España

Cataluña se prepara para afrontar “un minihuracán” en las próximas horas y pide restringir la movilidad

Se esperan fuertes vientos y una acumulación de más de doscientos litros por metro cuadrado en un día. La mayoría se concentrará en seis horas

Inundaciones en una calle. (Foto de archivo) EFE/ Ana Escobar
Inundaciones en una calle. (Foto de archivo) EFE/ Ana Escobar
Guardar

Protección Civil y el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) han informado en una rueda de prensa que la región se prepara para afrontar un posible huracán mediterráneo esta tarde. La acumulación de lluvia será de más de doscientos litros por metro cuadrado en un sólo día, de los cuales la mayoría se acopiarán en tan solo 6 horas. También se producirán tornados y mangas marinas en algunos puntos del territorio.

Los modelos de predicción apuntan a la creación de lo que se llama un Sistema Convectivo de Mesoescala (SCM), lo que puede provocar “un minihuracán mediterràneo”, según ha recogido EFE. La directora de Meteocat, Sara Sarroca, y el responsable de predicción de este servicio, Santi Segalà, han explicado que la predicción indica que la situación de lluvia que ya vive Cataluña “se puede complicar mucho” en las próximas horas, hasta alcanzar “un episodio excepcional”.

PUBLICIDAD

Este sistema afectará a las comarcas del litoral y prelitoral de Tarragona, Barcelona y Girona, y se podría extender mañana a comarcas del interior gerundense.

Protección Civil enviará esta tarde una alerta Es-Alert a los móviles para explicar la situación a los ciudadanos.

Illa pide seguir las recomendaciones: “No es ninguna broma”

14/09/2026 El president de la Generalitat, Salvador Illa, ofrece la conferencia 'El futur és aquí' por el ecuador de su mandato, a 14 de septiembre de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). SOCIEDAD Kike Rincón - Europa Press
14/09/2026 El president de la Generalitat, Salvador Illa, ofrece la conferencia 'El futur és aquí' por el ecuador de su mandato, a 14 de septiembre de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). SOCIEDAD Kike Rincón - Europa Press

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, pidió a la ciudadanía que respete las medidas de prevención decretadas por Protecció Civil a partir de este sábado por la tarde, ante un episodio de lluvias que calificó de “situación meteorológica muy compleja”. Así lo expresó durante su intervención en el acto de clausura de la Escola Feminista Dolors Renau del PSC, donde alertó que se trata de un “mini huracán” que afectará a todo el litoral y prelitoral catalán. “No es una broma”, remarcó Illa, quien insistió en tomarse con seriedad las medidas que se decreten.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

CataluñaClimaMeteorologíaPronóstico del tiempoÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Un libro de Meghan Markle dedicado a la princesa Eugenia sale a la venta en internet por 23.500 euros y se reabre el debate sobre su relación

La aparición de la obra abre una nueva polémica en el entorno de la Casa Real británica sobre si la princesa terminó tirando a la basura el detalle

Un libro de Meghan Markle dedicado a la princesa Eugenia sale a la venta en internet por 23.500 euros y se reabre el debate sobre su relación

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

La entidad ha anunciado que presentará una denuncia el lunes y aportará las imágenes de las cámaras de seguridad

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

Las rutas de avión más estresantes de Europa en 2026: vuelos con más retrasos, cancelaciones y mal tiempo para viajeros nerviosos

Un análisis de 26 conexiones europeas identificó los trayectos donde se acumulan más incidencias y que ponen a prueba la paciencia de los pasajeros más ansiosos

Las rutas de avión más estresantes de Europa en 2026: vuelos con más retrasos, cancelaciones y mal tiempo para viajeros nerviosos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mariano Benítez de Lugo, abogado: “Los poderes públicos deben velar por la salud y la vivienda de la tercera edad”

Mariano Benítez de Lugo, abogado: “Los poderes públicos deben velar por la salud y la vivienda de la tercera edad”

Madrigueras, en Albacete, sufre su mayor riada en 50 años: Castilla-La Mancha solicitará la declaración de zona catastrófica

Las manifestaciones por la vivienda en toda España, en imágenes: decenas de miles de personas salen a la calle

Lituania cierra su espacio aéreo por la presencia de “aviones no tripulados” procedentes de Bielorrusia

Un bar se derrumba en La Rioja: el colapso del suelo y de parte del techo provoca 11 heridos y obliga a rescatar a 30 personas atrapadas

ECONOMÍA

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

DEPORTES

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

De los “cinco puestos más arriba” de Sainz al “mejor fin de semana” de Alonso: así ha sido la clasificación de los españoles en el GP de Bahréin

Fran García, la sorpresa de Luis de la Fuente que rompe una ‘maldición’ geográfica en la Selección desde Iniesta

La selección española busca 41 partidos sin perder y el pleno en la Nations League ante la República Checa de un viejo conocido

La reflexión de un ex del Atlético de Madrid con Mikel Oyarzabal: “En el Real Madrid estaría destacando continuamente”