España

La Justicia retira la custodia a una madre y se la entrega al padre: la mujer tiene esquizofrenia y “obsesiones satánicas” y solo podrá ver al niño en el Punto de Encuentro Familiar

La resolución permite al progenitor decidir en solitario sobre tratamientos médicos, escolarización y actividades extraescolares

Un mazo de juez de madera junto a una figura azul a la izquierda y dos figuras de madera grises a la derecha sobre una superficie oscura.
Un proceso de divorcio y custodia infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado la retirada cautelar de la patria potestad a una madre y ha dejado a su hijo de cuatro años bajo la custodia exclusiva del padre. La decisión mantiene el contacto materno-filial limitado a visitas vigiladas de hasta dos horas semanales en el Punto de Encuentro Familiar de Alicante.

La ruptura de la convivencia familiar desembocó en un expediente de protección, después de que el juzgado valorara los antecedentes clínicos de la madre: un diagnóstico de esquizofrenia con reacciones paranoides, cuadros psicóticos y abandonos intermitentes del tratamiento farmacológico y del control médico. La resolución atribuye al padre, de forma provisional, todas las decisiones relevantes sobre el niño: podrá autorizar tratamientos médicos o psicológicos, intervenciones quirúrgicas, actividades escolares y extraescolares, además de tramitar o renovar su documento nacional de identidad y su tarjeta sanitaria, sin requerir el consentimiento de la madre.

PUBLICIDAD

La sala considera que estas restricciones son necesarias para proteger al menor. Los magistrados dieron valor a la declaración de la madre, en la que apreciaron “una clara falta de conciencia de su enfermedad”, y al testimonio de una doctora que afirmó haber detectado, desde septiembre de 2025, síntomas de descompensación, “obsesiones religiosas y satánicas”.

La madre recurrió las medidas y aportó documentación de urgencias: el informe señalaba que aquel día no había sintomatología psicótica o afectiva mayor ni ideas de autolesión o de daño a terceras personas que exigieran un ingreso hospitalario. También presentó un decreto de la Fiscalía de Discapacidad, que descartó la necesidad de medidas judiciales de apoyo para ella. Pero la Audiencia separó ambas cuestiones del objeto de este expediente. Los magistrados entendieron que la ausencia de síntomas graves durante aquella consulta de urgencias no eliminaba el valor de las pruebas anteriores ni el riesgo que el juzgado había apreciado para el niño. El decreto de Fiscalía, añadieron, se refería a la posible necesidad de apoyos judiciales para la mujer, no a las medidas de protección sobre el niño.

PUBLICIDAD

Desafíos de la maternidad en el divorcio

La duración de la medida y el proceso que debe seguir

Un dato que el tribunal destacó como factor adicional de confirmación es que la propia resolución de primera instancia fijó una duración inicial de tres meses para las medidas cautelares. Ese diseño temporal, a criterio de la Audiencia, refuerza la razonabilidad de las medidas: no se trata de una resolución definitiva, sino de una protección provisional mientras se sustancia el procedimiento de fondo. Los jueces rechazaron también las alegaciones de la mujer, que pedía tener decisiones sobre la escolarización, asistencia y adaptación del menor a su centro educativo. El tribunal de apelación señaló que dichos antecedentes clínicos quedaban acreditados tanto en el auto recurrido como en los informes del Ministerio Fiscal.

Los magistrados confirmaron la resolución impugnada e impusieron a la mujer las costas de esta apelación. Durante el plazo cautelar, quien corresponda deberá promover un proceso plenario, con más posibilidades de prueba, para que un juzgado decida si procede adoptar medidas más estables sobre la patria potestad, la custodia y las visitas. Contra el auto de la Audiencia no cabe recurso.

Temas Relacionados

SentenciasSentencias EspañaTribunalesJusticiaEspaña-SociedadEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

PP y Vox apuestan por aumentar la oferta para solucionar la crisis habitacional, mientras endurecen su discurso contra la población migrante que sostiene buena parte de la obra

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

Decenas de migrantes regresan voluntariamente a Marruecos tras el desalojo de la playa del Trampolín ante la imposibilidad de pedir asilo

Tras el operativo policial para su documentación, numerosas personas han rechazado ser identificadas en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros y han optado por volver a su país

Decenas de migrantes regresan voluntariamente a Marruecos tras el desalojo de la playa del Trampolín ante la imposibilidad de pedir asilo

Ángela Portero revela las líneas rojas de la entrevista de Belén Esteban en ‘¡De Viernes!’: “No se podía hablar de la operación”

Tras el exitoso regreso de Belén Esteban a Telecinco, Ángela Portero ha respondido desde sus redes sociales a varias incógnitas del programa

Ángela Portero revela las líneas rojas de la entrevista de Belén Esteban en ‘¡De Viernes!’: “No se podía hablar de la operación”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 5 al 9 de octubre: Marta verá a Fina y Bianca cada vez más cerca y Gabriel amenazará a Begoña

Fina acabará volviendo a buscar a Marta para pedirle perdón durante la semana de ‘Sueños de libertad’

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 5 al 9 de octubre: Marta verá a Fina y Bianca cada vez más cerca y Gabriel amenazará a Begoña
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

La Policía comienza a desalojar la playa del Trampolín, el asentamiento improvisado donde miles de migrantes viven desde la entrada masiva a Ceuta

El periodista que ha desnudado a los espías de Marruecos: “Lo que pasó en Ceuta fue fruto de una guerra soterrada entre servicios secretos, un toque de atención a España”

Una cueva desconocida bajo el bar, posible causa del derrumbe en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

Juan José Ebenezer, mecánico: “Estos neumáticos no necesitan llevar cadena, puedo ir por la nieve y circular por cualquier sitio”

ECONOMÍA

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

Las ‘startups’ cambian de piel: son más ‘jóvenes’, están volcadas en la IA y su objetivo es vender a empresas y dar el salto al exterior

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

DEPORTES

Dana White, sobre el próximo combate de Topuria tras la derrota en Casa Blanca y su posible rival: “Me encanta la idea”

Dana White, sobre el próximo combate de Topuria tras la derrota en Casa Blanca y su posible rival: “Me encanta la idea”

Qué fue de Lass Diarra, el jugador del Real Madrid que le ganó la batalla legal a la FIFA y firmó un acuerdo millonario con la NBA

De las 500 páginas del Real Madrid al Alzheimer de Negreira: la UEFA vuelve a mirar al FC Barcelona con “las espadas en todo lo alto”

España reina con pleno de victorias, pero peca de confianza ante una República Checa combativa hasta el final

Así te hemos contado la victoria de España ante la República Checa con un Lamine Yamal desatado y con polémica en el “empate” de los de Santi Denia