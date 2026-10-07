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Ángel Gaitán contrata en su taller a un joven que decía haber sido despedido en su empresa por insultar a los acampados en Sol: “Aquí puede dar la opinión que le de la gana”

El mecánico ofrece un empleo al joven de 19 años que denunció en redes sociales su despido tras increpar a los manifestantes por la vivienda

Ángel Gaitán contrata en su taller a un joven que decía haber sido despedido por insultar a los acampados en Sol. (Redes Sociales)
Ángel Gaitán contrata en su taller a un joven que decía haber sido despedido por insultar a los acampados en Sol. (Redes Sociales)
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El mecánico Ángel Gaitán ha publicado un vídeo en sus redes sociales anunciando la contratación en su taller, GT Automoción, de Joan Ramos, un joven de 19 años que se hizo viral tras difundir una grabación en la que increpaba e insultaba a las personas acampadas en la Puerta del Sol de Madrid. Según sostiene el propio afectado, la repercusión de las imágenes provocó su despido de la empresa en la que trabajaba.

El joven publicó el pasado 4 de octubre en su cuenta de TikTok un vídeo grabado mientras paseaba por la céntrica plaza madrileña —donde se concentran desde el sábado 26 de septiembre manifestantes por el derecho a la vivienda—, justo antes de incorporarse a su turno laboral. En el vídeo, el joven se dirigía de forma despectiva y en tono desafiante a los manifestantes allí presentes: “Vagos, que sois unos vagos. Que me voy a trabajar y estáis aquí tocando los cojones. Vagos de mierda”.

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Además, increpaba a uno de los acampados preguntándole directamente: “¿Cuánto tiempo llevas sin ducharte, amigo? ¿Y sin trabajar?”, al tiempo que ironizaba con llevarse a varios de los presentes a trabajar con él al aeropuerto. La publicación acumula miles de interacciones y desató un intenso debate en redes sociales, con opiniones divididas entre quienes criticaban las formas del joven y quienes respaldaban su mensaje contra la acampada.

Capturas de pantalla del vídeo de Joan Ramos donde increpa a acampados de Sol. (TikTok)
Capturas de pantalla del vídeo de Joan Ramos donde increpa a acampados de Sol. (TikTok)

Al día siguiente de la polémica, Ramos publicó un segundo vídeo grabado desde la estación de autobuses de Méndez Álvaro anunciando que la empresa en la que prestaba servicios le había llamado durante su trayecto para comunicarle la rescisión de su contrato. El joven vinculó de inmediato la decisión corporativa a sus comentarios sobre la protesta en la plaza madrileña: “Hoy de camino al trabajo me han echado debido a decir la verdad, porque es lo único que hice”.

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A pesar de lamentar la pérdida de un puesto de trabajo que aseguraba disfrutar enormemente, el joven sostuvo en todo momento una postura firme y afirmó no arrepentirse de sus palabras: “No me arrepiento para nada del vídeo, creo que era una cosa necesaria”.

En el marco de la legislación laboral española, un despido no puede ejecutarse de forma arbitraria sin justificación legal ni el cumplimiento de los procedimientos disciplinarios previstos. Salvo en periodo de prueba, la rescisión contractual exige acreditar faltas graves o apercibimientos previos. Por el momento, se desconoce la identidad de la compañía, quien no ha confirmado de forma oficial si el cese obedeció al vídeo o a otros motivos internos.

Acampada en la Puerta del Sol por la vivienda. (REUTERS/Alejandro Martínez Vélez)
Acampada en la Puerta del Sol por la vivienda. (REUTERS/Alejandro Martínez Vélez)

Un puesto de trabajo tras la polémica

Sin embargo, la historia ha dado un nuevo giro tras la irrupción de Ángel Gaitán. El conocido empresario del sector de la automoción reapareció en redes sociales junto a Joan Ramos desde las instalaciones de su taller para anunciar su contratación inmediata. Gaitán aprovechó la ocasión para cargar contra lo que considera una restricción de derechos fundamentales: “¿Sabéis que le han echado por decir lo que piensa? En España la libertad de expresión existe solo para algunos”.

Durante la grabación, el propio Gaitán reconoció que el tono empleado por el joven no había sido el idóneo, admitiendo que “no tenía que haber hablado así”, pero defendió su derecho a trabajar por encima de la controversia. “Le vi en el vídeo diciendo que le habían despedido por dar su opinión. Aquí puede dar la opinión que le dé la gana, incluso la mía. Puede decir que yo soy un gilipollas en redes sociales, pero si viene y curra, el puesto no lo pierde”, concluyó el mecánico.

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