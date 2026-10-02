Supervivientes All Stars 2026 vive su gala más polémica: enfrentamientos, críticas a Belén Esteban, una invitación a los Janeiro y el adiós a Yulen

Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes All Stars'. (Mediaset España)

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La tensión volvió a apoderarse de Supervivientes All Stars 3 en una gala en la que el hambre, el cansancio y la convivencia al límite hicieron mella en los concursantes. María Lamela arrancó la emisión desde la palapa, aunque las condiciones meteorológicas obligaron a la organización a introducir cambios en el desarrollo del programa. Mientras los participantes intentaban sobreponerse a las dificultades de la aventura, las diferencias personales fueron ganando protagonismo.

Uno de los enfrentamientos de la noche estuvo protagonizado por Omar Sánchez e Ivana Icardi. La argentina se mostró molesta por la actitud de su compañero, al que reprochó que se comportara como si fuera el instructor del grupo y que estuviera constantemente quejándose. Omar, por su parte, defendió su manera de actuar y justificó su implicación en la convivencia con una frase: “Yo cuido del grupo”. Unas palabras que no terminaron de convencer a Ivana y que evidenciaron las diferencias entre ambos.

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Pero la gala también reservó espacio para asuntos familiares que van mucho más allá de la experiencia en Honduras. Asraf Beno habló sobre el distanciamiento entre Isa Pantoja y su madre, Isabel Pantoja, una relación que continúa marcada por la ausencia de contacto y por las heridas acumuladas durante los últimos años.

Asraf Beno habla de la relación entre Isa Pantoja e Isabel Pantoja

Durante la conversación, Asraf se refirió a algunos de los momentos importantes de la vida de Isa en los que Isabel Pantoja no habría estado presente, como sus cumpleaños, determinadas intervenciones médicas o el nacimiento de su hijo Cairo. La situación familiar volvió así a ocupar el centro de la conversación, con el marido de Isa explicando cómo ha vivido de cerca ese distanciamiento.

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Isa, que ha hablado en distintas ocasiones de sus sentimientos hacia su madre, dejó claro que Isabel sigue teniendo un lugar especial en su corazón. Sin embargo, también explicó que una posible reconciliación no sería tan sencilla como retomar el contacto sin abordar antes lo ocurrido. “Necesitaría una conversación, no puedo empezar de cero”, expresó, dejando entrever que para ella sería importante hablar de todo lo sucedido antes de reconstruir la relación.

Asraf e Isa en la gala de 'Supervivientes'. (Mediaset España)

La hija de Isabel Pantoja también señaló que estaría dispuesta a ayudar a su madre si se encontrara ante una situación de verdadera gravedad. Una declaración que refleja la complejidad de un vínculo en el que, pese al distanciamiento, los sentimientos no han desaparecido por completo.

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Las tensiones entre los concursantes tampoco quedaron ahí. Marta Peñate acusó a Chiqui de hablar de ella a sus espaldas cuando las cámaras no estaban presentes, una situación que alimentó el malestar en el grupo. Ivana Icardi y Arkano también expresaron su decepción ante determinadas actitudes de sus compañeros, en una convivencia en la que cada gesto y cada comentario parecen adquirir una dimensión mayor a medida que avanza el concurso.

Chiqui e Ivanna en la gala de 'Supervivientes'. (Mediaset España)

La expulsión de Yulen Pereira fue uno de los momentos más destacados de la noche. El esgrimista se jugaba su continuidad frente a Arkano e Ivana Icardi, después de que Asraf Beno consiguiera salvarse el martes. Primero, la audiencia decidió que Arkano continuara en la aventura y, más tarde, Ivana también logró el apoyo necesario para seguir en Honduras, por lo que Yulen se convirtió en el tercer expulsado de esta edición de Supervivientes All Stars.

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Antes de despedirse, María Lamela le dedicó unas cariñosas palabras y destacó su entrega en el concurso: “Eres un gran superviviente, además de un gran deportista y eres una auténtica leyenda, Yulen”. El ya exconcursante también quiso despedirse de Omar Sánchez y Arkano, a quienes definió como dos “hermanos”.

Víctor Janeiro recuerda a Belén Esteban y habla de su familia

Uno de los momentos más comentados llegó con la intervención de Víctor Janeiro, que se pronunció sobre Belén Esteban y su paso por el universo de los realities. El hermano de Jesulín de Ubrique hizo una valoración directa de la trayectoria televisiva de la colaboradora y de las decisiones que tomó en su carrera.

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“El camino que cogió fue el más fácil, el que ella quiso y el que más rápido ganó dinero”, afirmó Víctor, unas palabras que inevitablemente remiten a la historia compartida entre Belén Esteban y Jesulín de Ubrique. La relación entre ambos, así como todo lo que vino después de su separación, ha ocupado durante años numerosos espacios televisivos y páginas de la prensa del corazón.

Víctor también quiso poner el foco en la postura que, según explicó, ha mantenido su familia con respecto a esta historia. El hermano del torero defendió que han intentado actuar con respeto y evitar alimentar públicamente la polémica. Además, recordó que, por encima de las diferencias que puedan existir entre los adultos, está la hija que Belén Esteban y Jesulín tienen en común.

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Jorge Javier invita a Jesulín, María José Campanario y Julia Janeiro

La conversación dio pie a Jorge Javier Vázquez a lanzar una invitación que no pasó inadvertida. El presentador se dirigió directamente a Jesulín de Ubrique y María José Campanario para proponerles que participen en Supervivientes 2027. Una posibilidad que abriría la puerta a ver al matrimonio en una aventura televisiva de gran exposición, aunque por el momento se trata únicamente de una invitación lanzada en directo.

Belén Esteban vuelve a Telecinco. (Mediaset)

El presentador también mencionó a Julia Janeiro, hija de Jesulín y Campanario, a quien animó a acercarse a Mediaset y participar en alguno de sus formatos. Entre las posibilidades que puso sobre la mesa figuraron Gran Hermano VIP y otros programas de la cadena. Por ahora, no hay confirmación de que ninguno de ellos vaya a aceptar la propuesta.

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La emisión también estuvo marcada por otro anuncio relacionado con Belén Esteban. Jorge Javier avanzó que la colaboradora se sentará este viernes en un plató de De viernes para conceder una entrevista, en lo que supondrá su regreso a uno de los estudios de la cadena después de tres años y medio.