El ejercicio militar de los ‘Boinas Verdes’ británicos en el que emergen de las profundidades del Atlántico a bordo de un submarino alemán

Efectivos de las Fuerzas Armadas del Reino Unido realizan maniobras militares a bordo de un submarino alemán (Royal Navy)

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Las Fuerzas Navales de Reino Unido han difundido un vídeo y la explicación de una misión que parece sacada de una película de Hollywood. Comandos británicos salieron de un submarino alemán en el Atlántico Norte para desplegarse en Cabo Wrath, en el extremo más noroccidental de Gran Bretaña. Los militares (Boinas Verdes, como se suele conocer a los comandos de operaciones especiales) utilizaron el submarino para aproximarse a la costa sin ser detectados. El ejercicio tiene un valor interno para las fuerzas británicas, ya que es la primera vez desde la campaña de Afganistán en la que coinciden todos los componentes especializados de comandos de élite del Reino Unido.

La maniobra forma parte del Ejercicio Strike Warrior, unas operaciones de entrenamiento en Escocia que movilizan a más de 2.000 efectivos de Reino Unido, Países Bajos, Canadá, Alemania, Noruega y Estados Unidos. El despliegue abarca las Islas Occidentales, los accesos noroccidentales, Galloway, la región de Borders y el mar del Norte. La operación se enmarca en una prueba dirigida por comandos que busca ensayar la capacidad aliada para responder a crisis en el Alto Norte y el Atlántico Norte, dos zonas claves para la OTAN.

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Comandos británicos se despliegan desde un submarino alemán hacia un bote de asalto durante el ejercicio militar Strike Warrior en las costas de Escocia. (Royal Navy)

Fuego naval desde los acantilados de Cabo Wrath

Una de las operaciones incluidas en Strike Warrior contó con la participación de miembros de la 148.ª Batería de Observación Avanzada de Comandos, una unidad integrada por especialistas de la Armada y del Ejército británicos. Su cometido incluye las tareas de reconocimiento y la dirección de fuego naval desde posiciones situadas tras las líneas enemigas. Los efectivos se aproximaron a la costa en botes inflables de asalto y establecieron un puesto de observación en los acantilados de Cabo Wrath. Desde allí transmitieron indicaciones para que el buque portugués NRP Dom Francisco de Almeida dirigiera sus cañones contra posiciones identificadas como enemigas.

La secuencia combinó capacidades submarinas, movimientos anfibios, observación avanzada y apoyo de artillería naval. El objetivo consistía en comprobar la coordinación entre unidades de distintos países y ramas militares en un escenario que simula una respuesta ante una amenaza en el Atlántico Norte. La presencia de fuerzas de seis países permite ensayar procedimientos comunes entre contingentes aliados. El entrenamiento se extiende por distintos puntos de Escocia y sus aguas próximas. La salida desde un submarino alemán refleja además la participación multinacional prevista en estas maniobras.

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Fuerzas Armadas del Reino Unido desembarcan en la costa de Cabo Wrath durante el Ejercicio Strike Warrior en Escocia. (Royal Navy)

Coordinación inédita en casi 30 años

El oficial de operaciones de la 148.ª Batería, cuya identidad no se ha divulgado por razones operativas, afirmó que el ejercicio ha permitido reunir recursos y capacidades que su unidad no coordinaba desde hace décadas. “Este nivel de complejidad y coordinación de recursos operativos no se había alcanzado en la 148.ª Batería en casi 30 años”, señaló el mando militar.

“Queríamos demostrar a nuestros socios de la Fuerza de Comandos del Reino Unido, la Defensa del Reino Unido en general y la comunidad de Fuerzas de Operaciones Especiales de la OTAN el tipo de misiones que estamos preparados para ejecutar contra futuras amenazas”, afirmó, según recoge el comunicado oficial. La operación desarrollada en Cabo Wrath resume ese planteamiento: una infiltración desde el mar, un desembarco en embarcaciones ligeras, la instalación de un punto de observación y la coordinación de fuego desde un buque aliado, todo ellos con varios países implicados.

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