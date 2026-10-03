Suiza pierde en 12 meses el 5,5% de su hielo glaciar tras un verano marcado por intensas olas de calor

Turistas observan cómo se derrite el hielo frente a la lengua del glaciar del Ródano en los Alpes. (EFE/EPA)

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Los glaciares de Suiza han perdido el 5,5% de su volumen de hielo durante el ‘año hidrológico’ que terminó el 30 de septiembre, en la segunda caída porcentual más pronunciada desde que existen registros. El dato surge de un informe publicado por Glacier Monitoring Switzerland (GLAMOS) y la Comisión Suiza para la Observación de la Criósfera, que atribuyen el retroceso a una combinación de inviernos pobres en nieve y el verano más caluroso jamás registrado en el país.

Hasta hace pocos años, los glaciólogos de los Alpes consideraban “extrema” una pérdida anual del 2% de masa de hielo. La cifra registrada este año, más del doble de ese umbral, ha llevado al director de GLAMOS, Matthias Huss, a describir la situación sin matices: “Es desastroso”, afirmó en la BBC.

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El deterioro de los glaciares suizos comenzó antes de que llegara el calor extremo. El invierno 2025-2026 figura entre los diez con menos nieve desde que se iniciaron las mediciones, lo que dejó a los glaciares sin la capa protectora habitual al llegar la temporada cálida. Las olas de calor de mayo y junio derritieron con rapidez la escasa nieve acumulada y expusieron el hielo subyacente. Esa exposición temprana generó un efecto de retroalimentación: el hielo desnudo, más oscuro que la nieve fresca, absorbe mayor cantidad de radiación solar y acelera el derretimiento posterior. Durante 76 días, las olas de calor del verano empujaron la isoterma de cero grados por encima de los 4.000 metros de altitud, más del doble del promedio histórico y un récord para Suiza.

El verano boreal, que abarca junio, julio y agosto, resultó el más caluroso registrado en el país, según la Oficina Federal Suiza de Meteorología y Climatología (MeteoSwiss).

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El hielo ha desaparecido incluso en las cumbres más altas

Uno de los hallazgos que más preocupa a los científicos se registró en las estaciones de medición ubicadas a mayor altitud, zonas donde las temperaturas suelen mantener la nieve durante todo el año. Según el informe de GLAMOS, a 3.500 metros sobre el nivel del mar no quedaba nieve al finalizar el verano.

“En algunos glaciares hemos visto cuatro metros de pérdida de hielo en el punto más alto, donde deberían estar cubiertos por varios metros de nieve invernal en esta época del año”, ha explicado Huss. El espesor medio de los glaciares disminuyó entre 2,5 y 4 metros durante el año, mientras que algunas lenguas glaciares perdieron hasta 10 metros de hielo.

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Fabien Maussion, glaciólogo de la Universidad de Bristol que no participó en el estudio, resumió a la BBC el fenómeno con una imagen simple: “Lo que vemos ahora mismo es que sacamos un cubo de hielo de la heladera y se está derritiendo frente a nosotros”.

Un lago de hielo derretido en la lengua del glaciar Ródano cerca de Goms, Suiza. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

En apenas cinco años, Suiza ha perdido cerca del 20% del volumen total de su hielo glaciar, de acuerdo con el informe de GLAMOS. Algunos glaciares de menor tamaño ya han desaparecido por completo, como el de Plattalva, en el este del país. Sin reservas de nieve que compacten nuevo hielo en las capas superiores, los glaciares entran en un proceso de adelgazamiento progresivo que termina en su desaparición.

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Huss sostiene que, pese al panorama en los Alpes, todavía existe margen de acción en otras regiones del planeta. “Ahí todavía podemos marcar una gran diferencia protegiendo el clima”, ha afirmado el glaciólogo, en referencia al Himalaya y a las regiones polares, donde se concentra la mayor parte del hielo mundial. Según Huss, estabilizar esas masas de hielo podría limitar el aumento del nivel del mar, un fenómeno que afectaría a miles de millones de personas que viven en zonas costeras.