España

Los divorcios bajan un 11,7% en España, pero los juzgados reciben más de 200 al día

Los tribunales españoles registraron más de 84.000 demandas de separación en 2025

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Una pareja en proceso de
Una pareja en proceso de divorcio (Freepik)

Después de un año de repunte, los divorcios han vuelto a bajar en España. En 2025, los juzgados españoles registraron un total de 84.424 demandas de disolución matrimonial, una media de 231 divorcios diarios. La cifra supone, no obstante, una caída del 11,7% respecto al año 2024, que se replica en todos los tipos de demandas de disolución matrimonial, especialmente en las no consensuadas.

Los datos, presentados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) este lunes, muestran que en el año 2025 un total de 81.401 parejas presentaron una demanda de divorcio, frente a las más de 92.000 del año 2024. El mayor descenso en estos procedimientos ha sido el de los divorcios no consensuados (27.935), que han descendido un 3%.

Baleares es la comunidad en la que más parejas se han decantado por la disolución matrimonial, en proporción con su población: los juzgados han registrado 207,7 demandas por cada 100.000 habitantes. Le siguen Canarias, con 205,2; Comunidad Valenciana, con 195; Murcia, con 186,5; Castilla-La Mancha, con 182,4; Asturias, con 173,1; Cantabria, con 172,6 y Andalucía, con 172,3.

En el lado contrario, es Cataluña la que menos divorcios registra, un total de 170,4 demandas por cada 100.000 habitantes. Le siguen Extremadura, con 169,7; Galicia, con 168,5; La Rioja, con 168,4; Navarra, con 167,5; Aragón, con 164,3; País Vasco, con 153; Madrid, con 151 y Castilla y León, con 144,4.

Qué pasa con el dinero y bienes de la herencia en caso de divorcio.

Crece la nulidad matrimonial

Al igual que los divorcios, las separaciones matrimoniales también se han reducido: si en 2024 fueron 3.361 las que decidieron romper su convivencia, en 2025 han sido 2.951. En concreto, las no consensuadas han descendido un 22,1% (784), mientras que las consensuadas han bajado un 8% (2.167).

Sí han aumentado, sin embargo, las nulidades matrimoniales, que pasan de 63 a 72 en un solo año (13% más).

Los españoles todavía creen en el amor

Una pareja pasea por la
Una pareja pasea por la calle. (Freepik)

Aunque más de 200 matrimonios se separen cada día en España, la población todavía está convencida de la importancia de las relaciones de pareja. Según un estudio del CIS, el 71,2% de la población considera fundamental mantener una relación sentimental para llevar una vida satisfactoria y más de la mitad opina que el amor verdadero dura toda la vida.

El 92,7% de los encuestados entiende que no existe una visión universal sobre este sentimiento, aunque muestran coincidencias al asociarlo con factores como la felicidad (95%), el compromiso (94,7%) y la estabilidad (92,6%). Además, entender la relación amorosa como una unión entre personas iguales es la visión predominante para el 93,6%. Pasión (86,3%) e intensidad (74,1%) también figuran como valores relevantes en el seno de la pareja, mientras que la aportación al desarrollo personal es reconocida por el 86,1% de los participantes. Por el contrario, celos y dependencia son conceptos que la mayoría no vincula con el amor.

El 96,9% de quienes mantienen pareja se identifica como monógamo. El grupo más representado en cuanto al tiempo en pareja ha permanecido junto a su compañero o compañera durante un periodo de entre once y veinte años, lo que corresponde al 18,3%. El estudio del CIS también ofrece datos sobre quienes aún no se encuentran en una relación: alrededor del 30% permanece soltero y de ellos, más del 40% busca una nueva pareja. La misma encuesta señala que cuatro de cada diez personas solteras manifiestan un deseo elevado de enamorarse.

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