Denuncian que la plantilla de limpieza de Ceuta está “al límite” tras la llegada masiva de migrantes: la playa del Trampolín amanece con residuos y excrementos

Más de 100 chabolas ocupan la playa de Benítez de Ceuta junto al Trampolín. (Europa Press)

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El Sindicato Independiente de Trabajadores (SITA) ha alzado la voz este sábado para alertar sobre la insostenible situación que atraviesan los operarios de limpieza y recogida de residuos en Ceuta. Según ha denunciado la organización, la plantilla de la empresa municipal Servilimpce se encuentra trabajando “al límite” debido al drástico incremento en las necesidades del servicio provocado por la reciente llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma.

La sección sindical asegura que los trabajadores se ven obligados a prolongar sus jornadas de forma habitual para intentar cubrir las crecientes demandas de limpieza en los distintos distritos. Entre los principales contratiempos señalados, destaca la presencia continua de personas que rebuscan en los contenedores de basura y dispersan los desperdicios por las vías públicas, lo que obliga a los efectivos a realizar tareas adicionales para devolver la normalidad a los barrios.

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Uno de los puntos más críticos señalados por SITA es la emblemática playa del Trampolín. El sindicato denuncia que este espacio amanece diariamente con una severa acumulación de residuos y excrementos. Esta situación exige una intervención diaria indispensable por razones estrictamente higiénicas, situando al personal en una posición de evidente vulnerabilidad sanitaria.

Ante este escenario, la organización sindical considera que el actual incremento de las necesidades de limpieza exige una respuesta inmediata para evitar que esta sobrecarga recaiga exclusivamente sobre los trabajadores, garantizando condiciones adecuadas tanto para la plantilla como para la población.

Asentamientos en la playa del Trampolín, a 7 de septiembre. (Europa Press)

Un mes a la espera de equipos de protección

A la falta de personal se suma un grave problema de seguridad laboral. Desde SITA recuerdan que hace aproximadamente un mes solicitaron formalmente a la dirección de la empresa la entrega urgente de Equipos de Protección Individual (EPI) adecuados para afrontar estas tareas insalubres.

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A pesar de haber insistido durante las últimas semanas, los operarios continúan realizando estos trabajos de alto riesgo sin las herramientas de protección necesarias para aminorar los peligros asociados al contacto constante con residuos urbanos.

Por otro lado, la representación sindical reclama que se recurra de manera prioritaria a la bolsa de trabajo pública existente para incorporar nuevos efectivos y dimensionar el servicio a la realidad actual. En este sentido, SITA ha expresado su profundo malestar por el hecho de que se esté recurriendo a empresas privadas para acometer determinados trabajos extraordinarios, mientras se ignora a los aspirantes que integran la bolsa de empleo creada específicamente para reforzar la plantilla municipal.

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Vista de las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por migrantes en la playa del Trampolín en Ceuta. (EFE/ Reduan)

En palabras de Juan Montoya García, secretario general de la sección sindical de SITA en Ceuta y miembro independiente del comité de empresa, resulta contradictorio recurrir a la privatización. Montoya, quien fue uno de los principales impulsores de la municipalización del servicio de limpieza y residuos, remarca que uno de los pilares fundacionales para asumir la gestión pública fue, precisamente, lograr un ahorro económico para las arcas de la ciudad al eliminar la dependencia de firmas externas.

Por todo ello, la organización sindical reitera que la respuesta ante esta sobrecarga debe ser inmediata, priorizando los recursos humanos de los que ya dispone la Administración local a través de su bolsa de empleo para devolver la estabilidad al servicio público y proteger a la plantilla municipal.

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