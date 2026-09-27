España

La Policía desaloja el asentamiento de migrantes junto a la desalinizadora de Ceuta: serán llevados cerca de la playa del Trampolín

El dispositivo busca retirar las construcciones instaladas en los alrededores de una infraestructura considerada estratégica para el abastecimiento de agua de la ciudad

La Policía Nacional desaloja a los migrantes que están asentados en los alrededores de la planta desaladora de la ciudad, en la playa Benítez, por el riesgo que supone para esta instalación. (EFE/Reduan)
La Policía Nacional desaloja a los migrantes que están asentados en los alrededores de la planta desaladora de la ciudad, en la playa Benítez, por el riesgo que supone para esta instalación. (EFE/Reduan)
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La Policía Nacional ha desalojado el asentamiento levantado por migrantes en la playa de Benítez, junto a la desalinizadora de Ceuta, y ha comenzado su traslado a una explanada próxima mientras se preparan espacios habitacionales para su acogida.

El dispositivo busca retirar las construcciones instaladas en los alrededores de una infraestructura considerada estratégica para el abastecimiento de agua de la ciudad. La operación se ha concentrado en el área que une la desalinizadora con el arroyo situado en el extremo este de la playa.

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Los migrantes que permanecían en la zona serán llevados a las inmediaciones de la Fábrica del Guano, cerca de la playa del Trampolín. La reubicación será transitoria hasta que existan lugares habilitados para alojarlos, según la información difundida por las autoridades.

La Jefatura Superior de Policía ha explicado a EFE que la primera finalidad es “garantizar la seguridad en un potencial acceso” a la instalación y a la desalinizadora por su zona norte. La segunda razón expuesta por la Jefatura es la protección de quienes ocupaban los huecos entre los bloques de hormigón y el área del espigón. La Policía advirtió que una caída en esos espacios podría provocar lesiones graves o poner en riesgo sus vidas. Los agentes retiraron tiendas y otros asentamientos que se extendían hasta el espigón que limita el lugar con el mar. La institución también ha señalado que las lluvias y los temporales pueden agravar las condiciones del terreno al aumentar la humedad e impedir el tránsito por el área.

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Los Bomberos de Ceuta han localizado un asentamiento utilizado por inmigrantes en una antigua galería militar subterránea que conecta la zona de la playa del Sarchal con el actual Campus Universitario de la Universidad de Granada (UGR), unas instalaciones que durante décadas albergaron un acuartelamiento militar. (Fuente: Bomberos de la Ciudad autónoma de Ceuta/Europa Press)

El traslado se dirigió a una explanada cercana a la playa del Trampolín

El desalojo comenzó a las ocho de la mañana, cuando un centenar de efectivos policiales empezó con la retirada de tiendas instaladas hasta el espigón y junto a los bloques de hormigón frente al mar. En esa playa vecina había tiendas de campaña y chabolas donde vivían unas 1.000 personas. A las 10.00, 50 migrantes ya habían sido alojados en el Guano, mientras que el resto sería reubicado en la propia playa. En los próximos días se realizará la limpieza del asentamiento y se instalará el cierre perimetral.

La Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma había solicitado el 11 de septiembre a la Delegación del Gobierno el levantamiento de los asentamientos. Tras estudiar el terreno y las necesidades materiales y operativas, la Policía Nacional fijó la jornada para ejecutar el desalojo después de una reunión de coordinación celebrada esta semana en la Delegación del Gobierno.

Migrantes en Ceuta. (Manu Brabo/Reuters)
Migrantes en Ceuta. (Manu Brabo/Reuters)

Arranca la causa judicial

Por otro lado, la jueza María Tardón escuchará esta semana a los primeros testigos en la causa abierta por la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio; el próximo miércoles está citado el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), y el jueves quien fuera jefe de gabinete del delegado del Gobierno.

El presidente de la ciudad autónoma será el primer testigo que declarará en la causa abierta en la Audiencia Nacional, donde la magistrada busca esclarecer la entrada de decenas de miles de migrantes por la frontera de Ceuta a finales de julio, en la que aprecia una “conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España”.

Con información de EFE

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