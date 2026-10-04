Jorge Javier Vázquez delata a las Azúcar Moreno y su salida de ‘Supervivientes’: “El hijo de Toñi les dijo que ya estaba el dinero en el banco y se fueron”

Las Azúcar Moreno y Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes 2019' (Mediaset España)

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Jorge Javier Vázquez ha vuelto por todo lo alto a las redes sociales y este domingo las ha aprovechado para responder a Toñi y Encarna Salazar, integrantes del dúo Azúcar Moreno, después de que las cantantes lo acusaran públicamente de haberse excedido con ellas tras su salida de Supervivientes en 2019. El presentador ha grabado una serie de vídeos en pijama para sus historias de Instagram para contar su versión.

“Estaba yo tan tranquilo un domingo despeluchado en mi cama”, relata Vázquez sobre el momento en el que ha visto las declaraciones de las Azúcar Moreno. El presentador asegura que se siente “obligado a contar la verdadera historia” de lo ocurrido aquel día que calificó como “aciago”, en referencia al regreso de las artistas a plató tras abandonar el reality de Telecinco de forma anticipada.

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Toñi Salazar relató en el pódcast Poco se habla que el trato del presentador fue desproporcionado: “Se pasó, fue excesivo. Era todo como unos insultos, unas cosas que yo se lo pregunté”, afirmó la cantante, quien aseguró haberle cuestionado directamente los motivos de semejante reacción frente a otros concursantes que también abandonaron el concurso en distintas ediciones.

La queja de las Azúcar Moreno a Jorge Javier Vázquez

Encarna Salazar fue más allá en su crítica y calificó la conducta del presentador como “horrible, muy fea”. Según su versión, Jorge Javier Vázquez actuó de ese modo para generar audiencia en el programa: “Él se piensa que hacer eso te da más audiencia. Entonces, cuanto más te machacan, mejor”, sostuvo.

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Las hermanas que conforman Azúcar Moreno reconocieron el error de haber dejado el concurso antes de tiempo, pero remarcaron que el calificativo de “estafadoras” les resultó especialmente ofensivo. “Nosotros somos gente profesional que llevamos toda la vida viviendo de la música y este señor se pasó muchísimo”, señaló Toñi Salazar, quien pese a todo aseguró haber perdonado al presentador.

La controversia se remonta a mayo de 2019, cuando las Azúcar Moreno decidieron abandonar Supervivientes tras poco más de tres semanas de participación. En la gala posterior a su regreso a España, Vázquez las acusó públicamente de haber actuado con mala fe y de “tangar” a la productora y a la cadena. Ahora, el presentador cuenta por qué les habló así.

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Las Azúcar Moreno en 'Supervivientes' (Mediaset España)

La respuesta de Jorge Javier Vázquez

“Debido a los problemas que mantenían con el erario público, vulgo Hacienda, las Azúcar Moreno se vieron obligadas a facturar su participación en Supervivientes a través de una empresa que tenía el hijo de Toñi”, relata Jorge Javier Vázquez. Fue precisamente esa gestión, según el de Badalona, la que destapó el presunto plan de las cantantes para abandonar el concurso en el momento más conveniente.

“En un momento en el que el hijo de Toñi les dice ‘ya está el dinero en el banco de la primera aportación de Supervivientes’, ellas dicen, nos vamos”, relata el conductor. Jorge Javier Vázquez recuerda que fue la cadena, y no él personalmente, quien tomó la decisión de vetarlas: “Es Mediaset la que, sintiéndose estafada, decide enviar al rincón de pensar a las Azúcar Moreno y las tiene un montón de tiempo sin pisar los estudios”, explicó el presentador, quien insistió en que él también se sintió “estafado” por el dúo.

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En su nuevo relato, el presentador se muestra desconcertado por la reaparición de la polémica después de que, según sus palabras, la relación entre ambas partes se hubiera normalizado con el paso de los años. “¿A qué viene desenterrar una historia que las deja tan mal cuando ya nos habíamos vuelto a reencontrar en los platós, nos llevábamos bien y todo iba fenomenal?”, se pregunta Vázquez. “No me toquéis las narices que me he comprado un foquito para el móvil y le quiero dar uso”, cierra con humor señalando su nueva faceta en redes sociales.