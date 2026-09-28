España

La abogada de Maricarmen explica cómo está ante la primera reunión con Urbagestión: “Está esperanzada de poder conseguir una solución para su caso y también a nivel colectivo”

Beatriz Duro ha afirmado que esta ha sido la primera vez en seis años que “se sienta a negociar y que está dispuesto a ello”

Maricarmen en su casa antes de ser desahuciada (Europa Press)
Maricarmen en su casa antes de ser desahuciada (Europa Press)
Guardar

Los representantes de Maricarmen han entrado a la Oficina de Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid para reunirse por primera vez con representantes de Urbagestion Desarrollo e Inversión y del Ayuntamiento. Recordemos que esta sociedad limitada es la empresa que compró el piso de la mujer de 87 años y con una discapacidad del 50% por problemas de movilidad, en el que mantenía un contrato de renta antigua con el antiguo dueño y por el que se vio obligada el pasado miércoles a abandonar su vivienda tras años de lucha.

Hoy, después de que Maricarmen haya pasado la última semana ingresada en el hospital, puede mantener la esperanza de volver a su casa. Y es que “es la primera vez, desde que se inició todo esto hace más de seis años, que se sienta a negociar y que está dispuesto a ello”, ha asegurado su abogada Beatriz Duro antes de entrar a la reunión a las 17 horas.

PUBLICIDAD

El objetivo del encuentro es, como vuelve a recordar su representante legal, “que Maricarmen pueda volver a su casa”. Así, con representantes de las dos partes y del Ayuntamiento, Duro ha asegurado que “estamos aquí para ver un poco cuál es la postura de la propiedad”. Al final, “es la primera vez que hemos escuchado declaraciones y sabemos lo que están diciendo”. Por lo que, como añade la abogada, “es un buen paso y estamos dispuestos, por supuesto, a escuchar, como hemos estado siempre, para solucionar esto”.

La abogada de Maricarmen, Betariz Duro, y la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Carolina Vilariño, ofrecen declaraciones a los medios prebviamente a una reunión con Urbagestión en la EMVS.
La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, y la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Carolina Vilariño. (PSM/Europa Press)

Entre las cuestiones que esperan tratar dentro de la reunión, se hablará “evidentemente de qué tipo de contrato se le va a hacer y por qué importe de renta va a firmar”, explica su representante. Asimismo, ha asegurado que están dispuestos “a hacer cesiones”. Según ha afirmado Duro, en estos momentos Maricarmen está “esperanzada de poder conseguir una solución primero para su caso individual, pero también a nivel colectivo”, con el real decreto que se votará mañana y que ya han bautizado con su nombre. En definitiva, está “contenta de que el foco mediático esté en el problema de vivienda que venimos arrastrando desde hace muchísimos años y a ver si por fin, de una vez, podemos poner un poco de solución a esto”, ha concluido antes de entrar al EMVS.

PUBLICIDAD

*La noticia será actualizada

Temas Relacionados

Última Hora EspañaVivienda EspañaViviendaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El chantaje de Enriqueta, el secreto de Genaro y un hallazgo que puede cambiarlo todo: avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 29 de septiembre

La serie de La 1 entra en una semana explosiva donde cada personaje juega su propia partida mientras los secretos empiezan a salir a la luz

El chantaje de Enriqueta, el secreto de Genaro y un hallazgo que puede cambiarlo todo: avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 29 de septiembre

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Sumar y el Sindicato de Inquilinas exigen como medida “irrenunciable” la prórroga automática de los contratos de alquiler

El PSOE trabaja “contrarreloj” para hacer en 24 horas el trabajo que no ha hecho en ocho años, tratando de contentar a Sumar o Podemos, pero también a Junts

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Sumar y el Sindicato de Inquilinas exigen como medida “irrenunciable” la prórroga automática de los contratos de alquiler

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Disney+ lleva ‘MasterChef Junior’ en exclusiva al streaming, lejos de RTVE: “El prime time en un contenido infantil no tenía mucho sentido”

‘Infobae’ ha acudido a la presentación de la próxima edición del talent culinario infantil, que por primera vez abandona Televisión Española

Disney+ lleva ‘MasterChef Junior’ en exclusiva al streaming, lejos de RTVE: “El prime time en un contenido infantil no tenía mucho sentido”

Receta de pastel de carne murciano, una delicia tradicional con una crujiente cobertura de hojaldre

Este clásico murciano consiste en una empanada individual elaborada con una base de masa quebrada, un relleno de ternera, chorizo, huevo duro y especias, y una cubierta de hojaldre muy crujiente

Receta de pastel de carne murciano, una delicia tradicional con una crujiente cobertura de hojaldre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Sumar y el Sindicato de Inquilinas exigen como medida “irrenunciable” la prórroga automática de los contratos de alquiler

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Sumar y el Sindicato de Inquilinas exigen como medida “irrenunciable” la prórroga automática de los contratos de alquiler

El juez Pedraz admite a la jueza que investigó a David Sánchez como acusación particular en la causa de las cloacas del PSOE y la cita a declarar el 8 de octubre

La Fiscalía afea al juez Peinado sus prisas en el ‘caso Begoña Gómez’: “No es deseable ni aceptable pasar por encima de los profesionales”

Moncloa cesa al delegado del Gobierno en Ceuta la misma semana que su exjefe de Gabinete declara ante la jueza por el aviso del CNI que anticipó la entrada masiva

El presidente que pasa de la residencia oficial y prefiere hacer todos los días 76 kilómetros en coche para seguir viviendo en su pueblo

ECONOMÍA

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconoce que “nos estamos acercando”

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconoce que “nos estamos acercando”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

Los jubilados cobran más y se retiran más tarde: la pensión media sube un 4,6% en un año y ya alcanza los 1.576 euros

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

DEPORTES

El día que Laporta vetó a Mourinho como posible entrenador del FC Barcelona: estaba por delante de Guardiola en las listas

El día que Laporta vetó a Mourinho como posible entrenador del FC Barcelona: estaba por delante de Guardiola en las listas

De ser el portero más aclamado del Mundial 2026 a vivir un infierno por la fama: Vozinha ha perdido su “paz y tranquilidad”

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Joao Félix habla sobre su paso por la liga española: “¿Ir al Real Madrid? ¡Hubiera sido el mayor traidor del fútbol! El Barça fue un sueño”

La Europa de Alcaraz y Jódar se lleva la Laver Cup gracias a una trabajada victoria de Zverev ante Tien