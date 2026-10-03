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El PSOE asegura que "siempre" está dispuesto negociar tras caer los decretos de vivienda

02/10/2026 La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Congreso vota hoy la convalidación o derogación de los dos Reales Decretos en materia de vivienda publicados por el Gobierno esta semana en el BOE. En concreto se tratan del Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, y del Real Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
02/10/2026 La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Congreso vota hoy la convalidación o derogación de los dos Reales Decretos en materia de vivienda publicados por el Gobierno esta semana en el BOE. En concreto se tratan del Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, y del Real Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
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La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado que su partido "siempre" está sentado en una mesa y dispuesto a negociar, después de que este viernes cayeran los dos reales decretos de vivienda presentados en el Congreso, aunque ha dicho desconocer si existen negociaciones con Junts.

En una entrevista en RAC1 este sábado ha reconocido que el arco parlamentario es complicado por su fragmentación y ha reivindicado que estos decretos estaban negociados y fueron apoyados por partidos diferentes: "Junts per Catalunya debe explicar muy bien por qué si la gran mayoría de sus propuestas están recogidas en el documento, ¿por qué votó en contra?", ha preguntado.

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Así, ha dicho que ahora pueden "buscar todas las excusas, las que quieran", pero ha lamentado que dejaron caer, dice, a millones de familias que hoy están peor que si se hubieran aprobado los decretos.

"Yo les pido una reflexión, ayer hicieron mucho daño a los catalanes y catalanas", ha insistido, y ha defendido que estos eran buenos decretos.

Mínguez ha sostenido que es el trabajo de los políticos ponerse de acuerdo para solucionar el problema de la vivienda y ha defendido que el PSOE ha negociado estos decretos: "He oído muchas veces al presidente del Gobierno decir que el IVA de los pisos turísticos debería ser del 21%. Lo que está escrito es un 10 en el decreto. señal de que algún partido conservador pidió un 10 en un 21. Son textos que seguramente si fueran nuestros propios hubiésemos ido más allá", ha explicado.

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"CÁLCULO ELECTORAL"

En este sentido, ha criticado que Junts votara junto al PP y Vox, y ha apuntado que "seguramente aquí también hay un cálculo electoral" porque, advierte, hay un Congreso que vira hacia la derecha.

Ha señalado que el desahucio de Maricarmen ha sensibilizado a los partidos y aceleró las negociaciones: "No entiendo por qué hemos de esperar un mes más, una semana más qué juego es este cuando lo podríamos haber resuelto ayer", ha lamentado.

Ha remarcado que ha habido "partidos nacionalistas que son responsables", y ha señalado a PP y Junts a quien, dice, hay que pedir responsabilidades.

"Nosotros haremos todo lo posible para dar tranquilidad a la gente que ahora está pidiendo soluciones", ha sentenciado.

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