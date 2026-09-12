España

Denuncian que la plantilla de limpieza de Ceuta está “al límite” tras la llegada masiva de migrantes: la playa del Trampolín amanece con residuos y excrementos

El Sindicato Independiente de Trabajadores exige el refuerzo urgente de la plantilla a través de la bolsa pública y la entrega inmediata de equipos de protección

Más de 100 chabolas ocupan la playa de Benítez de Ceuta junto al Trampolín. (Europa Press)
Más de 100 chabolas ocupan la playa de Benítez de Ceuta junto al Trampolín. (Europa Press)
Guardar

El Sindicato Independiente de Trabajadores (SITA) ha alzado la voz este sábado para alertar sobre la insostenible situación que atraviesan los operarios de limpieza y recogida de residuos en Ceuta. Según ha denunciado la organización, la plantilla de la empresa municipal Servilimpce se encuentra trabajando “al límite” debido al drástico incremento en las necesidades del servicio provocado por la reciente llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma.

La sección sindical asegura que los trabajadores se ven obligados a prolongar sus jornadas de forma habitual para intentar cubrir las crecientes demandas de limpieza en los distintos distritos. Entre los principales contratiempos señalados, destaca la presencia continua de personas que rebuscan en los contenedores de basura y dispersan los desperdicios por las vías públicas, lo que obliga a los efectivos a realizar tareas adicionales para devolver la normalidad a los barrios.

PUBLICIDAD

Uno de los puntos más críticos señalados por SITA es la emblemática playa del Trampolín. El sindicato denuncia que este espacio amanece diariamente con una severa acumulación de residuos y excrementos. Esta situación exige una intervención diaria indispensable por razones estrictamente higiénicas, situando al personal en una posición de evidente vulnerabilidad sanitaria.

Ante este escenario, la organización sindical considera que el actual incremento de las necesidades de limpieza exige una respuesta inmediata para evitar que esta sobrecarga recaiga exclusivamente sobre los trabajadores, garantizando condiciones adecuadas tanto para la plantilla como para la población.

Asentamientos en la playa del Trampolín, a 7 de septiembre. (Europa Press)
Asentamientos en la playa del Trampolín, a 7 de septiembre. (Europa Press)

Un mes a la espera de equipos de protección

A la falta de personal se suma un grave problema de seguridad laboral. Desde SITA recuerdan que hace aproximadamente un mes solicitaron formalmente a la dirección de la empresa la entrega urgente de Equipos de Protección Individual (EPI) adecuados para afrontar estas tareas insalubres.

PUBLICIDAD

A pesar de haber insistido durante las últimas semanas, los operarios continúan realizando estos trabajos de alto riesgo sin las herramientas de protección necesarias para aminorar los peligros asociados al contacto constante con residuos urbanos.

Por otro lado, la representación sindical reclama que se recurra de manera prioritaria a la bolsa de trabajo pública existente para incorporar nuevos efectivos y dimensionar el servicio a la realidad actual. En este sentido, SITA ha expresado su profundo malestar por el hecho de que se esté recurriendo a empresas privadas para acometer determinados trabajos extraordinarios, mientras se ignora a los aspirantes que integran la bolsa de empleo creada específicamente para reforzar la plantilla municipal.

Vista de las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por migrantes en la playa del Trampolín en Ceuta. (EFE/ Reduan)
Vista de las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por migrantes en la playa del Trampolín en Ceuta. (EFE/ Reduan)

En palabras de Juan Montoya García, secretario general de la sección sindical de SITA en Ceuta y miembro independiente del comité de empresa, resulta contradictorio recurrir a la privatización. Montoya, quien fue uno de los principales impulsores de la municipalización del servicio de limpieza y residuos, remarca que uno de los pilares fundacionales para asumir la gestión pública fue, precisamente, lograr un ahorro económico para las arcas de la ciudad al eliminar la dependencia de firmas externas.

Por todo ello, la organización sindical reitera que la respuesta ante esta sobrecarga debe ser inmediata, priorizando los recursos humanos de los que ya dispone la Administración local a través de su bolsa de empleo para devolver la estabilidad al servicio público y proteger a la plantilla municipal.

Temas Relacionados

MigrantesCeutaÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Polonia desplegará una plataforma española para compartir información de inteligencia y vigilancia con los aliados de la OTAN

La contratación de GMV es parte del programa SAFE con el que la Unión Europea tratas de fomentar la cooperación entre países aliados y el desarrollo de tecnología de defensa europea

Polonia desplegará una plataforma española para compartir información de inteligencia y vigilancia con los aliados de la OTAN

La Justicia ordena a un matrimonio divorciado repartir por mitades la vivienda familiar pese a estar a nombre de la esposa

La Audiencia de Málaga aplicó criterios del derecho inglés al considerar que ambos cónyuges aportaron fondos equivalentes para comprar el inmueble

La Justicia ordena a un matrimonio divorciado repartir por mitades la vivienda familiar pese a estar a nombre de la esposa

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, presiona por la final del Mundial 2030 mientras gana peso en la carrera por el Gobierno

El representante del fútbol fue el “fichaje estrella” del partido y, desde hace meses, la prensa lo señala como uno de los favoritos a ser Primer Ministro

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, presiona por la final del Mundial 2030 mientras gana peso en la carrera por el Gobierno

Manuel Costiña, chef Michelin: “Nunca compres caldo de pollo. Normalmente todo es agua, sal y aroma de pollo”

El cocinero gallego, con dos estrellas Michelin y dos soles Repsol en su restaurante Retiro da Costiña, cuenta cómo hacer un buen caldo en casa con tan solo 5 ingredientes

Manuel Costiña, chef Michelin: “Nunca compres caldo de pollo. Normalmente todo es agua, sal y aroma de pollo”

El PP reivindica una posición de “firmeza” ante Marruecos: “Con España no se juega”

El portavoz popular vincula el mensaje de Rabat con un posible cambio de Gobierno y exige el retorno de quienes entraron irregularmente en Ceuta

El PP reivindica una posición de “firmeza” ante Marruecos: “Con España no se juega”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Polonia desplegará una plataforma española para compartir información de inteligencia y vigilancia con los aliados de la OTAN

Polonia desplegará una plataforma española para compartir información de inteligencia y vigilancia con los aliados de la OTAN

La Justicia ordena a un matrimonio divorciado repartir por mitades la vivienda familiar pese a estar a nombre de la esposa

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, presiona por la final del Mundial 2030 mientras gana peso en la carrera por el Gobierno

El PP reivindica una posición de “firmeza” ante Marruecos: “Con España no se juega”

Cae uno de los grandes narcos de la heroína en Europa: introducía toneladas de droga desde Irán y Afganistán y se fugó de una prisión turca en 2017

ECONOMÍA

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

España vende el segundo diésel más barato de la Unión Europea, solo detrás de Malta, mientras la gasolina alcanza máximos anuales

El polémico plan de formación automotriz de Navarra: un sindicato denuncia que los alumnos trabajarán en Volkswagen “sin salario ni contrato”

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

DEPORTES

“The Car Killer”, “brutal” y “sin precedentes”: esto dice la prensa internacional sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

“The Car Killer”, “brutal” y “sin precedentes”: esto dice la prensa internacional sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Madrid no tiene piedad con los españoles: Fernando Alonso y Carlos Sainz, fuera a las primeras de cambio

Quién es Maica García, la campeona olímpica de waterpolo que han despedido por ser madre: “Tuve ataques de ansiedad muy fuertes”

Los precios para comer y beber en el Madring durante el Gran Premio de España: agua a 3,50 y bocadillos desde 12 euros

Del Búnker a los 300 km/h de La Monumental: todos los detalles del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid