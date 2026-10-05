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Alexander Stubb y Suzanne Innes-Stubb, los anfitriones de los reyes en Finlandia: de su romance en Brujas a su pasión por el triatlón

Alexander Stubb y Suzanne Innes-Stubb reciben a los Reyes en su primera visita de Estado al país, una pareja marcada por su vocación europea, los idiomas y el deporte

Alexander Stubb y Suzanne Innes-Stubb en una imagen de redes sociales. (Instagram @alexstubb)
Alexander Stubb y Suzanne Innes-Stubb en una imagen de redes sociales. (Instagram @alexstubb)
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Este lunes, 5 de noviembre, Felipe VI y Letizia ponen rumbo a Finlandia para una visita de Estado que les llevará a Helsinki y Rovaniemi durante los días 6 y 7 de octubre. Temas como la seguridad, la defensa, la relación con la OTAN y la Unión Europea y el Ártico marcarán una agenda de alto contenido institucional, pero el viaje también permitirá conocer algo más de cerca a quienes ejercerán de anfitriones de los Reyes: el presidente finlandés, Alexander Stubb, y su esposa, Suzanne Innes-Stubb.

La pareja recibirá oficialmente a losr reyes este martes ante el Palacio Presidencial de Helsinki, donde tendrá lugar la ceremonia de bienvenida. Después compartirán buena parte del programa con los Reyes y volverán a encontrarse por la noche durante la cena de gala que ofrecerán en su honor. Un encuentro que tendrá también su lado más personal, especialmente para doña Letizia y Suzanne, que participarán juntas en uno de los actos previstos durante la visita.

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Más allá de los cargos y los compromisos oficiales, los Stubb tienen una historia que comenzó hace más de tres décadas en Bélgica y que está marcada por una vida entre países, una familia ya adulta y una afición que ambos comparten: el deporte.

De compañeros de universidad a pareja presidencial

Alexander Stubb y Suzanne Innes-Stubb en una imagen de redes sociales. (Instagram @alexstubb)
Alexander Stubb y Suzanne Innes-Stubb en una imagen de redes sociales. (Instagram @alexstubb)

Alexander Stubb y Suzanne Innes-Stubb se conocieron en 1994 en el College of Europe de Brujas. Ella, nacida en Solihull, Reino Unido, había estudiado Derecho, francés y alemán en la Universidad de Surrey y cursaba entonces un máster en Derecho Europeo. Él se encontraba también inmerso en su formación relacionada con los asuntos europeos después de haber estudiado en Estados Unidos y Francia.

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La relación no fue inmediata. Primero fueron amigos y no se casaron hasta 1998, cuatro años después de conocerse. Desde entonces han compartido una vida marcada por los cambios de residencia y la carrera internacional de Stubb, que les llevó a vivir en diferentes ciudades europeas antes de instalarse en Finlandia.

Suzanne ha desarrollado además una trayectoria profesional propia. Abogada en Inglaterra y Gales, trabajó para el Gobierno británico y posteriormente pasó por el despacho White & Case en Bruselas y Helsinki. Más tarde ocupó diferentes puestos en empresas finlandesas como Sanoma y KONE, donde llegó a ser vicepresidenta mundial de compliance. Desde 2024 es Executive in Residence especializada en Derecho empresarial en Aalto University.

Alexander Stubb y Suzanne Innes-Stubb en una imagen de redes sociales. (Instagram @alexstubb)
Alexander Stubb y Suzanne Innes-Stubb en una imagen de redes sociales. (Instagram @alexstubb)

Su perfil internacional se refleja también en los idiomas. Suzanne habla inglés, francés, alemán, sueco y finlandés. Aunque llevaba años vinculada a Finlandia, no adquirió la nacionalidad del país hasta 2017. Durante la campaña presidencial de su marido llegó incluso a participar en actos y pronunciar discursos en finlandés, una lengua que aprendió después de trasladarse allí.

El matrimonio tiene dos hijos, Emilie, nacida en 2001, y Oliver, nacido en 2004, además de un gato llamado Milo. Durante años, la familia acompañó los diferentes destinos académicos y profesionales de Alexander Stubb.

Una pasión compartida por el deporte

Si hay una faceta especialmente llamativa del presidente finlandés lejos de la política es su pasión por el deporte. Stubb ha practicado fútbol, hockey sobre hielo, balonmano, golf, esquí, natación, ciclismo y carrera, aunque el triatlón ocupa un lugar especial entre sus aficiones.

El presidente ha participado en diferentes pruebas y llegó a competir en el Ironman de Hawái, una de las citas más exigentes de esta disciplina, que combina 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de bicicleta y una maratón.

Alexander Stubb y Suzanne Innes-Stubb en una imagen de redes sociales. (Instagram @alexstubb)
Alexander Stubb y Suzanne Innes-Stubb en una imagen de redes sociales. (Instagram @alexstubb)

La trayectoria de Alexander Stubb, en cualquier caso, va mucho más allá del deporte. Antes de llegar a la presidencia de Finlandia fue primer ministro, ministro de Exteriores y de Finanzas, eurodiputado y vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, además de profesor y director de la Escuela de Gobernanza Transnacional del Instituto Universitario Europeo de Florencia.

Ahora, durante dos días, él y Suzanne ejercerán de anfitriones de los reyes de España. Tras la bienvenida en Helsinki, Felipe VI mantendrá encuentros con las principales autoridades finlandesas, mientras que Letizia compartirá parte del programa con Suzanne. La visita continuará después en Rovaniemi, donde los reyes y el matrimonio presidencial abordarán cuestiones relacionadas con la defensa, el servicio militar, la comunidad sami y el Ártico.

El árbol genealógico de la Familia Real española

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