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El rey Carlos III prohibirá al expríncipe Andrés que use el dinero que le da de paga para financiar los gastos de su nueva batalla legal

El círculo cercano del monarca británico ha asegurado que no ayudará a su hermano en su enfrentamiento con la Policía y el tribunal penal central Old Bailey

El expríncipe Andrés con su hermano Carlos III (AP Foto/Joanna Chan)
El expríncipe Andrés con su hermano Carlos III (AP Foto/Joanna Chan)
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Tras la noticia de la nueva batalla legal del expríncipe Andrés, el rey Carlos III ha prohibido a su hermano utilizar su dinero privado para pagar su duelo contra la Policía y los tribunales por su detención y los registros efectuados el 19 de febrero. El monarca mantiene una asignación anual para su hermano, pero ha desvinculado esos fondos de la revisión judicial sobre la actuación policial.

Según Daily Mirror, el expríncipe Andrés ha impugnado la legalidad de las órdenes que permitieron registrar el 19 de febrero su vivienda de Marsh Farm, en la finca de Sandringham, y Royal Lodge, en Windsor. La revisión judicial cuestiona decisiones de la policía de Thames Valley y del tribunal penal central Old Bailey.

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La disputa abre un frente incómodo para el Palacio de Buckingham: un miembro de la familia real cuestiona ante la Alta Corte las actuaciones de la policía que sirve a la Corona y las decisiones de un juez del Old Bailey. Eso sí, el palacio ha declinado hacer comentarios sobre el procedimiento. Las fuentes palaciegas han subrayado que la defensa jurídica de el expríncipe Andrés corresponde exclusivamente a él y a sus abogados. La Casa Real no participará en la estrategia ni en las actuaciones de su equipo legal.

Este jueves 19 de febrero ha tenido lugar la detención del expríncipe Andrés, hermano de Carlos III e hijo de Isabel II, justo en el día en que cumplía 66 años, según informa la BBC. De acuerdo con diarios británicos, al menos ocho agentes intervinieron en la residencia de Wood Farm, ubicada en la finca de Sandringham, en Norfolk: ingresó cerca de las 8:00 horas y abandonó el lugar tras recabar documentación. La actuación policial se vincula a las presuntas irregularidades que salpican al exduque de York en relación con el multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein y su red de delitos sexuales. El arresto se produjo luego de nuevas revelaciones públicas sobre la amistad que unía a Andrés con Epstein, así como la publicación de millones de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. (Fuente: Reuters)

Carlos III no financiará al expríncipe Andrés

Daily Mirror ha informado de que Carlos III proporciona a su hermano una fuente privada de ingresos anuales de seis cifras, destinada entre otros gastos a sostener su seguridad. Las fuentes del palacio han aclarado que esos recursos no pueden emplearse para financiar la revisión judicial. La cantidad que el expríncipe Andrés deberá abonar a sus abogados saldrá de sus propios fondos.

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La suficiencia de esa reserva es incierta por la complejidad y el número de procedimientos que le afectan, incluidos los relacionados con Jeffrey Epstein. Mountbatten-Windsor ha sido vinculado a cuatro mujeres en los llamados archivos Epstein, entre ellas Virginia Giuffre. Anteriormente, la reina Isabel II pagaba históricamente a Andrés de Inglaterra una asignación anual para sufragar su hogar y sus gastos de vida, incluso después de que abandonara sus funciones oficiales. Esa cuantía se estimaba en torno a un millón de libras al año.

Carlos III retiró esa asignación en 2024 para presionar a su hermano a abandonar Royal Lodge, la mansión real de 30 habitaciones en Windsor en la que quería permanecer. El rey también se negó entonces a financiar de forma privada su seguridad. La asignación fue restablecida cuando el expríncipe aceptó trasladarse a una vivienda más pequeña en Sandringham y renunciar a los títulos que aún conservaba. El palacio sostiene ahora que aquel apoyo económico no convierte al rey en financiador de su defensa judicial.

El expríncipe Andrés con su hermano, el príncipe Eduardo (Grosby)
El expríncipe Andrés con su hermano, el príncipe Eduardo (Grosby)

La paga del expríncipe Andrés

A comienzos de este año se informó de que la familia real británica entregó 12 millones de libras a Andrés en 2022 para alcanzar un acuerdo con Virginia Giuffre. Carlos III no habría aportado dinero, según una fuente próxima al rey. Giuffre, que murió por suicidio en abril pasado, acusó a Mountbatten-Windsor de haber abusado sexualmente de ella en tres ocasiones en 2001, cuando tenía 17 años. Las acusaciones no fueron examinadas en un juicio porque aceptó el acuerdo económico.

En febrero se reveló que Isabel II prestó a Andrés siete millones de libras para resolver la demanda civil de Giuffre y que otros tres millones procedían de la herencia del príncipe Felipe. El resto de los 12 millones habría sido reunido mediante aportaciones de otros miembros de la familia real. Una fuente cercana a Carlos III ha negado al Daily Mail que el monarca contribuyera al acuerdo y ha asegurado que Mountbatten-Windsor “no ha devuelto ni una libra”. El antiguo príncipe habría dicho a su familia que reintegraría el dinero con la venta del chalé de esquí que compró junto a su exmujer Sarah Ferguson, aunque esa cantidad no se habría materializado.

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