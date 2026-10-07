Nueva jornada de caos en Rodalies con la suspensión total del servicio: el director apunta a un “conflicto laboral” con los maquinistas

Imagen de archivo de una persona esperando un tren de Rodalies. (Europa Press)

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Rodalies vive este miércoles otra jornada de caos con la suspensión total del servicio por “causas ajenas” que impiden “garantizar la prestación”, según ha señalado el servicio ferroviario a través de su cuenta oficial de X. Este paro se produce después de días de incidencias a causa del temporal que ha afectado a buena parte de España durante esta semana y la anterior, y que ha golpeado con fuerza especialmente a Cataluña.

Mientras que Protección Civil ha señalado que el servicio “está pendiente de los trabajos de adecuación que se hacen en la infraestructura después del temporal”, el director de Rodalies, Óscar Playá, achaca el paro a un “conflicto laboral” con los maquinistas y descarta que haya un problema de seguridad a causa de las incidencias ocasionadas por las lluvias y tormentas de los últimos días.

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Según ha explicado esta mañana en una entrevista en Catalunya Ràdio, esta madrugada han recibido una carta del sindicato mayoritario de maquinistas en la que informaban que no podían asegurar que los trenes salieran por la mañana. “No estamos ante un problema de seguridad en la infraestructura, no estamos ante un problema en la infraestructura, porque ayer los trenes circularon de forma segura”, ha señalado.

Dos pasajeros esperan la salida de su tren de Rodalies en la estación de Sants, en Barcelona, este domingo. (Alejandro García/EFE)

Aunque Rodalies ha recomendado a sus usuarios que busquen medios de transporte alternativos, Playà ha informado que en la R1 no circula ningún tren y que en las demás líneas “van circulando de forma progresiva” los trenes que estaban programados para hoy.

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En una comunicación posterior, el servicio ferroviario ha destacado que “Renfe y Adif han certificado que se puede circular con seguridad tal y como se demostró ayer”. Mientras que se recupera el servicio, se han puesto en marcha alternativas para facilitar la movilidad por carretera.

Protección Civil ha apuntado que a medida que se van recuperando las vías, se están haciendo “marchas exploratorias con trenes vacíos para garantizar la seguridad de los usuarios y de los profesionales ferroviarios”. Por su parte, Playà ha explicado a Rac1 que el plante de los maquinistas “no es una huelga” y que actualmente se está trabajando con ellos para enviarles “los informes sobre seguridad para que se pueda solucionar todo en breve”.

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Rodalies registra varias incidencias por el temporal

En los últimos días, algunas incidencias a consecuencia de las precipitaciones han obligado a restringir y suspender la circulación de trenes en algunas de las líneas de Rodalies. Ayer por la noche, por ejemplo, las condiciones meteorológicas provocaron la caída de un talud y un árbol sobre un tren en Vilanova i la Geltrú.

Las fuertes lluvias de este lunes generan en Granollers (Barcelona) diversas incidencias por inundaciones en puntos bajos urbanos, como pasos de carretera, así como en otros equipamientos de la ciudad.

Aunque no se produjeron heridos, alrededor de un centenar de pasajeros tuvieron que ser trasladados a otro convoy y quedó interrumpida la circulación de las líneas R2 Sud, R13, R14, R15, R16 y R17.

La situación, además, rememora el accidente mortal ocurrido a principios de este año en Gelida, cuando el tren de borrascas que barrió el país provocó la caída de un muro de contención sobre las vías y un tren de la R4 chocó contra él. Un maquinista en prácticas falleció a causa del suceso y durante varios días los maquinistas se negaron a circular hasta que se garantizasen las condiciones de seguridad suficientes.

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