la intensa lluvia que ha caído este viernes en Murcia. (Marcial Guillén/EFE)

Además de las precipitaciones, se espera que las temperaturas sean más bajas este martes en toda España, a excepción del área mediterránea, donde se producirán aumentos. “En puntos del sur de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia se rondarán los 30 grados de temperatura máxima, mientras que en el interior de Galicia el ambiente será más fresco. A duras penas se alcanzarán los 20 grados”.

Nuevo cambio de tiempo a partir del jueves

Este descenso térmico que ya será perceptible este martes continuará el miércoles, siendo más acusado en el norte peninsular y en Canarias. Además, el tiempo será inestable en la mayor parte del país de nuevo, con lluvias más abundantes en el tercio norte.

PUBLICIDAD

Imágenes muestran el impacto de una intensa tormenta en la localidad de Madrigueras, Albacete. En el vídeo se observan calles anegadas por corrientes de agua y lodo, así como varios vehículos amontonados y arrastrados por la riada cerca de edificaciones del municipio. También se incluye una toma aérea de carreteras anegadas por el agua y la presencia de vehículos de los servicios de emergencia.

“En el Cantábrico, nordeste y Baleares serán fuertes o muy fuertes y persistentes, con tormenta y granizo, pero también se producirán en el resto de la mitad norte, zona centro e interior oriental peninsular”, ha explicado Del Campo. Mientras tanto, en el oeste y el sur los cielos tenderán a poco nubosos. En el archipiélago canario habrá lluvias en el norte de las islas, sin descartarlo en el resto.

El jueves se espera un cambio de tiempo, pues poco a poco se irá imponiendo un tiempo anticiclónico, por lo que el ambiente comenzará a ser más estable. Ese día, sin embargo, todavía se darán lluvias intensas en el extremo norte, en Cataluña y en Baleares. Tanto el viernes como el fin de semana las precipitaciones irán a menos, con unas temperaturas que van a ser incluso frescas para la época del año, aunque es posible que ya para el tramo final de la semana los termómetros vuelvan a experimentar ascensos.

PUBLICIDAD