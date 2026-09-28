La abogada de Maricarmen explica cómo está ante la primera reunión con Urbagestión: “Está esperanzada de poder conseguir una solución para su caso y también a nivel colectivo”

Maricarmen en su casa antes de ser desahuciada (Europa Press)

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Los representantes de Maricarmen han entrado a la Oficina de Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid para reunirse por primera vez con representantes de Urbagestion Desarrollo e Inversión y del Ayuntamiento. Recordemos que esta sociedad limitada es la empresa que compró el piso de la mujer de 87 años y con una discapacidad del 50% por problemas de movilidad, en el que mantenía un contrato de renta antigua con el antiguo dueño y por el que se vio obligada el pasado miércoles a abandonar su vivienda tras años de lucha.

Hoy, después de que Maricarmen haya pasado la última semana ingresada en el hospital, puede mantener la esperanza de volver a su casa. Y es que “es la primera vez, desde que se inició todo esto hace más de seis años, que se sienta a negociar y que está dispuesto a ello”, ha asegurado su abogada Beatriz Duro antes de entrar a la reunión a las 17 horas.

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El objetivo del encuentro es, como vuelve a recordar su representante legal, “que Maricarmen pueda volver a su casa”. Así, con representantes de las dos partes y del Ayuntamiento, Duro ha asegurado que “estamos aquí para ver un poco cuál es la postura de la propiedad”. Al final, “es la primera vez que hemos escuchado declaraciones y sabemos lo que están diciendo”. Por lo que, como añade la abogada, “es un buen paso y estamos dispuestos, por supuesto, a escuchar, como hemos estado siempre, para solucionar esto”.

La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, y la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Carolina Vilariño. (PSM/Europa Press)

Entre las cuestiones que esperan tratar dentro de la reunión, se hablará “evidentemente de qué tipo de contrato se le va a hacer y por qué importe de renta va a firmar”, explica su representante. Asimismo, ha asegurado que están dispuestos “a hacer cesiones”. Según ha afirmado Duro, en estos momentos Maricarmen está “esperanzada de poder conseguir una solución primero para su caso individual, pero también a nivel colectivo”, con el real decreto que se votará mañana y que ya han bautizado con su nombre. En definitiva, está “contenta de que el foco mediático esté en el problema de vivienda que venimos arrastrando desde hace muchísimos años y a ver si por fin, de una vez, podemos poner un poco de solución a esto”, ha concluido antes de entrar al EMVS.

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*La noticia será actualizada