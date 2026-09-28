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‘La Promesa’ salta al prime time por la boda de Curro y Ángela: TVE dedicará un capítulo especial al gran acontecimiento tras ‘La Revuelta’

La ficción diaria de La 1 se prepara para uno de los momentos más importantes de la temporada tras el descubrimiento de Curro

Avance semanal de 'La Promesa' del 28 de septiembre al 2 de octubre: La boda de Ángela y Curro (RTVE)
Avance semanal de 'La Promesa' del 28 de septiembre al 2 de octubre: La boda de Ángela y Curro (RTVE)
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La Promesa volverá como en otras ocasiones al horario de máxima audiencia este miércoles, 30 de septiembre, con la boda de Curro y Ángela como eje central de una emisión que se verá después de La Revuelta. La pareja se convertirá en marido y mujer ante la nobleza invitada por el marqués de Luján, aunque un secreto descubierto por el novio amenaza con cambiar la ceremonia.

Curro ha encontrado una carta de Pía en la que la doncella confiesa que Leocadia de Figueroa mató a Jana. La revelación ocurre la noche anterior al enlace, cuando el joven entra en la habitación de Pía para dejarle un regalo y descubre que su muerte no se produjo por el disparo de Cruz, sino por envenenamiento.

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La noticia altera por completo los preparativos en La Promesa. Después de leer la carta, Curro se marcha sin dormir en palacio y nadie sabe dónde está al comenzar el día de la boda. Ángela, dominada por los nervios, no entiende la desaparición de su prometido, mientras Manuel y Alonso organizan la salida de la familia hacia la iglesia con la esperanza de que llegue a tiempo.

Avance semanal de 'La Promesa' del 28 de septiembre al 2 de octubre: La boda de Ángela y Curro (RTVE)
Avance semanal de 'La Promesa' del 28 de septiembre al 2 de octubre: La boda de Ángela y Curro (RTVE)

La boda de Curro y Ángela en ‘La Promesa’

El joven aparece en el último momento, pero antes de entrar al templo busca a Pía para pedirle explicaciones. Curro le reprocha que haya ocultado durante tanto tiempo la verdad sobre Jana y, entre lágrimas, decide expulsarla de La Promesa: “Eres la mayor decepción de mi vida”. La confesión de Pía pone en duda el enlace porque Ángela es hija de Leocadia. Curro está a punto de casarse con la mujer cuya madre mató a su hermana, una circunstancia que condiciona su reacción cuando se encuentra con Leocadia durante la celebración.

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La trama de La Promesa comenzará a avanzar en el episodio de la tarde de ese mismo miércoles, que mostrará los preparativos del enlace. El pedido de vinos es cancelado, pero Ricardo consigue una alternativa que supera a la prevista y permite resolver uno de los problemas de la celebración. Las cocineras también terminan casi todas las elaboraciones para el banquete.

Avance semanal de 'La Promesa' del 28 de septiembre al 2 de octubre: La boda de Ángela y Curro (RTVE)
Avance semanal de 'La Promesa' del 28 de septiembre al 2 de octubre: La boda de Ángela y Curro (RTVE)

Ángela anuncia que acepta que Máximo la acompañe hasta el altar. En paralelo, Alonso y Manuel entregan a Curro un regalo relacionado con su nuevo título: el escudo de armas del condado de Linaja. Los tres comparten un momento de emoción mientras celebran la proximidad de la boda. A un día de la boda, Máximo, duque de Buenaventura, negocia con Leocadia una condición para mantener el matrimonio: que Ángela lo acepte como padrino. El noble, desesperado y convencido de que aún puede conquistar a la joven, le propone ese acuerdo a la señora.

El descubrimiento de Curro en ‘La Promesa’

La situación en La Promesa cambia antes de dormir. Curro entra en la habitación de Pía para dejarle una sorpresa que ha comprado y encuentra un sobre dirigido a él. Dentro está la carta en la que la doncella revela que Leocadia fue responsable de la muerte de Jana. El descubrimiento llega cuando Curro y Ángela parecen tener despejado el camino hacia el altar después de todo lo que han vivido. El muchacho, recién nombrado conde de Linaja, debe decidir cómo actuar con la información antes de presentarse ante los invitados.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

La petición de Curro para que Ángela reconsidere su decisión hace mella en ella. Leocadia habla con su hija, aunque la joven todavía no está dispuesta a ceder. Durante la ceremonia, Samuel estará a cargo de la homilía. Cuando llegue el momento de responder al “sí, quiero”, Curro cruzará la mirada con Leocadia y quedará bloqueado frente a todos los presentes. La emisión nocturna de La Promesa mostrará si Curro confirma el matrimonio con Ángela o si la confesión de Pía impide la boda en el último momento.

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