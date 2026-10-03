Cataluña se prepara para afrontar “un minihuracán” en las próximas horas y pide restringir la movilidad

Inundaciones en una calle. (Foto de archivo) EFE/ Ana Escobar

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Protección Civil y el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) han informado en una rueda de prensa que la región se prepara para afrontar un posible huracán mediterráneo esta tarde. La acumulación de lluvia será de más de doscientos litros por metro cuadrado en un sólo día, de los cuales la mayoría se acopiarán en tan solo 6 horas. También se producirán tornados y mangas marinas en algunos puntos del territorio.

Los modelos de predicción apuntan a la creación de lo que se llama un Sistema Convectivo de Mesoescala (SCM), lo que puede provocar “un minihuracán mediterràneo”, según ha recogido EFE. La directora de Meteocat, Sara Sarroca, y el responsable de predicción de este servicio, Santi Segalà, han explicado que la predicción indica que la situación de lluvia que ya vive Cataluña “se puede complicar mucho” en las próximas horas, hasta alcanzar “un episodio excepcional”.

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‼️ Situació meteorològica gairebé inèdita ⚠️ la que es preveu per a les pròximes hores.



Molts models de mesoescala indiquen que un sistema convectiu de mesoescala (SCM) arribarà des del sud i podria acabar adquirint característiques d’un petit medicà (cicló o huracà… pic.twitter.com/N0E935mREt — Projecte 4 Estacions (@P4Estacions) October 3, 2026

Este sistema afectará a las comarcas del litoral y prelitoral de Tarragona, Barcelona y Girona, y se podría extender mañana a comarcas del interior gerundense.

Protección Civil enviará esta tarde una alerta Es-Alert a los móviles para explicar la situación a los ciudadanos.

Illa pide seguir las recomendaciones: “No es ninguna broma”

14/09/2026 El president de la Generalitat, Salvador Illa, ofrece la conferencia 'El futur és aquí' por el ecuador de su mandato, a 14 de septiembre de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). SOCIEDAD Kike Rincón - Europa Press

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, pidió a la ciudadanía que respete las medidas de prevención decretadas por Protecció Civil a partir de este sábado por la tarde, ante un episodio de lluvias que calificó de “situación meteorológica muy compleja”. Así lo expresó durante su intervención en el acto de clausura de la Escola Feminista Dolors Renau del PSC, donde alertó que se trata de un “mini huracán” que afectará a todo el litoral y prelitoral catalán. “No es una broma”, remarcó Illa, quien insistió en tomarse con seriedad las medidas que se decreten.

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