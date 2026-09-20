De la hermana de la reina Letizia a Paula Echevarría con Daniella Bustamante: los famosos que ya han pasado por la residencia de Shakira

Paula Echevarría con sus hijos en el concierto de Shakira (Instagram)

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Shakira ha instalado en Madrid la única residencia europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, con doce conciertos programados entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre en los que habrá un desfile constante de famosos. De hecho, los rostros conocidos no solo se dedican a ver el espectáculo, sino que algunos también se suman a la colombiana en su “Caminata con la Loba”, a la que también se suman algunos fans privilegiados.

De hecho, la segunda noche de la residencia ha situado a Paula Echevarría, su hija Daniella Bustamante y la influencer Lola Lolita junto a Shakira en la caminata previa al concierto. Las tres han acompañado a la cantante ante miles de asistentes, en uno de los rituales de entrada más reconocibles del espectáculo. La artista ha destacado visualmente durante el recorrido con un mono estampado en lila, rojo y rosa, cubierto de cristales.

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A su alrededor, sus caminantes, incluidas las famosas, han llevado prendas exteriores plateadas de efecto metalizado y unas gafas de sol futuristas, que han contrastado con el colorido del vestuario de la anfitriona. La aparición ha supuesto una exposición distinta para Daniella Bustamante, que cumplió 18 años el pasado agosto. La hija de David Bustamante ha empezado a dejarse ver con mayor frecuencia desde entonces, aunque habitualmente acude a los eventos acompañada de su madre, como en esta ocasión.

Los famosos en el concierto de Shakira

Más allá de las caminantes como Paula Echevarría, Daniella Bustamante y Lola Lolita, también había varios famosos entre el público. Según ha revelado El Español, Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia, siguió el primer concierto desde la zona VIP. En los próximos días también se podrían dejar ver por allí la princesa Leonor o la infanta Sofía, pese a que ahora esté estudiando en París, ya que ambas acudieron a la residencia de Bad Bunny en Madrid el pasado mes de junio.

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Dentro del amplio espacio del Macondo Park, la cuñada del rey Felipe VI permaneció en un espacio privado con vistas al escenario, apartado de las miradas del resto de asistentes y con acceso a servicio de bebidas y platos gourmet. Eso sí, disfrutó del concierto como una más cantando y bailando las canciones con un estilismo informal, según recoge el citado medio.

Sobre el escenario, Shakira repasa más de tres décadas de trayectoria en un espectáculo de cerca de dos horas y una treintena de canciones. El repertorio forma parte de un despliegue con el que la cantante vuelve a actuar en España tras ocho años sin pisar un escenario en el país. La primera cita ya había concentrado a varios rostros conocidos entre el público, como Ágatha Ruiz de la Prada, Naty Abascal, Vanesa Romero, Paco León, Rosauro Varo o Alba Díaz, entre otros.

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Paula Echevarría con sus hijos en el concierto de Shakira (Instagram)

Los caminantes famosos de Shakira

Además, los caminantes de esa primera noche fueron en su mayoría concursantes del Benidorm Fest como Chanel, Vicco o Agoney y el próximo representante español de Eurovisión Junior, Lucas Paulano, pero también influencers como Fizpireta y Uy Albert, presentadores del podcast Reyes del palique. La residencia ha levantado en Villaverde un recinto temporal concebido como una ciudad efímera alrededor de los conciertos. Macondo Park reúne propuestas que conectan la cultura lationamericana y española a través de literatura, moda, gastronomía, arte y danza.

Paula Echevarría ha compartido fotografías de la velada en sus redes sociales. La actriz asistió al espectáculo no solo con Daniella Bustamante, sino también con la familia al completo: su marido Miguel Torres y su hijo Miki, que se pudo hacer una foto con la propia Shakira. Para Lola Lolita también fue muy emocionante por ver en directo a su artista favorita y formar parte de su presentación: “Lo de hoy ha sido increíble. Me ha encantado todo, me dan ganas de llorar”.

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