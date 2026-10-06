La OCU advierte sobre las hamburguesas del supermercado: “Las ‘burger meat’ pueden llevar sulfitos que mantienen el color de la carne”

La OCU analiza las hamburguesas disponibles en los supermercados españoles (Magnific)

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Las hamburguesas triunfan en los restaurantes, en cadenas de fast food, en formato delivery y también en nuestras propias casas. El auge gastronómico de esta receta americana se ha reflejado con profusión en los lineales de los supermercados, que se llenan de procesados de marcas propias y de fabricantes, algunos incluso con carnes con sellos de calidad de origen IGP. Entre unos y otros productos varían los precios, pero también la composición nutricional y el sabor.

Para ayudarnos a elegir y encontrar las mejores opciones, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha llevado a cabo un análisis de diez preparados de carne picada de vacuno disponibles en los supermercados más famosos del panorama español. Han desgranado cada una de sus características, desde su composición nutricional y sus aditivos hasta la calidad de la carne y la degustación, para elegir así la que es la ‘compra estrella’.

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Lo primero que observan desde la OCU es la abrumadora presencia de las llamadas mezclas ‘burger meat’. Identificadas con esta denominación en su etiquetado, se distinguen de una hamburguesa tradicional por incorporar un mínimo del 4% de cereales, hortalizas, legumbres u otros ingredientes vegetales para ayudar a retener el agua añadida y ligar la mezcla.

Además, en estos casos la normativa permite añadir sulfitos que retrasan el deterioro microbiano y ayudan a mantener el color rojo de la carne. Es la presentación más habitual en los supermercados, pero “no es necesariamente la más barata”, advierte la organización: su precio varía entre 10,93 y 30,10 euros por kilogramo.

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Existen grandes diferencias entre unas opciones y otras cuando hablamos de comprar hamburguesas en el supermercado (Magnific)

Pero la OCU también ha analizado dos hamburguesas tradicionales, la Rubia gallega de Coren y Añojo Círculo de calidad de Carrefour, elaboradas en un 100% con carne de vacuno. Son la opción más saludable, ya que no incluyen sulfitos y, en el caso de la primera, tampoco incorpora aditivos. Y comparten un precio igual o inferior a 20 €/kg, aunque, eso sí, “no se distinguen especialmente en el apartado de degustación”.

La calidad de la carne, los sulfitos y las grasas saturadas

Dentro de las diferentes opciones de hamburguesas, otro valor importante a tener en cuenta es la calidad de la carne utilizada. “Para saber si una hamburguesa tiene buena materia prima no basta con mirar el porcentaje de carne de la etiqueta”, explican desde la OCU.

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“En el laboratorio analizamos la cantidad de grasa y proteínas y la relación entre colágeno y proteína, que ayuda a detectar si se han utilizado muchos tejidos conjuntivos, como tendones o cartílagos, en lugar de carne muscular de mayor calidad”. En este sentido, destacan las opciones de Coren, Hamburdehesa, La Finca y Pujols por una calidad de la carne “muy buena”.

En lo que a aditivos y sulfitos se refiere, de los diez productos estudiados, Coren es el único que no utiliza aditivos, mientras que dos de las hamburguesas llegan a incluir hasta cinco. Además, destaca la presencia de “conservantes, antioxidantes y colorantes”. El colorante rojo E120 aparece en Aldi, Mercadona y Miguel Vergara, mientras que Aldi y Miguel Vergara incluyen además ingredientes industriales como fibras o aromas.

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También existen diferencias importantes en el uso de sulfitos. Todos los valores encontrados están dentro de los límites permitidos, pero oscilan desde cantidades no detectables hasta 164 mg/kg. En Coren y Círculo de Calidad (Carrefour) no se declaran sulfitos.

Desde el punto de vista nutricional, las burgers analizadas aportan bastante proteína, un 15 % de media, pero también contienen mucha grasa, especialmente saturada, y sal. Por eso, los resultados son, en general, poco favorables: “Únicamente Círculo de Calidad (Carrefour) y Coren alcanzan una valoración aceptable; si buscamos un alimento saludable, el resto se considera una mala elección”, señalan desde la OCU.

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