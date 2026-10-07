Aparece muerta la médica de la reina Camila y de otros miembros de la realeza británica: su marido es el principal sospechoso del asesinato

La reina Camila en imagen de archivo (REUTERS)

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La familia real británica está de luto, pero esta vez no por uno de sus miembros cercanos, sino por una de sus trabajadoras. Hannah Terry, la médica que se ocupaba de varios miembros de la familia real cuando paraban por la finca de Sandringham, ha muerto a los 45 años, tal y como recoge The Sun. La trágica noticia viene acompañada de un giro desgarrador, ya que las sospechas apuntarían a que su marido podría haber sido su asesino.

Cerca de la finca donde los Windsor, encabezados por el rey Carlos III, celebran la Navidad, se encuentra la casa de Therry, en Dersingham, Norfolk, donde ha sido encontrada sin vida. El citado medio británico asegura que la doctora, por la cercanía con la estancia vacacional de la realeza, se encargaba de atender a los miembros sénior de la familia, por lo que entre sus pacientes se encontraba la reina Camila.

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Una vez difundida a través de la prensa, la noticia también ha llegado al palacio de Buckingham. De esta manera, tanto Carlos III como la reina Camila se han enterado ya de lo sucedido, pese a que no se ha emitido ningún tipo de comunicado oficial en el que se lamente la pérdida.

Hannah Terry, la médica de la familia real británica (Policía de Norfolk)

La muerte de la médica de la reina Camila

Fue cerca de las dos de la mañana del lunes, durante la madrugada del domingo, cuando los servicios de emergencia encontraron a la doctora, ya sin vida y sin posibilidad de ser reanimada. En el momento, su marido Mark Cain, que también tiene 45 años, fue detenido, sospechoso de ser el culpable de su muerte.

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Tras dos días de investigación, ya ha sido acusado de manera formal del asesinato de su mujer, a la espera de resolver el caso. Además, este mismo miércoles 7 de octubre Cain tendrá que comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Norwich y, mientras tanto, seguirá detenido.

Todavía no ha trascendido la causa de la muerte, aunque el citado medio sí que recoge el contexto previo. Hannah Terry se encontraba en su propia casa, valorada en más de un millón de euros, y era la anfitriona de una fiesta de pijamas infantil con los amigos de sus tres hijos. Un escenario que complica más si cabe las consecuencias de la tragedia para los pequeños. Por eso mismo ya hay agentes especializados atendiendo a la familia, que ha pedido privacidad para superar la pérdida de manera íntima, pese a los vínculos de Terry con la reina Camila y otros miembros de la realeza.

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La entrada a la finca de Sandringham (REUTERS/Isabel Infantes)

Por su parte, la BBC recoge que hubo un ataque que le provocó una “lesión por traumatismo contundente en el lado derecho de la cabeza” y otros daños “que podrían sugerir una compresión del cuello”. Todavía se desconocen los motivos por los que se sospecha del marido, así como del objetivo que le habría movido a hacerlo.

Quién era Hannah Terry

El Grimston Medical Centre, lugar de trabajo de la fallecida cerca de King’s Lynn, ha cerrado de manera temporal tras lo sucedido. El equipo del centro explica que la situación es “extremadamente difícil” para los trabajadores que compartían espacio con la doctora de manera diaria. Terry era muy querida en la zona y todos la recuerdan como una gran profesional, tanto que hasta la casa real británica confiaba en ella.

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La médica, que vivía una vida normal y tranquila cerca del límite de Sandringham en Dersingham, trabajó nueve años en West Norfolk, en el centro Heacham GP Surgery, pero abandonó este trabajo para poder dedicar más tiempo a sus hijos. Fue después de esa experiencia que llegó al Grimston Medical Centre, cuya cercanía con la finca de la familia real británica hizo que se convirtiera en el centro escogido por los Windsor para sus consultas durante las vacaciones.

Las autoridades de Reino Unido han detenido este jueves al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor en su casa de Sandringham, en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. (Fuente: Royal Family/Netflix)

El rey no ha dado declaraciones sobre el tema, pero es cierto que el pasado martes fue visto en la iglesia de Wren de St. James, en una de sus visitas fuera de agenda, y llevaba una corbata negra con su traje azul, lo que se suele traducir en luto en su protocolo habitual. En un primer momento, el atuendo se vinculó a la muerte del escritor Jeffrey Archer.

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