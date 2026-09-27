Avance semanal de ‘La Promesa’ del 28 de septiembre al 2 de octubre: de la caótica boda de Curro y Ángela a la pasión entre María y Samuel

Avance semanal de 'La Promesa' del 28 de septiembre al 2 de octubre: La boda de Ángela y Curro (RTVE)

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Curro y Ángela llegarán a su esperada boda durante la próxima semana de La Promesa, pero con la relación al borde de la ruptura después de que el joven descubra que Leocadia mató a Jana. La revelación, contenida en una carta oculta en la habitación de Pía, hará que Curro cuestione casarse con la hija de la asesina y sacudirá a todos los habitantes de La Promesa.

Entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre en La Promesa, Curro encontrará una carta dirigida a él cuando entre en la habitación de Pía para dejarle un regalo. El documento recoge la confesión de que Leocadia fue responsable de la muerte de Jana, un secreto que Pía le ha ocultado durante todo ese tiempo. Antes de conocer la verdad, Alonso, Manuel y Curro compartirán un momento de celebración en el que regalarán al novio el escudo de armas del condado de Linaja.

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La boda parece encaminada, pero Curro no pasará la noche en palacio y desaparecerá sin que nadie sepa dónde está. Ángela afrontará las horas previas al enlace presa de los nervios, incapaz de comprender la ausencia de su prometido. Alonso y Manuel decidirán que la familia se dirija a la iglesia con la esperanza de que Curro llegue antes de la ceremonia.

Avance semanal de 'La Promesa' del 28 de septiembre al 2 de octubre: La boda de Ángela y Curro (RTVE)

La boda de Ángela y Curro en ‘La Promesa’

Curro aparecerá en el último momento, aunque antes exigirá hablar con Pía. Tras contarle que ha encontrado la carta, le reprochará haberle escondido la verdad y terminará expulsándola de La Promesa: “Eres la mayor decepción de mi vida”. El joven entrará después en la iglesia, donde Samuel oficiará una homilía que emocionará a los novios y a la familia Luján. Cuando llegue el momento de responder al “sí, quiero”, Curro se cruzará con la mirada de Leocadia y se quedará paralizado, sin pronunciar palabra.

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El silencio dejará a Ángela sin entender qué ocurre y desconcertará también a Manuel, que desconoce el motivo de la reacción de su hermano. Curro deberá decidir si se enfrenta a Leocadia, si revela la verdad sobre Jana o si continúa con una boda que le uniría a la hija de la mujer a la que culpa de su muerte. La ceremonia también estará marcada por la presencia de Máximo, el duque de Buenaventura. A solo un día del enlace, el aristócrata negociará con Leocadia para ser padrino de Ángela: si logra que la joven lo acepte, permitirá que el matrimonio siga adelante.

Avance semanal de 'La Promesa' del 28 de septiembre al 2 de octubre: La boda de Ángela y Curro (RTVE)

Leocadia presionará a su hija, aunque Curro también le pedirá que reconsidere la decisión. Ángela terminará aceptando que Máximo la acompañe hasta el altar, pese a que hasta entonces se había resistido a ceder ante él. Mientras la boda concentra la atención en La Promesa, Manuel y Julieta llevarán su relación a un nuevo terreno. Manuel propondrá a la joven encontrarse a solas en el hangar durante la noche, y ella conseguirá librarse de Ciro para acudir a la cita.

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Avance semanal de 'La Promesa' del 28 de septiembre al 2 de octubre: La boda de Ángela y Curro (RTVE)

El encuentro entre ambos dará paso a una noche de pasión que consolidará unos sentimientos cada vez más intensos. Jacobo se dispondrá a abandonar La Promesa y pedirá a Adriano que se despida de la familia en su nombre. Martina lo detendrá en el vestíbulo tras hablar con su hermano y confirmar que la historia que le había contado era cierta. El joven aceptará quedarse para sentarse con Martina y Adriano e intentar resolver la situación que les enfrenta.

Avance semanal de 'La Promesa' del 28 de septiembre al 2 de octubre: La boda de Ángela y Curro (RTVE)

La semana de ‘La Promesa’

A las puertas de la iglesia, Jacobo planteará la que considera la única salida: casarse con Martina para evitar contraer matrimonio con una mujer a la que no ama solo para salvar a su hermano. El matrimonio con Jacobo podría liberar a este de la obligación que pesa sobre él, pero obligaría a la joven a valorar un enlace nacido de una necesidad familiar y no de una relación sentimental.

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También Samuel y María Fernández cruzarán una frontera difícil de revertir. El sacerdote, preocupado por Janita después de lo ocurrido con Leocadia, acudirá a consolar a María y reconocerá para sí mismo que haría cualquier cosa por ella, incluso cometer un pecado. La tensión entre ambos durante la semana de La Promesa acabará en un beso y, más tarde, en una noche de pasión en la que María quitará la sotana a Samuel. El día de la boda, el cura confesará que no se siente digno de oficiar la ceremonia por lo que ha sucedido.

Avance semanal de 'La Promesa' del 28 de septiembre al 2 de octubre: La boda de Ángela y Curro (RTVE)

María intentará convencerle de que hable desde el corazón. Samuel le declarará que la ama y que está dispuesto a renunciar a todo para compartir el resto de su vida con ella. Los preparativos del enlace sufrirán otro golpe cuando Tomasa escuche a Cristóbal felicitar al servicio por el éxito de una cata. Con esa información, ella y Julio pondrán en marcha un plan para perjudicar la celebración.

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'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

La comida llegará a palacio, pero los vinos previstos para la ceremonia habrán sido vendidos a otro cliente. Ricardo logrará encontrar unos vinos de sustitución que superarán a los originales y evitarán que la falta de bebida arruine el banquete. El problema no terminará ahí. Simona y Candela guardarán la comida de la boda con especial cuidado, pero la noche anterior al evento ocurrirá una desgracia en las cocinas de La Promesa y ambas deberán elaborar un menú nuevo en apenas unas horas.