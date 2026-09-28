Yola Berrocal se salva de la nominación de ‘Supervivientes All Stars 3’ tras un duelo de infarto con Ivana Icardi

Yola, muy feliz tras conocer que estaba salvada. (Mediaset España)

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La noche de este domingo tenía una misión muy clara para los cinco nominados provisionales de Supervivientes All Stars 3: conseguir escapar de una lista que podía complicar seriamente su continuidad en Honduras. Arkano, Asraf Beno, Ivana Icardi, Yola Berrocal y Yulen Pereira se enfrentaron a una nueva edición de la ‘Liga de los nominados’ con la salvación en juego. Y, después de una prueba inicial que dejó a Yola e Ivana como finalistas, fue la primera la que consiguió dar el último paso y ponerse a salvo.

La emoción fue especialmente visible en la reacción de Yola Berrocal. La concursante, que el pasado jueves había protagonizado uno de los momentos más emotivos de la gala al reconocer entre lágrimas que no quería abandonar el concurso, recibió su salvación como una auténtica inyección de energía. Saltó, celebró el triunfo y agradeció los aplausos después de comprobar que su aventura en Supervivientes All Stars continuaba una semana más.

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Yola e Ivana, cara a cara por la salvación

Los cinco nominados provisionales tuvieron que enfrentarse primero a ‘Némesis’, una prueba en la que el equilibrio era fundamental y que fue dejando participantes por el camino. Finalmente, Yola Berrocal e Ivana Icardi consiguieron las dos plazas que daban acceso al duelo definitivo. Yulen Pereira fue el último en caer y se quedó fuera de la batalla por abandonar la lista.

Yola, muy feliz tras conocer que estaba salvada. (Mediaset España)

El desenlace enfrentó a dos concursantes que, lejos de vivir el momento con tensión, se mostraron muy contentas por haber llegado juntas hasta el último juego. Para ambas suponía una oportunidad de oro: una de ellas conseguiría librarse de la nominación y la otra tendría que continuar expuesta a la decisión de la audiencia.

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La prueba definitiva, bautizada como ‘El camino de Nerea’, puso a prueba la memoria, la intuición y la velocidad. Yola e Ivana tenían que recorrer a ciegas un circuito mientras memorizaban unas figuras que encontraban al otro lado. Después debían reproducirlas correctamente. El tiempo era decisivo: la primera que completara la estructura se convertiría automáticamente en la salvada de la semana.

El comienzo estuvo marcado por la igualdad. Las dos avanzaban prácticamente a la misma velocidad y María Lamela llegó a destacar desde Honduras que estaban realizando movimientos similares en el mismo momento de la prueba. Pero el duelo comenzó a decantarse poco a poco.

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Yola consiguió tomar ventaja y, cuando llegó el momento decisivo, no titubeó. Completó correctamente la estructura y lo hizo a la primera, convirtiéndose en la ganadora de la prueba. Desde Honduras, María Lamela confirmó su victoria mientras Sandra Barneda se encargaba de felicitarla desde el plató: “Lo has hecho increíble, qué velocidad y a la primera, qué agilidad”.

La reacción de Yola fue inmediata. La concursante no pudo esconder la felicidad y dedicó lo conseguido a sus seres queridos. Después de unos días complicados, la salvación suponía mucho más que dejar de estar nominada: era la oportunidad de demostrar que todavía tenía mucho que ofrecer en el reality.

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La alegría de Yola después de su bajón

La victoria llega apenas unos días después de que Yola Berrocal se viniera abajo en la gala del jueves. La concursante había terminado nominada y no pudo evitar las lágrimas al hablar de lo que significaba para ella estar en Supervivientes. “No me quiero ir, era mi sueño estar aquí”, confesó entonces, explicando además que sentía que había hecho pocos vídeos y que, si conseguía continuar, quería recuperar la chispa que había mostrado décadas atrás en Crónicas Marcianas.

Tras las pruebas físicas, los concursantes han hecho balance de la semana. (Mediaset España)

Su preocupación tenía además un componente muy personal. Yola reconocía que quería aprovechar mucho más su experiencia en Honduras y demostrar la versión de ella misma que había llevado durante años a distintos programas de televisión.

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Por eso, cuando Sandra Barneda le confirmó que estaba salvada, la reacción de la concursante fue completamente distinta a la de apenas unos días antes. Yola saltó de alegría, sonrió y agradeció el apoyo recibido. La prueba, además, le permitió conseguir la salvación por sus propios méritos, algo que convirtió el momento en todavía más especial para ella.

La otra cara del duelo fue Ivana Icardi. La argentina no consiguió superar a Yola y continúa formando parte de la lista de nominados. Sin embargo, tampoco protagonizó una reacción negativa. Terminó la prueba con una sonrisa y se mostró satisfecha por haber llegado hasta el final del juego, además de alegrarse por la victoria de su compañera. Ahora será la audiencia la que tenga la última palabra sobre su futuro.

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Los nominados de la semana son Arkano, Yulen Pereira, Asraf Beno e Ivana Icardi. (Mediaset España)

Con la salvación de Yola Berrocal, la lista de nominados de esta semana queda formada definitivamente por Arkano, Asraf Beno, Ivana Icardi y Yulen Pereira. Los cuatro se enfrentan desde este momento a la votación del público, que puede elegir gratuitamente a su favorito para salvarlo a través de Mediaset Infinity.¡