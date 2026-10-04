Las protestas por la vivienda se extienden por el país y cientos de personas en Valencia, Oviedo y Granada acampan en las calles: “Vamos a intentar parar los desahucios con presión popular”

Vista de la acampada espontánea que comenzó ayer sábado por la tarde en València tras la manifestación por la vivienda. (EFE/ Kai Försterling)

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Ocho días después, la acampada de Sol se ha consolidado como un símbolo de resistencia frente a la crisis de vivienda. Lo que comenzó como una protesta contra el desahucio de Maricarmen y la revelación del ático que se compró el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por 6,3 millones de euros se ha expandido poco a poco por toda España. Las manifestaciones han sido prácticamente diarias en casi todas las ciudades españolas. Pero algunas han dado un paso más y han creado sus propias acampadas: Bilbao, Santander, Murcia, Málaga y Barcelona siguieron el ejemplo inmediatamente.

A pesar de que al principio los asentamientos comenzaban con una veintena de personas, con el tiempo las tiendas iban multiplicándose. Con la derogación de los dos reales decretos ley en el Congreso, y publicada el viernes en el BOE, miles de personas han continuado la protesta a lo largo y ancho del mapa español.

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Las acampadas siguen reclamando medidas contra los desahucios, el aumento de los alquileres, la expansión de los pisos turísticos y la actividad de los grandes propietarios inmobiliarios. Al no haber obtenido resultado con sus propuestas, entre sus consignas también aparece la convocatoria de una huelga general. En los últimos dos días, ciudades como Valencia, Alicante, Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria o Granada, e incluso Barcelona, a pesar de los Es-Alert por un “minihuracán”, han anclado sus tiendas.

Vista de la acampada espontánea que comenzó ayer sábado por la tarde en València tras la manifestación por la vivienda. (EFE/ Kai Försterling)

Valencia ya cuenta con más de 200 personas frente al Ayuntamiento

La acampada espontánea que comenzó el sábado en Valencia, después de la manifestación por la vivienda, ha reunido este domingo a más de 200 personas y cerca de un centenar de tiendas de campaña frente al Ayuntamiento. La primera noche ha transcurrido sin incidentes y esta mañana los manifestantes se han cruzado con una carrera popular vinculada a las Fallas que pasó por las calles cercanas. A las 10:00 horas, los acampados han celebrado una asamblea para definir la continuidad de la protesta y han aprobado que el campamento se mantenga de manera indefinida.

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Hugo, uno de los portavoces de la concentración, ha explicado a EFE que la primera tienda se instaló para recibir alimentos, materiales y otros recursos destinados a quienes permanecen en la plaza. Después se levantaron más carpas alrededor de ese punto inicial. La acampada se organiza mediante comisiones y asambleas. Hay espacios destinados a la elaboración de pancartas, el reparto de comida y la recogida de propuestas.

Entre los carteles que rodean las tiendas aparecen mensajes contra los grandes inversores inmobiliarios y los llamados fondos buitre. “Está cogiendo fuerza muy rápido”, ha afirmado Hugo. El portavoz ha indicado que buena parte de los participantes tiene entre 20 y 30 años y que la intención es consolidar turnos para sostener la presencia en la plaza durante los próximos días. Los organizadores prevén distribuir el espacio por zonas y asignar nombres a las calles internas de la acampada, una fórmula inspirada en la organización que adoptó el campamento de Madrid.

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Vista de la acampada espontánea que comenzó ayer sábado por la tarde en València tras la manifestación por la vivienda. (EFE/ Kai Försterling)

Alicante pasó su primera noche con medio centenar de carpas

Muy cerca de los valencianos, sus vecinos de Alicante han seguido su ejemplo. Su acampada por el derecho a la vivienda se instaló ayer en la plaza de la Montañeta, frente a la Subdelegación del Gobierno. El campamento ha pasado su primera noche con entre 50 y 55 tiendas de campaña, que se montaron después de la manifestación que recorrió las calles de la ciudad.

Llorenç Savall, integrante del Sindicat de Vivenda de Carolines, ha afirmado a EFE que la protesta del sábado tuvo una convocatoria inusual para las movilizaciones vinculadas con la vivienda. Según su cálculo, participaron cerca de 8.000 personas. “Es una cosa que no habíamos visto nunca en vivienda y sienta un precedente”. Para el representante del colectivo, la elevada asistencia alimenta la expectativa de que se sumen más personas al campamento en las próximas horas.

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Durante las últimas horas, la Subdelegación del Gobierno ha permanecido acordonada y vigilada por agentes de la Policía Nacional. Aunque los acampados reconocen que existe preocupación ante un eventual desalojo, Savall ha asegurado que, hasta el momento, no había indicios de una intervención policial para levantar las tiendas. Además, vecinos y simpatizantes se han acercado a la plaza para entregar sacos de dormir, alimentos y otros suministros.

‼️ CONCENTRACIÓN ‼️ Ayer varios grupos fascistas se acercaron a amenazar la acampada. Toca defenderla y mostrarles que las calles son nuestras. Nos vemos hoy a las 20:00 para plantarles cara. Contra el fascismo, unidad de clase. https://t.co/e2huFVeNBh — Asturies CJS (@CJSasturies) October 3, 2026

Tres detenidos en Oviedo por agresiones a los acampados

En Oviedo, la Policía Nacional ha detenido a tres personas durante la madrugada del sábado por presuntos delitos de agresiones y daños contra quienes participan en la acampada de la plaza de la Escandalera. El incidente está grabado en videos difundidos por las organizaciones vinculadas a la protesta.

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Los colectivos calificaron a los agresores como un “grupúsculo fascista”. Las imágenes muestran a los detenidos y a una cuarta persona que realiza saludos nazis en la plaza. Tras lo ocurrido, los acampados convocaron una concentración la misma tarde del sábado, que reunió a algo más de 500 personas para rechazar la agresión.

Decenas de tiendas de campaña continúan instaladas por tercer día consecutivo frente a la Delegación del Gobierno en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria. (EFE/María Rodríguez)

Gran Canaria levanta su campamento

Por su parte, el colectivo Derecho al Techo ha decidido levantar este domingo la acampada iniciada el martes en la plaza de La Feria de Las Palmas de Gran Canaria. La plataforma ha explicado que concentrará sus esfuerzos en la atención de 33 desahucios previstos para octubre en la isla. Ocho de esos procedimientos tienen órdenes de lanzamiento programadas para la próxima semana, según ha informado el colectivo. Javier Marrero, portavoz de Derecho al Techo, ha asegurado que la decisión responde a la necesidad de acompañar a las familias afectadas. “Salimos de la plaza porque tenemos que atender 33 casos de desahucios y esta semana tenemos ocho órdenes de lanzamiento”, ha declarado.

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“Como ya no las podemos parar con los decretos, lo vamos a intentar con presión popular”, ha detallado. De este modo, la continuidad del campamento dependerá de la asamblea de quienes permanezcan en la plaza y no formen parte de Derecho al Techo. La organización ha anunciado que mantendrá su actividad en barrios, pueblos y calles, y ha convocado una asamblea abierta para el 8 de octubre. El colectivo reclama, entre las medidas generales, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en los municipios que cumplan los requisitos, así como la creación de oficinas municipales de asesoramiento para inquilinos.

Varias tiendas de campaña se han instalado este sábado en la explanada del Palacio de Congresos de Granada. (EFE / Alba Feixas)

Granada organiza relevos para mantener sus 60 tiendas

El centenar de jóvenes de Granada que acampa en la explanada del Palacio de Congresos se está organizando para mantener sus 60 tiendas. La concentración se organizó tras una manifestación que, según informó Ideal, reunió a unas 10.000 personas. Jon Zuir, portavoz del Sindicato de la Vivienda de Granada, ha indicado que “la grandísima mayoría de la gente que estamos aquí trabajamos, así que cuando empiece la semana habrá que empezar a montar turnos”.

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Los acampados han resuelto la provisión de comida, aseos y duchas en locales cercanos. Pero ahora buscan lonas para resguardarse de la lluvia prevista para los próximos días. Los participantes pretenden intervenir en casos de desahucio concretos y solicitar una mesa de negociación con el Ayuntamiento. Entre sus demandas figuran la ampliación del parque público de vivienda, límites a la especulación y medidas sobre los inmuebles de grandes tenedores.