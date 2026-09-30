Cerca de un centenar de menores marroquíes no acompañados se concentra en El Trampolín para exigir un centro de acogida y dejar de vivir en chabolas

Un grupo de 50 menores se concentra para pedir acceso a los recursos de acogida, en la playa del Trampolín, a 30 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Media centena de adolescentes marroquíes se han concentrado bajo una pancarta con el lema ‘Queremos entrar en la organización benéfica de menores’ en el Trampolín para pedir su entrada en los centros habilitados para migrantes y dejar de vivir a la intemperie. Marcos Moreno / Europa Press 30/9/2026

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Un grupo cercano al centenar de menores no acompañados de origen marroquí se concentró este miércoles en la playa del Trampolín, en Ceuta, para pedir su traslado a centros de acogida, según información de Europa Press. La protesta coincidió con el descenso de las temperaturas y las primeras lluvias, en un contexto en el que estos adolescentes permanecen desde hace semanas a la intemperie.

La concentración comenzó en torno a las 10:15 horas junto a las escolleras de la zona. Los jóvenes mostraron pancartas con mensajes como “Solo queremos una cosa. Que España proteja a los menores” y “Queremos entrar en la organización benéfica de menores”. Durante la protesta, corearon consignas como “¡Queremos centro de menores!”, con las que reclamaban abandonar las chabolas en las que dicen vivir desde finales de julio.

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Ese mes se produjo la llegada de más de 80.000 personas a Ceuta en un plazo de apenas 48 horas. Dos meses después, una parte de quienes no regresaron a Marruecos continúa en situación de calle. Según cálculos elaborados a partir del reparto de alimentos realizado por organizaciones que trabajan en la zona, más de 3.500 personas permanecen actualmente en el asentamiento del Trampolín.

Cerca de un centenar de menores marroquíes no acompañados se concentra en El Trampolín para exigir un centro de acogida y dejar de vivir a la intemperie (Europa Press)

Cierre del asentamiento de Benítez con un vallado

Mientras los menores protestaban en el Trampolín, al otro lado de la planta desalinizadora se llevaban a cabo los trabajos para cerrar con un vallado el tramo de la playa de Benítez que hasta el martes había estado ocupado por otro asentamiento.

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Los migrantes que se encontraban en Benítez fueron trasladados el martes en autobuses, bajo custodia policial, hasta el Tarajal. El dispositivo preveía llevarlos al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) para su filiación y su posterior traslado al recurso de acogida habilitado en Loma Colmenar.

La mayor parte de quienes ocupaban ese asentamiento optó, sin embargo, por regresar de forma voluntaria a Marruecos antes de completar el registro. Esa decisión llegó después de que se les explicaran las escasas posibilidades de obtener protección internacional cuando las solicitudes se basan únicamente en motivos económicos o laborales.

El vallado de Benítez fue acordado entre las administraciones estatal y autonómica, con el objetivo declarado de evitar que la zona vuelva a convertirse en un nuevo asentamiento.

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Migrantes que permanecen en los asentamientos de las playas del Trampolín y Benítez han intentado saltarse el cordón policial para dirigirse en masa al dispositivo de acogida del Puerto, donde solo caben 1.800 personas pese a que se estima que entre las dos playas hay más de 4.000.

El futuro del Trampolín, aún sin definir

Por el momento no se ha determinado cuándo ni de qué forma se actuará en el Trampolín, donde el número de personas supera con claridad al que había en Benítez y se sitúa en torno a los 3.500, de acuerdo con las estimaciones disponibles.

En paralelo, las administraciones trabajan en la ampliación de los recursos de acogida. El Gobierno central ultima la puesta en marcha del dispositivo de Caballería, previsto para mujeres. El coordinador del Mando Único y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunció el martes que el Consejo de Ministros ha autorizado también el uso de un espacio situado junto al centro penitenciario de Fuerte Mendizábal.

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En el caso de los menores, la Ciudad continúa en busca de nuevos espacios para ampliar su capacidad de acogida. Según fuentes consultadas, parte de los adolescentes y niños podría estar siendo ubicada en el campamento de Loma Colmenar, previsto en un primer momento para adultos. Esta información no ha sido confirmada de forma oficial por el Gobierno autonómico.